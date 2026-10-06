EZB-Hilfe für Frankreichs Finanzminister kein Thema - Le Pen strebt sie an

Paris/Berlin, 06. Okt (Reuters) - ⁠Trotz Turbulenzen am Anleihemarkt sieht die Regierung in Paris Frankreich zurzeit nicht als einen Fall für eine Intervention der Europäischen Zentralbank. Laut Finanzminister Roland Lescure erfordert die Lage noch keine Überlegungen zum Einsatz des im Fachjargon als TPI bekannten Notfallinstruments der EZB. "Das Ziel ist natürlich, diesen Punkt unter allen Umständen zu vermeiden. Deshalb setzen wir ‌derzeit auf Haushaltskonsolidierung", sagte er am Dienstag. Die als Favoritin für die Präsidentschaftswahl 2027 geltende Marine Le Pen will Frankreichs Staatsverschuldung nach eigenem Bekunden drücken. Zugleich betonte die Rechtspopulistin, sie würde sich als ⁠Präsidentin um ein ⁠Eingreifen der EZB bemühen, um die Zinslast des Landes abzumildern. Gespräche mit der EZB seien "unerlässlich", sagte sie vor Reportern.

Die EZB hat mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) ein Notprogramm in der Hinterhand, mit dem sie theoretisch unbegrenzt Staatsanleihen eines in Bedrängnis geratenen Euro-Landes kaufen kann. Bedingung dafür ist aber, dass dieser Staat unter einer ungerechtfertigten Verschärfung seiner Finanzierungsbedingungen leidet und der Anstieg der Renditen ungeordnet erfolgt.

Am Bondmarkt waren die Renditen ‌vieler europäischer Staatsanleihen in jüngster Zeit deutlich gestiegen. An den Finanzmärkten ‌ist besonders Frankreich wegen seiner Haushaltsprobleme und eines schwächeren Wirtschaftswachstums in den Fokus geraten. Nach der jüngsten Talfahrt gingen französische Anleihen allerdings auf Erholungskurs. Im Gegenzug fielen die Renditen für zehnjährige französische Anleihen auf 4,745 von 4,862 Prozent ⁠am Vortag. Die Renditedifferenz zwischen französischen und deutschen Bonds verringerte sich auf 135 Basispunkte nach dem am ‌Freitag erreichten 15-Jahres-Hoch von 158 Basispunkten.

"NICHT DIE ZEIT FÜR ⁠EIN SICHERHEITSNETZ"

"Die Entwicklung der Risikoprämien ist besorgniserregend, nicht nur für Frankreich, sondern für die Euro-Zone insgesamt", meint der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia. Für Nervosität sorge eigentlich nicht das absolute Niveau der Verschuldung, sondern die mangelnde Perspektive, wie man die öffentliche Verschuldung in ‌den Griff bekommen wolle.

"Wenn es zum Schwur kommen sollte, ⁠wird die EZB vermutlich mit dem TPI-Instrument eingreifen", ⁠fügte de la Rubia hinzu. Dies gelte insbesondere dann, wenn andere Länder wie Italien, Spanien und Portugal angesteckt würden.

EZB-Ratsmitglied Olli Rehn betonte, die Übertragung der Geldpolitik im Euroraum funktioniere trotz des jüngsten Anstiegs der Anleiherenditen einwandfrei. Es sei zudem nicht der richtige Zeitpunkt, über ein Sicherheitsnetz der EZB zu diskutieren, erklärte der finnische Notenbankchef. Auf die Frage, ob die EZB eine Stützung des französischen Anleihemarkts in Erwägung ziehen sollte, äußerte Rehn seine "volle Zustimmung" zur Ansicht seines französischen Kollegen Emmanuel Moulin. Demnach stehen derartige Hilfsmaßnahmen derzeit nicht zur Debatte und die einzelnen Staaten selbst in der Pflicht, für die Tragfähigkeit ihrer ⁠öffentlichen Finanzen Sorge zu tragen.

(Bericht von Michel Rose, Leigh Thomas; Essi Lehto; geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)