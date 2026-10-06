Ex-BND-Chef Hanning wegen Spionageverdachts festgenommen

- von Andreas ⁠Rinke und Holger Hansen

Berlin, 06. Okt (Reuters) - Die Bundesanwaltschaft hat den früheren Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning, wegen des Verdachts der Spionage und des Landesverrats festnehmen lassen. Auch ein ehemaliger hochrangiger BND-Mitarbeiter sei verhaftet worden, teilte die Karlsruher Behörde am Dienstag mit. Hanning wird unter anderem landesverräterische Ausspähung, versuchter Landesverrat und geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen. Der Ex-BND-Mitarbeiter Manfred D. soll als mutmaßlicher Komplize Beihilfe geleistet haben. Offen blieb zunächst, ‌an welches Land Hanning vertrauliche Informationen weitergegeben haben soll.

Hanning war von 1998 bis 2005 BND-Präsident. Von 2005 bis 2009 arbeitete er als Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Laut Bundesanwaltschaft soll er über Jahre hinweg geheime BND-Dokumente von Manfred D. erhalten und für ⁠eine private Beratertätigkeit genutzt ⁠haben. Manfred D. war Hannings Büroleiter und hatte diese Funktion auch unter dessen Nachfolgern bis März 2026 inne. Demnach soll er Hanning bis Juni 2022 gegen Geld fast 2000 Dokumente zur Verfügung gestellt haben, darunter vielfach als Verschlusssache eingestufte Informationen für die Leitungsebene.

In einem Fall soll Hanning die geheimen Informationen genutzt haben, um eine Analyse für den Mitarbeiter eines ausländischen Geheimdienstes zu erstellen. Zudem habe er über Jahre hinweg einen Angehörigen eines anderen staatlichen Nachrichtendienstes mit politischen Informationen versorgt. Die Ermittlungen kamen den Angaben zufolge ‌ins Rollen, nachdem bei Hanning im September 2025 in einem anderen Verfahren ‌der Staatsanwaltschaft Hamburg Beweismittel gefunden worden waren. Die beiden Beschuldigten sollen nun einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Im Rahmen des Verfahrens gab es am Dienstag Durchsuchungen an mehreren Orten in Deutschland. Die beiden Festnahmen durch das Bundeskriminalamt erfolgten in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

"Der BND hat frühzeitig und ⁠unverzüglich umfangreiche interne Ermittlungen einleiten lassen, die den Verdacht erhärteten", teilte der aktuelle BND-Präsident Martin Jäger mit. "Für den BND und mich ‌gibt es bei der internen Sicherheit keine Kompromisse. Keines meiner Ziele, ⁠keine meiner Prioritäten wird durch diesen Vorgang in Frage gestellt."

Erst am Montag hatte Jäger vor einer verschärften Sicherheitslage und einem möglichen gewalttätigen Konflikt mit Russland gewarnt. Er sprach von einem "Schattenkrieg", den Russland gegen den Westen und vor allem Deutschland führe. Offenbar stand Russland aber nicht auf der Liste der Länder, die Hanning mit Informationen versorgt haben ‌soll. Als möglich gilt, dass der ehemalige BND-Chef etwa Staaten wie Israel ⁠vertrauliche Papiere zugespielt haben könnte. Die deutschen Geheimdienste hatten ⁠seit längerem angekündigt, dass sie wegen der verschärften geopolitischen Lage sofort auf alle Verdachtsfälle auch in ihren Häusern reagieren würden.

PARTEIEN REAGIEREN MIT KRITIK, LOB UND FORDERUNGEN

Die Fraktionschefs der SPD- und CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch und Thorsten Frei, äußerten sich entsetzt und forderten Aufklärung. Frei sprach von einer "verstörenden Nachricht". Mit Blick auf die Beratung im Parlament über die Geheimdienste-Reform fügte er hinzu, man werde von überall her angegriffen. Die Reform sei dringend nötig. Miersch sprach von einem "alarmierenden Vorgang". Er forderte eine Debatte über Karenzzeiten von ausscheidenden Geheimdienst-Mitarbeitern. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete und Geheimdienstkontrolleur Daniel Baldy forderte schärfere Regeln für ehemalige Spitzenkräfte der Nachrichtendienste. Wer als BND-Präsident oder in einer anderen sicherheitsempfindlichen Funktion tätig gewesen sei, dürfe anschließend nicht in einer privaten Beratungsfirma arbeiten.

Die stellvertretende ⁠Linken-Fraktionschefin Clara Bünger sagte, die Ermittlungen gegen Hanning zeigten erneut, dass die Geheimdienste selbst ein Sicherheitsrisiko seien. Das wisse man nicht erst seit den Verstrickungen des Verfassungsschutzes in die Mordserie der Neonazi-Terroristen vom NSU.

(Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)