EQS-News: The Platform Group veräußert Beteiligung an Plattform für Getränkemaschinen

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf

The Platform Group veräußert Beteiligung an Plattform für Getränkemaschinen



06.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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The Platform Group veräußert Beteiligung an Plattform für Getränkemaschinen



Düsseldorf, 6.Oktober 2026. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“) hat am 05.10.2026 einen Vertrag zur Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der BEVMAQ GmbH mit Sitz in Menslage unterzeichnet. Mit einem Closing wird im Q4 2026 gerechnet. Gegenstand der BEVMAQ GmbH ist der Betrieb einer Plattform für Getränkemaschinen mit weltweiten Abnehmern und Anbietern.

Die Beteiligung an BEVMAQ wurde im Jahr 2022 vorgenommen und hat sich seitdem deutlich positiv in Bezug auf Umsatz, EBITDA und Ergebnis entwickelt. Der Bestand an Maschinen hat sich seit dem Einstieg der TPG mehr als verachtfacht. Käufer der Mehrheitsbeteiligung ist eine Käufergruppe aus Deutschland. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaAist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert, Head of Investor Relations & HR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: The Platform Group SE & Co. KGaA Schloss Elbroich, Am Falder 4 40589 Düsseldorf Deutschland E-Mail: ir@the-platform-group.com Internet: https://the-platform-group.com/ ISIN: DE000A40ZW88 WKN: A40ZW8 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo LEI Code: 391200T7OHCG8YPRQW61 EQS News ID: 2410804

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