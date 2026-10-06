EQS-News: Cognizant wurde von SITA ausgewählt, um eine KI-gestützte globale Finanztransformation in der Cloud durchzuführen

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Cognizant wurde von SITA ausgewählt, um eine KI-gestützte globale Finanztransformation in der Cloud durchzuführen



06.10.2026 / 10:05 CET/CEST

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Die Zusammenarbeit wird SITA dabei helfen, eine zukunftsweisende Finanzfunktion aufzubauen – datengesteuert, innovativ und auf Wachstum sowie messbaren geschäftlichen Mehrwert ausgerichtet –, unterstützt durch KI und neue Arbeitsweisen

AMSTERDAM und GENF, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von SITA, dem weltweit führenden Spezialisten für Luftverkehrstechnologie, als Partner für die Umsetzung und Transformation des SKY-Programms von SITA ausgewählt wurde. Die konzernweite, vom Finanzbereich geleitete Initiative wird SITA dabei unterstützen, eine moderne Cloud-Plattform für die Prozesse in den Bereichen Finanzen, Beschaffung und Lieferkette einzuführen, die darauf ausgelegt ist, messbaren geschäftlichen Nutzen für die weltweiten Aktivitäten von SITA in mehr als 200 Ländern und Gebieten zu erzielen.

Cognizant is an AI Builder company www.cognizant.ai

Die Transformation zielt darauf ab, den Finanzbereich über die Berichterstattung und die operative Abwicklung hinaus weiterzuentwickeln und ihn als eher strategischen, wachstumsorientierten Partner des Unternehmens zu etablieren. Cognizant wird gemeinsam mit SITA eine cloudbasierte ERP- und Managementplattform implementieren, die die Bereiche Planung, Performance, Projektmanagement und Beschaffung abdeckt. Durch die Vernetzung dieser Funktionen über eine gemeinsame Datenbasis, einheitliche Arbeitsabläufe und KI-gestützte Erkenntnisse will SITA die Planung verbessern, Chancen früher erkennen und die Ressourcen besser auf seine Wachstumsprioritäten abstimmen.

Der „AI-first"-Ansatz von Cognizant verbindet fundiertes Fachwissen im Bereich der Finanztransformation mit generativen KI-Implementierungsagenten, die auf dem Know-how basieren, das im Rahmen von mehr als 800 Cloud-ERP-Projekten entwickelt wurde. Die Lösung nutzt die KI-Fähigkeiten der eingebetteten Plattform sowie maßgeschneiderte Agenten, die auf Basis der agentenbasierten KI-Fähigkeiten von Cognizant entwickelt wurden, um Planung, Prognosen, Projektmanagement und alltägliche Finanzaktivitäten mit intelligenter Automatisierung zu unterstützen. So kann SITA die Umsetzung beschleunigen und KI in den laufenden Finanz-, Beschaffungs- und Projektmanagementprozessen einsetzen.

„Das SKY-Programm von SITA ist ein Transformationsprogramm, das darauf abzielt, starke Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagte Nicolas Husson, Finanzvorstand bei SITA. „Durch die Standardisierung unserer Kernprozesse auf Oracle Fusion Cloud und die Integration von KI in unsere Arbeitsabläufe wollen wir eine agilere Finanzorganisation sowie eine solide Grundlage für unsere nächste Wachstumsphase schaffen."

„SITA spielt eine entscheidende Rolle im globalen Luftverkehrsökosystem, und für ihr Wachstum ist eine Unternehmensplattform erforderlich, die mit dem Geschäft mitwachsen kann, wobei Technologie und KI der Strategie dienen, anstatt sie zu bestimmen", sagte Saket Gulati, Senior Vice President und Leiter der Region Nordeuropa bei Cognizant. „Indem wir unser Know-how im Bereich Cloud-Plattformen, unsere KI-Kompetenzen und unsere Erfahrung mit durchgängigen Transformationsprozessen bündeln, werden wir SITA dabei unterstützen, eine moderne Grundlage für Daten- und Betriebsmodelle zu schaffen, neue Arbeitsweisen zu etablieren und Technologieinvestitionen in Wachstum und messbaren geschäftlichen Mehrwert umzuwandeln."

