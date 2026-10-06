Ex-BND-Chef Hanning wegen Spionageverdachts festgenommen

Berlin, 06. ⁠Okt (Reuters) - Die Bundesanwaltschaft hat den früheren Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning, und einen ehemaligen Mitarbeiter wegen des Verdachts der Spionage und des Landesverrats festnehmen lassen. Das teilte ‌die Karlsruher Behörde am Dienstag mit. Die Festnahmen durch das Bundeskriminalamt erfolgten in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Hanning wird ⁠unter ⁠anderem landesverräterische Ausspähung, versuchter Landesverrat und geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen. Sein mutmaßlicher Komplize Manfred D. soll Beihilfe geleistet haben.

Hanning soll laut Bundesanwaltschaft über Jahre hinweg geheime BND-Dokumente von Manfred D. erhalten und für seine private ‌Beratertätigkeit genutzt haben. Manfred D. war ‌Hannings Büroleiter und hatte diese Funktion auch unter dessen Nachfolgern bis März 2026 inne. Demnach soll er Hanning bis ⁠Juni 2022 gegen Geld fast 2000 Dokumente zur Verfügung ‌gestellt haben, darunter vielfach als ⁠Verschlusssache eingestufte Informationen für die Leitungsebene.

In einem Fall soll Hanning die geheimen Informationen genutzt haben, um eine Analyse für den Mitarbeiter eines ausländischen Geheimdienstes ‌zu erstellen. Zudem habe ⁠er über Jahre hinweg einen ⁠Angehörigen eines anderen staatlichen Nachrichtendienstes mit politischen Informationen versorgt.

Die Ermittlungen kamen den Angaben zufolge ins Rollen, nachdem bei Hanning im September 2025 in einem anderen Verfahren der Staatsanwaltschaft Hamburg Beweismittel gefunden worden waren. Die beiden Beschuldigten sollen nun einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian ⁠Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)