Was bewegt die Aktie?

GEA Group gehört im Dax zu den stärkeren Aktien. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt die Aktie deutlich im Plus, seit Jahresbeginn ebenso. Anfang des Jahres notierte sie noch deutlich unter 58 Euro, jetzt steht sie bei 68 Euro. Damit hat sie erneut Kursstärke gezeigt und ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht.

Der Blick auf die vergangenen fünf Jahre zeigt zusätzlich ein neues Allzeithoch. Diese Kombination aus langfristigem Hoch, deutlichem Jahresplus und sauberem Trendverlauf stützt den positiven Eindruck. Der jüngste Anstieg wirkt damit technisch getragen, auch wenn der Kurs bereits einen großen Teil der positiven Entwicklung abbildet.

Fundamental stützt die bestätigte Jahresprognose. Dazu kamen deutliche Großaufträge im dritten Quartal. Diese Punkte passen zu einer Geschäftsentwicklung, bei der steigende Margen möglich sind. Gleichzeitig wirkt die Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von über 20 inzwischen fair bewertet. Das liegt deutlich über dem Dax und über dem Durchschnitt in Deutschland.

Wichtig bleibt der Bewertungsverlauf. Seit den letzten Hochs ist die Bewertung zurückgekommen, während der Kurs leicht gestiegen ist. Genau diese Kombination aus steigenden Kursen und sinkender Bewertung ist am Markt attraktiv. Sie spricht dafür, dass fundamentale Faktoren den Anstieg bislang mitgetragen haben. Für neue Käufe ist der aktuelle Kursbereich bei 68 Euro weniger interessant als ein Rücksetzer in den Bereich von 55 bis 60 Euro.

Die nächsten Quartalszahlen stehen am 9. November an. Bis dahin bleibt Zeit für eine mögliche Korrektur. Gute Zahlen könnten der Aktie anschließend weiteren Spielraum geben. Mit einem Einstieg bei 55 bis 60 Euro wäre das Verhältnis aus Chance und Risiko attraktiver.

Charttechnik

Die Aktie hat die leicht fallende Trendzone nach oben verlassen und das Ausbruchsniveau anschließend bestätigt. Aus der Struktur mit Tiefs um 54 Euro und Hochs um 65 Euro ergibt sich ein technischer Zielbereich von 75 bis 80 Euro.

Martins Einschätzung

Nach dem starken Anstieg wirkt die GEA-Aktie bei 68 Euro fair bewertet. Ein Rücksetzer auf 55 bis 60 Euro wäre eine attraktive Gelegenheit für eine Position. Gute Quartalszahlen am 9. November könnten den nächsten Anstieg ermöglichen.