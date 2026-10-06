Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.10.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Apogee Enterprises
|Bericht 2. Quartal 2027
|CONSTELLATION BRANDS
|Bericht 2. Quartal 2027
|FERMENTALG
|Bericht 2. Quartal 2026
|Lamb Weston
|Bericht 1. Quartal 2027
|NAKAKITA SEISA.
|Bericht 1. Quartal 2027
|Neogen
|Bericht 1. Quartal 2027
|NOTE INC.
|Bericht 3. Quartal 2026
|Penguin Solutions
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|RPM International
|Bericht 1. Quartal 2027
|SAKATA SEED CORP.
|Bericht 1. Quartal 2027
|SAN-A CO. LTD.
|Bericht 2. Quartal 2026
|SANYO SHOKAI LTD
|Bericht 2. Quartal 2026
|Saratoga Investment
|Bericht 2. Quartal 2027
|TOP GLOVE COR. BHD MR 0,5
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Worthington Steel
|Bericht 1. Quartal 2027
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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