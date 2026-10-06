Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.10.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Apogee EnterprisesBericht 2. Quartal 2027
CONSTELLATION BRANDSBericht 2. Quartal 2027
FERMENTALGBericht 2. Quartal 2026
Lamb WestonBericht 1. Quartal 2027
NAKAKITA SEISA.Bericht 1. Quartal 2027
NeogenBericht 1. Quartal 2027
NOTE INC.Bericht 3. Quartal 2026
Penguin SolutionsBericht Geschäftsjahr 2026
RPM InternationalBericht 1. Quartal 2027
SAKATA SEED CORP.Bericht 1. Quartal 2027
SAN-A CO. LTD.Bericht 2. Quartal 2026
SANYO SHOKAI LTDBericht 2. Quartal 2026
Saratoga InvestmentBericht 2. Quartal 2027
TOP GLOVE COR. BHD MR 0,5Bericht Geschäftsjahr 2026
Worthington SteelBericht 1. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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CONSTELLATION BRANDS
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Apogee Enterprises
SAKATA SEED CORP.
SANYO SHOKAI LTD
NAKAKITA SEISA.
TOP GLOVE COR. BHD MR 0,5
SAN-A CO. LTD.

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