EQS-News: Der Brook StarRay Wireless Controller ist jetzt erhältlich - native PS5-Unterstützung trifft auf Steuerung im Xbox-Stil

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Der Brook StarRay Wireless Controller ist jetzt erhältlich - native PS5-Unterstützung trifft auf Steuerung im Xbox-Stil



06.10.2026 / 10:05 CET/CEST

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Hall-Effekt-Sticks, mechanische Tasten, Dual-Mode-Trigger, eine Abfragerate von 1000 Hz und app-basierte Anpassungsmöglichkeiten in einem vielseitigen Controller.

NEW TAIPEI CITY, 6. Oktober 2026BrookGaming stellt den Brook StarRayWireless Controller vor, der native PS5-Unterstützung mit einer asymmetrischen Stick-Anordnung im Xbox-Stil kombiniert.

The Brook StarRay Wireless Controller is showcased with its Hall Effect sticks and mechanical buttons designed for precision and speed.

StarRay ist ab sofort im Brook Amazon Store und im offiziellen Online-Shop von Brook erhältlich und unterstützt PS5, PC (Steam), iOS und Android über Bluetooth oder eine kabelgebundene USB-C-Verbindung. Auf der PS5 können Spieler die Konsole auch direkt über die HOME-Taste einschalten.

Die vollständigen technischen Daten und Bezugsquellen finden Sie unter:

https://www.brookaccessory.com/products/starray/index.html

Präzision und Geschwindigkeit für jedes Spiel

StarRay verfügt über analoge Hall-Effekt-Sticks für präzise und langlebige Steuerung mit verringertem Risiko von Stick-Drift sowie mechanische Tasten, die eine um bis zu 30 % schnellere Reaktionszeit bieten.

Für PC-Spieler unterstützt StarRay über eine kabelgebundene Verbindung eine Abtastrate von bis zu 1000 Hz. Die Dual-Mode-Abzüge lassen sich zwischen einem 15-mm-Langhub-Abzug für präzise Steuerung in Rennspielen und einem 0,3-mm-Schnellabzug für schnellere Eingaben in Ego-Shootern und Actionspielen umschalten.

Gestalte dein Spielerlebnis individuell mit der StarRay App

Die StarRay App unterstützt Turbo, Makros, die Neuzuweisung von Tasten, die Anpassung der Joystick-Empfindlichkeit und der Totzone sowie Firmware-Updates und bietet Spielern so die Flexibilität, ihre Steuerung für verschiedene Spiele und Spielstile individuell anzupassen.

StarRay verfügt außerdem über zwei obere Zusatztasten, zwei hintere Tasten, zwei Vibrationsmotoren, RGB-Beleuchtung sowie rutschfeste Griffe für mehr Flexibilität und Komfort.

Hauptmerkmale

Native PS5-Unterstützung mit asymmetrischer Stick-Anordnung im Xbox-Stil

Hall-Effekt-Sticks und mechanische Tasten für eine präzise und reaktionsschnelle Steuerung

Dual-Mode-Trigger: 15 mm Langhub / 0,3 mm Schnellauslöser

Abfragefrequenz von bis zu 1000 Hz auf dem PC über Kabelverbindung

Anpassung der StarRay App: Turbo, Makro, Tastenbelegung, Joystick-Einstellung und Firmware-Updates

Unterstützung mehrerer Plattformen: PS5 / PC (Steam) / iOS / Android

Verfügbarkeit

Der Brook StarRayWireless Controller ist ab sofort über den Brook Amazon Store sowie den offiziellen Onlineshop von Brook erhältlich.

Informationen zu Brook Gaming

Your Game, Our Play

BrookGaming entwickelt Gaming-Produkte, bei denen Kompatibilität, Leistung und Spielerlebnis im Vordergrund stehen. Seit 2016 kommen die plattformübergreifenden Lösungen, Kampfspiel-Controller, Konverter und Gaming-Zubehörteile von Brook bei Spielern aus der gesamten Kampfspiel-Community und darüber hinaus zum Einsatz.

Cision

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