„Unternehmensplattformen bilden das Rückgrat globaler Organisationen, und das SKY-Programm von SITA ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn dieses Rückgrat für eine KI-orientierte Welt neu aufgebaut wird", sagte Roshan Subudhi, SVP und Leiter des Bereichs Global Markets – Intelligent Enterprise Platforms bei Cognizant. „Durch die Kombination der Agentic-KI-Fähigkeiten mit unserer Oracle-Fusion-Expertise modernisieren wir nicht nur die Systeme – wir unterstützen SITA dabei, die Zusammenarbeit zwischen den Teams in den Bereichen Finanzen, Beschaffung und Lieferkette neu zu gestalten, damit das Unternehmen schneller vorankommt und in großem Maßstab fundiertere Entscheidungen treffen kann."

Informationen zu Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) ist ein Entwickler von KI-Lösungen und Anbieter von Technologiedienstleistungen, der durch die Entwicklung von Full-Stack-KI-Lösungen für Kunden eine Brücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schlägt. Dank seiner umfassenden Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise ist Cognizant in der Lage, den individuellen Kontext von Unternehmen in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial erweitern, greifbare Erträge erzielen und globalen Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt einen Vorsprung verschaffen. Erfahren Sie mehr unter www.cognizant.ai oder @cognizant.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

USA

Katrina Cheung

katrina.cheung@cognizant.com

Europa / APAC

Sarah Douglas

sarah.douglas@cognizant.com

Indien

Vipin Nair

vipin.nair@cognizant.com

Informationen zu SITA

SITA ist der technologische Motor der Luftfahrtbranche und sorgt dafür, dass Reisen für alle sicherer, einfacher und nachhaltiger werden. Von den Anfängen der kommerziellen Luftfahrt bis hin zu den digitalen Pioniergebieten von heute war SITA stets dabei, hat die Branche vernetzt und sie bei jedem Fortschritt in ihrer Entwicklung unterstützt.

Mit rund 2.500 Kunden unterstützt die SITA-Technologie weltweit über 1.000 Flughäfen und mehr als 19.600 Flugzeuge. Zudem unterstützt das Unternehmen über 70 Regierungen dabei, ein Gleichgewicht zwischen sicheren Grenzen und reibungslosen Reisen zu finden. Hinter den Kulissen wickelt SITA 45–50 % des Datenaustauschs der Branche ab und sorgt so dafür, dass ein hochkomplexes globales Netzwerk in jeder Phase reibungslos und zuverlässig funktioniert.

SITA befindet sich in einem rasanten Wandel. Von fortschrittlichen Selbstbedienungslösungen und Betriebssteuerung bis hin zu Flughafenplanung und digitalen Grenzkontrollen – SITA prägt die nächste Generation des Reisens durch wichtige Übernahmen wie Materna IPS, ASISTIM und CCM. Das Unternehmen expandiert zudem über die Luftfahrt hinaus mit Initiativen wie „SmartSea" und bringt seine bewährten Technologien in die Bereiche Kreuzfahrt, Schienenverkehr und urbane Luftmobilität ein.

Bei dieser Umgestaltung geht es um mehr als nur neue Produkte. SITA investiert in die richtigen Kompetenzen, Werkzeuge und Partnerschaften, um der Branche zu mehr Intelligenz und Agilität zu verhelfen und dabei intelligente Systeme, nahtlosen Datenaustausch und nachhaltige Innovationen miteinander zu verbinden. Denn angesichts des rasanten Anstiegs des weltweiten Reiseverkehrs ist der reibungslose Ablauf das A und O.

Im Rahmen seiner ehrgeizigen Klimastrategie senkt SITA Emissionen jährlich um 4,2 % und strebt bis 2050 die Netto-Null an. Die wissenschaftlich fundierten Ziele von SITA sind von der SBTi validiert, und das wachsende Portfolio des Unternehmens hilft auch den Kunden dabei, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu verringern.

SITA befindet sich im Besitz der Branche und orientiert sich an deren Bedürfnissen. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten tätig.

www.sita.aero

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Charles Font

charles.font@sita.aero

Cision

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