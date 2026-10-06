Französische BPCE steigt bei spanischer Bank Sabadell ein

Düsseldorf, ⁠06. Okt (Reuters) - Das französische Finanzinstitut BPCE hat sich mit sieben Prozent an der spanischen Bank Sabadell beteiligt. BPCE strebe eine langfristige Beteiligung sowie ‌einen Sitz im Verwaltungsrat von Sabadell an, wolle die Beteiligung jedoch nicht über 9,9 Prozent ⁠ausbauen, ⁠teilten die beiden Geldhäuser am Dienstag mit. Der Anteil hat an der Börse einen Wert von rund 1,2 Milliarden Euro. Sabadell betonte, der Einstieg sei einvernehmlich erfolgt. Der ‌Schritt dient nach Einschätzung von ‌Analysten als Abwehrmaßnahme gegen mögliche feindliche Übernahmen. Sabadell hatte sich im vergangenen Jahr erfolgreich gegen einen ⁠Übernahmeversuch des größeren spanischen Rivalen BBVA gewehrt.

Die Transaktion ‌erfolgt auch vor ⁠dem Hintergrund einer zunehmenden Konsolidierung im europäischen Bankensektor. Die italienische UniCredit nähert sich derzeit einer Übernahme der Commerzbank. Sabadell und ‌das Genossenschaftsfinanzinstitut BPCE ⁠wollen zudem Möglichkeiten für eine ⁠Zusammenarbeit prüfen, insbesondere im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking sowie bei Konsumentenkrediten, hieß es weiter. Entsprechende Gespräche sollen Anfang 2027 abgeschlossen werden. Sabadell ist gemessen am Marktwert die viertgrößte Bank Spaniens.

(Bericht von Jesús Aguado, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)