Hensoldt: Bei 80 Euro bleibe ich vorsichtig

Was bewegt die Aktie?

Die Hensoldt-Aktie hat den Handelstag deutlich anders beendet, als der Start erwarten ließ. Zunächst sorgten eine Hochstufung von Halten auf Kaufen und ein unverändertes Kursziel von 98 Euro für einen positiven Impuls. Der starke Tagesumschwung zeigt aber, dass der jüngste Rückgang weiter relevant ist.

Dieses Minus macht die Aktie optisch interessanter, aber der Kurs liegt aktuell um 80 Euro und damit ziemlich genau in der Mitte der großen Seitwärtsrange. Auf der Unterseite liegt diese Spanne bei etwa 63 bis 64 Euro, auf der Oberseite bei rund 95 Euro. In der Mitte einer solchen Spanne entsteht ein ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis, weil der Abstand zu beiden Marken groß ist.

Zusätzlich belastet die Schwäche im Rüstungssektor. Hensoldt, Renk und Rheinmetall lagen deutlich im Minus. Neue Aufträge liefern bei vielen Unternehmen der Branche nur noch begrenzte Zusatzimpulse, weil die Auftragsbestände bereits sehr hoch sind. Entscheidend werden daher Profitabilität und die tatsächlich erzielbaren Umsatzsteigerungen.

Für Hensoldt spricht der stärkere Bezug zu Luftverteidigung, Drohnenabwehr und ähnlichen Bereichen. Der Verteidigungsbereich verschiebt sich von Landverteidigung stärker in Richtung Luftverteidigung. Zuletzt wurden deutlich mehr Drohnen als Raketen verwendet. Dieser strukturelle Vorteil ist bei Hensoldt aber bereits in der Bewertung sichtbar.

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 37 wirkt die Aktie ambitioniert bewertet. Rheinmetall ist inzwischen deutlich günstiger bewertet. Der Kapitalmarkttag am 5. November kann Bewegung bringen, wenn konkrete Aussagen zu Profitabilität und Umsatzsteigerungen kommen. Rund um 80 Euro überwiegt trotzdem Vorsicht.

Charttechnik

Die große Seitwärtsrange reicht grob von 63 bis 64 Euro auf der Unterseite bis etwa 95 Euro auf der Oberseite. Um 80 Euro liegt ein mögliches Unterstützungsniveau, zugleich befindet sich die Aktie ziemlich genau in der Mitte dieser Spanne. Das Chance-Risiko-Verhältnis wirkt in dieser Zone ungünstig.

Martins Einschätzung

Hensoldt profitiert grundsätzlich vom stärkeren Fokus auf Luftverteidigung und Drohnenabwehr. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 37 ist dieser Vorteil im Vergleich zur Branche bereits eingepreist. Rund um 80 Euro überwiegt Vorsicht, weil die Aktie in der Range-Mitte liegt und die Bewertung hoch ist.