Erneute Zusammenstöße mit Polizei bei Schülerprotesten in Frankreich

Paris, 06. ⁠Okt (Reuters) - In Frankreich ist es bei Schülerprotesten erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. In Straßburg und Lyon lieferten sich Protestierende und Sicherheitskräfte Auseinandersetzungen, wie Fernsehbilder der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag zeigten. Auf den Aufnahmen ‌waren unter anderem schwarze Rauchwolken zu sehen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Landesweit beteiligten sich Tausende Menschen an den Kundgebungen gegen den ⁠Lehrermangel und den ⁠maroden Zustand von Schulgebäuden. Nach Angaben der Schülergewerkschaft wurden rund 1800 Gymnasien blockiert oder blieben geschlossen.

Die Proteste hatten vor zwei Wochen in den Vororten von Paris begonnen und sich danach auf das ganze Land ausgeweitet. Die Regierung reagierte mit dem Einsatz von Spezialeinheiten der Polizei ‌und sprach von städtischer Gewalt. Am Montag verlor ‌ein 15-Jähriger im Norden des Landes eine Hand, als er eine Tränengasgranate der Polizei aufhob. Nach Angaben des Innenministeriums wurden seit Beginn der Proteste 6100 ⁠Menschen festgenommen, die meisten von ihnen Minderjährige. Zudem wurden mindestens 715 Polizisten ‌und 215 Jugendliche verletzt. Sowohl die ⁠Regierung als auch der rechtspopulistische Rassemblement National (RN) von Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen werfen der linksextremen Partei Unbeugsames Frankreich (LFI) vor, die Proteste anzustacheln. Diese weist die Anschuldigungen zurück.

Ministerpräsident Sebastien Lecornu wies die Minister ‌an, Vorschläge zur Lösung der Probleme ⁠bis Ende Oktober vorzulegen. Unter anderem ⁠sollen der Ausfall von Lehrkräften verringert und die Sanierung maroder Gebäude angegangen werden. Die Suche nach finanziellen Mitteln dürfte sich jedoch schwierig gestalten: Frankreich kämpft mit einem hohen Haushaltsdefizit und schwachem Wachstum. Die Rendite für zehnjährige französische Staatsanleihen stieg in der vergangenen Woche auf ein 24-Jahres-Hoch von über fünf Prozent. Finanzminister Roland Lescure erklärte am Dienstag, ein Eingreifen der Europäischen Zentralbank sei nicht erforderlich.

(Bericht von Inti Landauro, ⁠geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)