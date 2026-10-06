EQS-AFR: Talanx AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Talanx Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Talanx AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



06.10.2026 / 11:49 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Talanx Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.talanx.com/de/investor_relations/ergebnisse_-_berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.talanx.com/en/investor_relations/reporting/financial_reports

06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Talanx Aktiengesellschaft HDI-Platz 1 30659 Hannover Deutschland Internet: www.talanx.com LEI Code: 5299006ZIILJ6VJVSJ32

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