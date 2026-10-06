EQS-Adhoc: SGL Carbon SE veröffentlicht vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für die ersten neun Monate und hebt Prognose für 2026 an

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SGL Carbon SE veröffentlicht vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für die ersten neun Monate und hebt Prognose für 2026 an



06.10.2026 / 16:51 CET/CEST

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SGL Carbon veröffentlicht vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für die ersten neun Monate und hebt Prognose für 2026 an

Aufgrund der bisherigen Geschäftsentwicklung, insbesondere im 3. Quartal 2026, sowie der weiterhin positiven Erwartungen bis Ende des laufenden Geschäftsjahres präzisiert die

SGL Carbon SE die Umsatz- und erhöht die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026.

Die Gesellschaft geht davon aus, das obere Ende ihrer Prognose für das bereinigte EBITDA (EBITDApre = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen vor Sondereinflüssen und Einmaleffekten) zu überschreiten und hebt die EBITDApre Prognose für 2026 auf 130 bis 140 Mio. € an (bisherige Prognose 110 bis 130 Mio. €). Hinsichtlich der Umsatzprognose geht die SGL Carbon davon aus, die gegebene Bandbreite für 2026 von 720 bis 770 Mio. € am oberen Ende zu erreichen.

Nach vorläufigen Zahlen geht die SGL Carbon von einem Konzernumsatz für die ersten drei Quartale 2026 von rund 595 Mio. € aus (9M 2025: 652,9 Mio. €). Das EBITDApre der ersten neun Monate 2026 beläuft sich auf Grundlage vorläufiger Zahlen auf rund 106 Mio. €

(9M 2025: 108,6 Mio. €).

Die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde auf Basis des derzeit herrschenden Marktumfelds erstellt und unterstellt keine Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Mittelfristplanung bleibt von der Aktualisierung der Prognose 2026 unberührt.

Die SGL Carbon wird die Neunmonatszahlen 2026 wie geplant am 5. November 2026 veröffentlichen.

Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2025. Es gab gegenüber der ursprünglichen Prognose keine Veränderungen im Konsolidierungskreis bzw. Bilanzierungsmethoden.

SGL Carbon SE

Claudia Kellert – Head of Investor Relations,

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