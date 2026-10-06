GEA auf Rekordhoch, Micron vor Rückkäufen, Intel mit Risiko?

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

GEA Group – Rekordhoch! Wie viel Potenzial bleibt?

Die GEA-Aktie erreicht neue Höchststände und immer mehr Analysten äußern sich optimistisch. RBC bestätigt sein Outperform-Rating, weitere Banken erhöhen ihre Kursziele. Doch was steckt hinter der Zuversicht und wie viel davon ist bereits im Aktienkurs enthalten?

Micron – KI-Boom und mögliche Milliarden-Rückkäufe

Micron profitiert massiv von der Nachfrage nach KI-Speicherchips. Die Cashflow-Entwicklung sorgt für Aufsehen und Analysten rechnen mit einer weiteren deutlichen Verbesserung. Gleichzeitig rücken mögliche Aktienrückkäufe in den Fokus. Kann die Aktie nach ihrer außergewöhnlichen Kursentwicklung noch positiv überraschen?

Intel – Wird TSMC zum Problem für Terafab?

Elon Musk führt Gespräche mit TSMC über das geplante Terafab-Projekt in Texas. Das wirft neue Fragen zur künftigen Rolle von Intel auf. Bleibt Intel ein zentraler Technologiepartner oder könnte sich die Ausgangslage verändern? Wir schauen auf die möglichen Szenarien und deren Bedeutung für die Aktie.