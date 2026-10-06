EQS-News: Konica Minolta bringt SpectraMagic™ CMS auf den Markt

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Konica Minolta bringt SpectraMagic™ CMS auf den Markt



06.10.2026 / 08:35 CET/CEST

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Revolutionäre Farbformulierung und Farbanpassung

NIEUWEGEIN, Niederlande, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) freut sich, die weltweite Markteinführung von SpectraMagic™ CMS bekannt zu geben – einer leistungsstarken Softwarelösung zur Farbanpassung, die Herstellern dabei hilft, Farbformulierungen und -korrekturen schneller, präziser und kosteneffizienter durchzuführen.

SpectraMagic CMS Color Matching Software

SpectraMagic™ CMS wurde für die Kunststoff-, Lack- und Beschichtungsindustrie sowie andere farbkritische Branchen entwickelt und vereint fortschrittliche Funktionen zur Rezepturentwicklung und Chargenkorrektur in einer einzigen, intuitiv zu bedienenden Plattform. Indem die Abhängigkeit von manuellen Trial-and-Error-Verfahren verringert wird, hilft die Software den Anwendern, die Genauigkeit beim ersten Durchlauf zu verbessern, Materialverschwendung zu minimieren und die Gesamtproduktivität zu steigern.

SpectraMagic™ CMS verfügt über fortschrittliche Algorithmen zur Farbanpassung, simultane Farb- und Opazitätsberechnungen sowie eine intelligente Chargenkorrektur auf Basis realer Pigmentleistungsdaten. Durch die Nutzung von Erkenntnissen aus Labor- und Produktionsproben verbessert die Software kontinuierlich die Farbanpassungsgenauigkeit und hilft Herstellern, eine höhere Farbkonsistenz über Chargen, Produktionslinien und Produktionsstandorte hinweg zu erreichen.

Durch die nahtlose Integration mit den Spektralphotometern von Konica Minolta und der Qualitätskontrollsoftware SpectraMagic™ NX2 schafft SpectraMagic™ CMS einen vernetzten Arbeitsablauf von der Messung und Qualitätskontrolle bis hin zur Rezepturentwicklung und Berichterstellung. Um Kunden auf ihrem gesamten Weg zum Farbmanagement zu unterstützen, bietet Konica Minolta zudem Zugang zu seinem speziellen Colour Help Desk und einem globalen Netzwerk von Anwendungsspezialisten.

Mit SpectraMagic™ CMS können Unternehmen mehr Präzision, Effizienz und Sicherheit im Umgang mit Farben erreichen und gleichzeitig komplexe Rezepturprozesse vereinfachen sowie die betriebliche Leistung verbessern.

Konica Minolta wird seine Rolle als führendes Unternehmen auf dem Markt für Farbmesstechnik wahrnehmen, indem es computergestützte Farbanpassungstechnologie einsetzt, um zur Verbesserung der Qualität und der Geschäftsabläufe seiner Kunden beizutragen.

Informationen zu Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Konica Minolta Sensing Europe B.V., Teil des Geschäftsbereichs Industrial Business der Konica Minolta, Inc. Japan, ist ein führender Anbieter von Messlösungen für Anwendungen in den Bereichen Farbe & Aussehen sowie Lichtmessung. Basierend auf unseren hochmodernen optischen und bildverarbeitenden Technologien tragen unsere Messlösungen zur Verbesserung der Qualitätskontrolle bei und unterstützen Forschung und Entwicklung in einer Vielzahl von Branchen.

Unsere Farbmanagement-Lösungen sind unverzichtbar für die Qualitätssicherung in Branchen wie der Automobilindustrie, der Kunststoffindustrie, der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie, der Kosmetikindustrie und vielen anderen.

Zusammen mit dem Konzernunternehmen Instrument Systems und der Produktlinie Radiant bietet Konica Minolta Sensing Spitzentechnologie im Bereich der Licht- und Displaymesstechnik für die ITC-, Automobil- und Beleuchtungsindustrie sowie für Micro-LED, AR/VR usw.

Dank der Stärke der Konzernunternehmen Eines Vision Systems und Specim wurde das Portfolio im Bereich der visuellen Inspektion um KI- und Automatisierungstechnologie sowie um hyperspektrale Bildgebungstechnologie zur Messung des Unsichtbaren erweitert.

Kontakt

Ewald Rath

Leiter Farb- und Aussehenstechnologie EMEA

info.sensing@seu.konicaminolta.eu

Konica Minolta Logo

Cision

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