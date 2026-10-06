EQS-News: Cellex Cell Professionals überschreitet die Marke von 10.000 autologen ATMP-Produktionschargen

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Cellex Cell Professionals überschreitet die Marke von 10.000 autologen ATMP-Produktionschargen



06.10.2026 / 14:05 CET/CEST

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KÖLN, Deutschland, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Cellex Cell Professionals hat die Marke von 10.000 autologen Produktionschargen für Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMPs) überschritten, die für 12 klinische und kommerzielle Partnerprogramme hergestellt wurden. Dieser Meilenstein spiegelt die Erfahrung von Cellex als Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) wider, das sich auf personalisierte Zelltherapien spezialisiert hat.

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In der autologen Zelltherapie wird jede Charge für einen einzelnen Patienten hergestellt. Die Entnahme des Ausgangsmaterials, die Herstellung, die Qualitätskontrolle, die Logistik und die Prozesse zur Sicherstellung der Identitätskette müssen innerhalb streng kontrollierter, patientenspezifischer Arbeitsabläufe koordiniert werden. Die Bedeutung dieses Meilensteins geht daher über das reine Volumen hinaus: Jede Charge steht für einen vollständigen, patientenspezifischen Vorgang, der unter strenger Kontrolle durchgeführt wird.

Cellex kennt diese Herausforderungen auch aus der Perspektive des Entwicklers. Die eigenen CAR-T-Programme flossen 2021 in die Gründung von AvenCell ein, um autologe und CRISPR/Cas-editierte allogene CAR-T-Therapien zu entwickeln. Diese Erfahrung verschafft Cellex direkten Einblick in die wissenschaftlichen, regulatorischen und operativen Hürden, denen seine Partner gegenüberstehen, und prägt die Art und Weise, wie das Unternehmen seine Prozesse, Qualitätssysteme und Betriebsmodelle weiterentwickelt.

„Jede einzelne dieser 10.000 Chargen wurde für einen bestimmten Patienten hergestellt", sagte Dr. Suvi Annala, Vice President Manufacturing. „Hinter jeder einzelnen steht eine koordinierte Kette aus Entnahme, Herstellung, Prüfung und Logistik, die nach einem Zeitplan ablaufen muss, der für jemanden, der auf seine Behandlung wartet, von entscheidender Bedeutung ist. Was wir aus jedem Partnerprogramm lernen, fließt direkt in die Gestaltung des nächsten ein."

Cellex investiert weiterhin in die Kapazitäten, die für immer komplexere Zelltherapieprogramme erforderlich sind, darunter zusätzliche Reinräume der Klasse B am Standort Köln-Ossendorf. Auf dieser Grundlage wird Cellex weiterhin mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um komplexe Zelltherapien zuverlässig und in großem Maßstab an Patienten zu liefern.

Informationen zu Cellex Cell Professionals

Cellex Cell Professionals ist ein CDMO für Zelltherapien mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Herstellung autologer und allogener Produkte. Das Unternehmen unterstützt Partner aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Wissenschaft von der präklinischen und klinischen Entwicklung bis hin zur kommerziellen Herstellung und kombiniert dabei GMP-Fertigungskompetenz mit der Entnahme von zellulärem Ausgangsmaterial und Kompetenzen in der Lieferkette.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cellex.me/en

Pressekontakt Elena Görris

Leiterin Strategisches Marketing

Cellex Cell Professionals GmbH

E-Mail: e.goerris@cellex.me

Cision

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