EQS-News: Quantinuum und die University of Western Australia schließen eine Partnerschaft, um Australiens Kompetenzen im Bereich der Quanteninformatik voranzutreiben

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Quantinuum und die University of Western Australia schließen eine Partnerschaft, um Australiens Kompetenzen im Bereich der Quanteninformatik voranzutreiben



06.10.2026 / 05:25 CET/CEST

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Quantinuum und die University of Western Australia (UWA) unterzeichnen eine Absichtserklärung, um Australiens Arbeitskräfte und Innovationsökosystem auf das Zeitalter des hybriden Quantencomputings, der künstlichen Intelligenz und des Hochleistungsrechnens vorzubereiten

Quantinuum wird Forschern, Studierenden und Unternehmern, die der UWA angehören, Zugang zu seinem Full-Stack-Ökosystem für Quantencomputing gewähren, einschließlich Helios, dem weltweit präzisesten kommerziellen Quantencomputer1

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Entwicklung von Quantenanwendungen für Branchen, die für die australische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind, darunter kritische Mineralien, Energie, Landwirtschaft und Gesundheitswesen

BROOMFIELD, Colorado, und PERTH, Australien, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit der University of Western Australia (UWA) bekannt, um Australiens Kompetenzen im Bereich der Quantentechnologie zu stärken. Dies soll durch die Erweiterung des Zugangs zu fortschrittlichem Quantencomputing, die Förderung von Nachwuchskräften im Bereich Quantencomputing sowie die Beschleunigung der Entwicklung praktischer Anwendungen erreicht werden, die Quantencomputing, künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechnen (HPC) miteinander verbinden.

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Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten der UWA angegliederte Forscher, Studierende und Unternehmer cloudbasierten Zugang zur Full-Stack-Quantencomputing-Plattform von Quantinuum, einschließlich „Helios", dem Quantencomputer der neuesten Generation des Unternehmens. Die Partnerschaft soll praktische Erfahrungen mit fortschrittlichen Quantentechnologien vermitteln und gleichzeitig neue Möglichkeiten schaffen, um zu erforschen, wie Quantencomputing, künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen zusammenwirken können, um komplexe Herausforderungen der realen Welt zu bewältigen.

Die Organisationen werden zudem Möglichkeiten prüfen, das Forschungsökosystem der UWA im Bereich Quanteninformatik und KI durch ein universitätsweites Anwendungszentrum für Quanteninformatik zu erweitern, das Akteure aus Wissenschaft, Industrie und Regierung zusammenbringt, um hochwertige Anwendungsfälle in für die australische Wirtschaft entscheidenden Sektoren zu identifizieren und zu entwickeln, darunter kritische Mineralien, Energie, Landwirtschaft und Gesundheitswesen.

„Australien hat sich eine ehrgeizige Vision für die Quanteninformatik gesetzt und macht dank der Führungsrolle von Institutionen wie der UWA bedeutende Fortschritte bei der Verwirklichung dieser Vision", sagte Dr. Marvin Lee, Country Leader bei Quantinuum. „Gemeinsam bringen wir unser gesamtes Leistungsspektrum ein – von weltweit führender Hardware und Software bis hin zu Anwendungskompetenz und Ökosystemprogrammen –, um praktische Quantenanwendungen und hybride Arbeitsabläufe zu entwickeln, die Australien auf das Quantenzeitalter vorbereiten und den künftigen Wohlstand des Landes sichern werden."

Über den Zugang zu fortschrittlichen Quantensystemen hinaus zielt die Partnerschaft darauf ab, den Aufbau der technischen Kompetenzen und Innovationsnetzwerke zu fördern, die zur Unterstützung der langfristigen Quantenambitionen Australiens erforderlich sind. Durch die Teilnahme an Quantinuum-Programmen wie Q-Net und dem Startup-Partner-Programm erhalten Forscher, Entwickler und Unternehmer die Möglichkeit, an Schulungen teilzunehmen, mit Kollegen aus dem globalen Quanten-Ökosystem zusammenzuarbeiten und die Entwicklung quantenbasierter Lösungen voranzutreiben.

In Zusammenarbeit mit Forschern der UWA und Vertretern der Industrie werden Experten von Quantinuum dabei helfen, potenzielle Anwendungsfälle zu evaluieren, technische Benchmarks festzulegen und hybride Arbeitsabläufe zu bewerten, die Quantencomputing, künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen integrieren.

Professor Jingbo Wang, Gründer und Direktor des Forschungszentrums für Quanteninformation, Simulation und Algorithmen (QUISA) der UWA, erklärte, die Partnerschaft baue auf den Stärken der UWA in der Forschung im Bereich Quantencomputing auf.

„Durch die gemeinsame Entwicklung mit potenziellen Endnutzern und Anbietern von Quantencomputer-Hardware wird diese Initiative neue Möglichkeiten für Forscher, Studierende und Industriepartner der UWA schaffen und gleichzeitig die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Universität stärken. Wir freuen uns darauf, alle Chancen zu erkunden, die sich daraus für unsere Forscher sowie für Studienverläufe, Praktika und Initiativen zur beruflichen Weiterbildung ergeben werden", sagte Professor Wang.

