Grüne setzen Koalition bei Steuern mit Abstimmungen unter Druck

Berlin, 06. ⁠Okt (Reuters) - Die Grünen im Bundestag wollen die Regierungskoalition aus Union und SPD mit einer Reihe namentlicher Abstimmungen über das Steuerrecht unter Druck setzen. Mit der Schließung von sieben "Gerechtigkeitslücken" könnten nach Berechnungen der Fraktion mehr als 20 Milliarden Euro zusätzlich eingenommen werden, kündigten ‌die Grünen am Dienstag in Berlin an. Die Anträge sollen am Donnerstag im Bundestag debattiert und anschließend einzeln abgestimmt werden.

"Wir wollen, dass sich in der ⁠durch Grabenkämpfe verhärteten ⁠Steuerdebatte endlich konstruktiv etwas bewegt", sagte die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Katharina Beck. Mit den Abstimmungen solle in der Koalition eine Diskussion darüber angestoßen werden, warum bestehende Steuervergünstigungen trotz angespannter Haushaltslage beibehalten würden. Die Grünen argumentieren, Unions-Abgeordnete könnten wegen der Steuersystematik und SPD-Abgeordnete wegen der Verteilungswirkung den Vorstößen eigentlich nicht widersprechen.

Eine ‌Mehrheit für die Grünen-Vorstöße ist allerdings kaum in Sicht. ‌Union und SPD haben sich in ihrem Koalitionsvertrag verpflichtet, im Bundestag einheitlich abzustimmen. Dies gilt ausdrücklich auch für Fragen außerhalb der vereinbarten Koalitionspolitik. Wechselnde Mehrheiten seien ausgeschlossen.

GRÜNE: AUS FÜR ⁠ZEHNJÄHRIGE SPEKULATIONSFRIST BEI IMMOBILIEN

Konkret fordern die Grünen in ihren Gesetzentwürfen unter anderem die ‌Abschaffung der zehnjährigen Spekulationsfrist bei Immobilien. Gewinne ⁠aus dem Verkauf nicht selbst genutzter Immobilien sollen damit unabhängig von der Haltedauer einkommensteuerpflichtig sein, was Mehreinnahmen von schätzungsweise sechs Milliarden Euro bringen würde. Ebenso soll die einjährige Haltefrist für die steuerfreie Veräußerung von Kryptowerten wie ‌Bitcoin fallen.

Weitere Anträge zielen darauf, die ⁠steuerliche Privilegierung bei der Erbschaft von ⁠mehr als 300 Wohnungen zu beenden und die Befreiung rein vermögensverwaltender Immobiliengesellschaften von der Gewerbesteuer abzuschaffen. "Es muss sich endlich ändern, dass 300 Wohnungen steuerfrei vererbt werden können, während man auf drei Wohnungen Steuern zahlt", sagte Beck.

Mit den Mehreinnahmen wollen die Grünen vor allem untere und mittlere Einkommen entlasten. Vorgeschlagen wird eine Kombination aus einer Senkung der Sozialabgaben und einer Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags. Das Geld fehle derzeit, sagte Beck. Es sei an der Zeit, "endlich an nicht ⁠mehr nötige Steuervergünstigungen ranzugehen".

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)