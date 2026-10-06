EQS-DD: Brenntag SE: Dr. Claudine Mollenkopf, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.10.2026 / 15:09 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Claudine
|Nachname(n):
|Mollenkopf
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Brenntag SE
b) LEI
|NNROIXVWJ7CPSR27SV97
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1DAHH0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|59,7000 EUR
|11.940,00 EUR
|60,0000 EUR
|9.600,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|59,8333 EUR
|21.540,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|06.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brenntag SE
|Messeallee 11
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.brenntag.com
|LEI Code:
|NNROIXVWJ7CPSR27SV97
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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