„Der Zugang zu führenden Quantentechnologien hilft australischen Forschern, Studierenden und Unternehmen dabei, Kompetenzen aufzubauen und zu verstehen, in welchen Bereichen die Quantentechnologie einen echten Mehrwert bieten kann", sagte Petra Andrén, CEO von Quantum Australia. „Kooperationen wie diese bieten die Möglichkeit, Kompetenzen zu entwickeln, Anwendungen zu erproben und die Forschung mit den Herausforderungen der Industrie zu verknüpfen. Australien verfügt über Stärken im gesamten Spektrum der Quantentechnologie. Der Zugang zu den besten Kompetenzen – sowohl hierzulande als auch international – wird dazu beitragen, diese Stärken in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen umzusetzen."

Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Engagement wider, dafür zu sorgen, dass Australien nicht nur eine Quelle für Entdeckungen im Bereich der Quantenphysik bleibt, sondern auch ein Ort, an dem Quantentechnologien zur Lösung realer Herausforderungen und zur Schaffung wirtschaftlichen Mehrwerts eingesetzt werden.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis von gefangenen Ionen kommerziell eingeführt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen. Diese wurden mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt, um die branchenweit höchsten Genauigkeitsniveaus auf der Grundlage der durchschnittlichen Gattertreue von zwei Qubits zu erreichen.2 Quantinuum unterhält aktive Kooperationen mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie aus dem staatlichen und industriellen Sektor und arbeitet zudem weltweit mit akademischen und Forschungseinrichtungen zusammen. Das Unternehmen hat weltweit rund 800 Beschäftigte, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur. Weitere Informationen finden Sie auf www.quantinuum.com.

Informationen zur UWA

Seit mehr als 110 Jahren ist die University of Western Australia ein Ort, an dem Ehrgeiz und Tatendrang aufeinandertreffen. Als erste und führende Universität des Bundesstaates inspirieren wir Studierende, Forschende und Partner dazu, bedeutende Veränderungen zu bewirken und die drängendsten Herausforderungen der Welt anzugehen. Unser Hauptcampus liegt am Ufer des Derbal Yerrigan (Swan River) auf einem Gelände, auf dem seit Zehntausenden von Jahren „kaartdjin" (Wissen) weitergegeben wird. Dieses beständige Erbe des Lernens prägt unsere vielfältige, globale Gemeinschaft von mehr als 28.000 Studierenden aus 100 Ländern, die mit einem starken Netzwerk von über 150.000 Absolventen verbunden ist, die weltweit etwas bewirken. Die UWA, die zu den 100 besten Universitäten weltweit zählt (QS 2027) und Mitglied der renommierten „Group of Eight" ist, wird für ihre herausragenden Leistungen in Lehre, Forschung und Zusammenarbeit mit der Wirtschaft anerkannt. Von Nachhaltigkeit und Gesundheit bis hin zu Technologie und Gemeinschaften – unsere Arbeit führt zu konkreten Ergebnissen in der Praxis.

An der UWA beginnt die Wirkung genau hier. Weitere Informationen finden Sie auf: uwa.edu.au

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die unter die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 fallen sollen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über den erwarteten Umfang, die Aktivitäten und den Nutzen der Zusammenarbeit zwischen Quantinuum und der University of Western Australia; die mögliche Einrichtung eines universitätsweiten Zentrums für Quantencomputing-Anwendungen; die Entwicklung von Quantenanwendungen, hybriden Quanten-KI-HPC-Workflows und die Förderung von Quantentalenten; sowie die potenziellen Auswirkungen des Quantencomputings auf Sektoren wie kritische Mineralien, Energie, Landwirtschaft und Gesundheitswesen. Begriffe wie „anstreben", „voraussehen", „glauben", „könnte", „erwarten", „prüfen", „beabsichtigen", „könnte", „planen", „potenziell", „anstreben", „wird", „würde" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen von Quantinuum und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Die Absichtserklärung ist unverbindlich, und die Parteien sind nicht verpflichtet, endgültige Vereinbarungen zu schließen oder die beschriebenen Aktivitäten durchzuführen; das geplante Anwendungszentrum wird möglicherweise nicht eingerichtet; die Zusammenarbeit führt möglicherweise nicht zu kommerziell tragfähigen Anwendungen oder den erwarteten Vorteilen; das Tempo des technischen Fortschritts im Bereich des Quantencomputings; die Fähigkeit von Quantinuum, die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit seiner Systeme, einschließlich Helios, aufrechtzuerhalten; der Wettbewerb; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Personal und staatlicher Unterstützung; sowie die sonstigen Risiken, die unter „Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Quantinuum auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2026 endende Quartal und in den nachfolgenden Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Quantinuum übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

1 Basierend auf der Zwei-Qubit-Fidelity, Stand: 31. Dezember 2025.

2 Stand: 31. Dezember 2025.

Kontakt: press@quantinuum.com

Cision

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