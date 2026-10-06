Generalbundesanwalt: Ex-BND-Chef Hanning wegen Spionageverdacht festgenommen

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN/KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der ehemalige BND-Präsident August Hanning ist wegen Spionageverdachts festgenommen worden. Ebenfalls festgenommen wurde nach Angaben des Generalbundesanwalts ein enger Mitarbeiter Hannings. Dieser soll dem ehemaligen BND-Chef auch nach dessen Dienstzeit Erkenntnisse des Nachrichtendienstes weitergegeben haben, die Hanning für seine Beratertätigkeit genutzt haben soll./bk/DP/mis

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