'HB': Deutz will 400 Stellen abbauen - vor allem bei kleinen Motoren

dpa-AFX · Uhr
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KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz will einem Pressebericht zufolge mehrere Hundert Arbeitsplätze streichen. Etwa 100 der laut Insidern angepeilten insgesamt 400 Stellen seien schon im Abbau oder bereits abgebaut worden, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstagabend. Ein weiterer möglicher Wegfall von 300 Arbeitsplätzen sei am Dienstag intern abgestimmt worden. Besonders betroffen ist dem Bericht zufolge das Geschäft mit kleinen Motoren. Der Konzern habe sich auf Anfrage nicht zu dem Vorgang äußern wollen. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt der MDax-Konzern weltweit rund 6.000 Mitarbeiter./he/edh

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