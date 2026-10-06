EQS-News: Piramal Pharma Solutions eröffnet ein neues mikrobiologisches Labor in seiner Produktionsstätte für sterile Injektionspräparate in Lexington, Kentucky

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Piramal Pharma Solutions eröffnet ein neues mikrobiologisches Labor in seiner Produktionsstätte für sterile Injektionspräparate in Lexington, Kentucky



06.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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Das neue mikrobiologische Labor und der Bereich für Sterilitätsprüfungen sind für GMP-konforme Arzneimittelanwendungen ausgelegt.

Diese Erweiterung ist Teil des umfassenderen Ausbaus in Lexington und umfasst einen speziellen Isolator für Sterilitätsprüfungen, drei neue Biosicherheitswerkbänke sowie erweiterte Laborkapazitäten.

Der verbleibende Teil der Erweiterung, einschließlich der Abfüll- und Konfektionierungsanlagen im kommerziellen Maßstab, wird voraussichtlich Ende 2027 in Betrieb gehen.

MUMBAI, Indien, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions („PPS"), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil der Piramal Pharma Ltd. („PPL") (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), hat in seiner Produktionsstätte für sterile Injektionspräparate in Lexington, Kentucky, ein neues mikrobiologisches Labor eröffnet. Diese Erweiterung stellt einen bedeutenden Fortschritt im Rahmen des laufenden 85-Millionen-Dollar-Ausbauprojekts von PPS in Lexington dar, das darauf abzielt, die Kapazitäten im kommerziellen Maßstab zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Das neue Labor wurde am 11. September 2026 für den routinemäßigen GMP-Betrieb freigegeben, und kurz darauf wurde der neue Bereich für Sterilitätsprüfungen unter Auflagen genehmigt, wodurch das Labor zu einer der ersten wesentlichen Komponenten wurde, die im Rahmen des Ausbaus in Betrieb genommen wurden. Die vollständige Erweiterung der Produktionskapazitäten wird voraussichtlich Ende 2027 betriebsbereit sein.

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Das neue Labor vergrößert die bisherige Fläche für mikrobiologische Untersuchungen am Standort um mehr als das Dreifache, was einen optimierten Laborablauf ermöglicht und zusätzliche Kapazitäten für zukünftiges Wachstum schafft. Der zusätzliche Raum verfügt über drei neue Biosicherheitswerkbänke, wodurch PPS gleichzeitige Untersuchungen durchführen und die Wartezeiten für Proben verkürzen kann. Zudem wurden alle Inkubatoren im neuen Labor zusammengefasst, was den Arbeitsablauf weiter rationalisiert und die Überwachung sowie den Zugang zu den verschiedenen Testaktivitäten verbessert.

Ein wesentliches Element des Labors ist ein eigener Bereich für Sterilitätsprüfungen mit einer Hintergrundumgebung der Klasse C, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem zuvor nicht klassifizierten Bereich darstellt. Im Zentrum steht ein vollständig integrierter Isolator der Klasse A für Sterilitätsprüfungen, der die Kapazität des Standorts für Sterilitätsprüfungen verdoppelt und die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Proben ermöglicht. Durch die Unterstützung sowohl offener als auch geschlossener Filtrationsverfahren bietet der neue Isolator größere Flexibilität, um einem breiteren Spektrum an Anforderungen bei der Produktprüfung gerecht zu werden. Der Bereich umfasst zudem integrierte Durchreichen, um Proben direkt von der Fertigung ins Labor zu befördern, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert und die Produktintegrität gewahrt wird.

Diese Verbesserungen sollen die Prüfzeiten um bis zu 50 % verkürzen, die Freigabe von Chargen beschleunigen, Engpässe minimieren und den Übergang von der klinischen in die kommerzielle Phase erleichtern. Die neue Infrastruktur stärkt zudem die Fähigkeiten des Standorts im Bereich der Kontaminationskontrolle und Sterilitätssicherung, während die zusätzliche Kapazität das Versorgungsrisiko verringert und den Standort auf die Nachfrage im kommerziellen Maßstab vorbereitet.

„Das neue mikrobiologische Labor stellt einen wichtigen Meilenstein bei unserem Ausbau in Lexington dar", sagte Nathan Richardson, Vice President und Standortleiter bei Piramal Pharma Solutions Lexington. „Durch den Ausbau unserer Kapazitäten im Bereich der Sterilitätsprüfung und der mikrobiologischen Qualitätssicherung stärken wir unsere Fähigkeit, unsere Kunden während des gesamten Produktlebenszyklus mit hochwertigen, zuverlässigen und bedarfsgerechten Dienstleistungen zu unterstützen. Diese Investition spiegelt unser anhaltendes Engagement für operative Exzellenz, Patientensicherheit und das künftige Wachstum der Herstellung steriler Injektionspräparate in Lexington wider."

Das neue mikrobiologische Labor festigt die Position von PPS als Marktführer im Bereich steriler Injektionspräparate und versetzt Lexington in die Lage, Kunden aus den Bereichen kleinmolekulare Wirkstoffe, Biokonjugate und Peptide weltweit hochwertige, zuverlässige und patientenorientierte Dienstleistungen anzubieten.

Informationen zu Piramal Pharma Solutions Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -fertigungsunternehmen (CDMO), das umfassende Entwicklungs- und Fertigungslösungen über den gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels hinweg anbietet. Wir versorgen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk an Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, die Versorgung klinischer Studien, die kommerzielle Lieferung von APIs sowie fertige Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung und Endfertigung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie hochwirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet über die Tochtergesellschaft von Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited, zudem Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe sowie Gentherapien.

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Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen über seine 17 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, sowie Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert.

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Lexington Micro Lab

Lexington Sterility Suite

(PRNewsfoto/Piramal Pharma Solutions)

Cision

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