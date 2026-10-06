EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

06.10.2026 / 09:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Überblick

  1. Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft
  2. Grund der Mitteilung:
    1. Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
  3. Meldepflichtige Person(en)
     
 
Name / Nachname		  
Sitz		  
Staat
NN Group N.V. Amsterdam Niederlande

 

  1. Namen der Aktionäre: -
  2. Datum der Schwellenberührung: 02.10.2026
  3. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

 

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
2,54 %		  
0,00 %		  
2,54 %		  
38 618 180
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
6,27 %		  
3,57 %		  
6,27 %		  

 

Details

  1. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000644505   981 965   2,54 %
Subsumme A 981 965 2,54 %

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

  1. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

 

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 NN Group N.V.        
2 NN Insurance Eurasia N.V. 1      
3 Nationale- Nederlanden Nederland B.V. 2      
4 Nationale-
Nederlanden Lebensverzekering Maatschappij N.V.		 3 2,31 %   2,31 %
5 Nationale-
Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.		 3 0,20 %   0,20 %
6 NN Re (Netherlands) N.V. 3 0,03 %   0,03 %
           

 

  1. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
    1. Datum der Hauptversammlung: -
    2. Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

  1. Sonstige Kommentare: -

 

Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 05.10.2026

 

 


06.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410816  06.10.2026 CET/CEST

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