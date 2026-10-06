Dax-Aktie erreicht Allzeithoch

GEA: Nach dem Rekord ist die Aktie fair bewertet

onvista · Uhr

Die GEA-Aktie steht bei 68 Euro und erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch sowie ein neues Allzeithoch. Die Jahresprognose ist bestätigt, im dritten Quartal kamen deutliche Großaufträge hinzu. Nach dem starken Anstieg wirkt die Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von über 20 fair.

onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

GEA Group gehört im Dax zu den stärkeren Aktien. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt die Aktie deutlich im Plus, seit Jahresbeginn ebenso. Anfang des Jahres notierte sie noch deutlich unter 58 Euro, jetzt steht sie bei 68 Euro. Damit hat sie erneut Kursstärke gezeigt und ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht.

Der Blick auf die vergangenen fünf Jahre zeigt zusätzlich ein neues Allzeithoch. Diese Kombination aus langfristigem Hoch, deutlichem Jahresplus und sauberem Trendverlauf stützt den positiven Eindruck. Der jüngste Anstieg wirkt damit technisch getragen, auch wenn der Kurs bereits einen großen Teil der positiven Entwicklung abbildet.

Fundamental stützt die bestätigte Jahresprognose. Dazu kamen deutliche Großaufträge im dritten Quartal. Diese Punkte passen zu einer Geschäftsentwicklung, bei der steigende Margen möglich sind. Gleichzeitig wirkt die Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von über 20 inzwischen fair bewertet. Das liegt deutlich über dem Dax und über dem Durchschnitt in Deutschland.

Wichtig bleibt der Bewertungsverlauf. Seit den letzten Hochs ist die Bewertung zurückgekommen, während der Kurs leicht gestiegen ist. Genau diese Kombination aus steigenden Kursen und sinkender Bewertung ist am Markt attraktiv. Sie spricht dafür, dass fundamentale Faktoren den Anstieg bislang mitgetragen haben. Für neue Käufe ist der aktuelle Kursbereich bei 68 Euro weniger interessant als ein Rücksetzer in den Bereich von 55 bis 60 Euro.

Die nächsten Quartalszahlen stehen am 9. November an. Bis dahin bleibt Zeit für eine mögliche Korrektur. Gute Zahlen könnten der Aktie anschließend weiteren Spielraum geben. Mit einem Einstieg bei 55 bis 60 Euro wäre das Verhältnis aus Chance und Risiko attraktiver.

Charttechnik

Die Aktie hat die leicht fallende Trendzone nach oben verlassen und das Ausbruchsniveau anschließend bestätigt. Aus der Struktur mit Tiefs um 54 Euro und Hochs um 65 Euro ergibt sich ein technischer Zielbereich von 75 bis 80 Euro.

Martins Einschätzung

Nach dem starken Anstieg wirkt die GEA-Aktie bei 68 Euro fair bewertet. Ein Rücksetzer auf 55 bis 60 Euro wäre eine attraktive Gelegenheit für eine Position. Gute Quartalszahlen am 9. November könnten den nächsten Anstieg ermöglichen.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
GEA Group

Das könnte dich auch interessieren

Halbleiter-Aktie
Trotz Warnsignalen kann Nvidia über 280 Dollar steigengestern, 15:05 Uhr · onvista
Der Kursverlauf von Nvidia auf einem Smartphone
Auslieferungen bewegen
Tesla: Ich sehe noch Chancen bis 400 Dollargestern, 14:55 Uhr · onvista
Tesla: Ich sehe noch Chancen bis 400 Dollar
Satellitengeschäft als Kurstreiber
Konsolidierung läuft: Rocket Labs Aktie kann bis 100 Dollar laufen02. Okt. · onvista
Ein Raketenstart
AWS-Wachstum braucht sicheren Strom
Amazon: Dieser Rücksetzer bietet Chancen02. Okt. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Festplatten-Aktie
Seagate: Hier warte ich lieber auf tiefere Kursegestern, 14:57 Uhr · onvista
Seagate: Hier warte ich lieber auf tiefere Kurse
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftheute, 07:01 Uhr · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen