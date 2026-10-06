Ifo Institut: Mehrheit für verpflichtende Maßnahmen in frühkindlicher Bildung

Berlin, 06. ⁠Okt (Reuters) - Angesichts der auch im Pisa-Test zutage getretenen Lerndefizite bei Schülern ist eine deutliche Mehrheit der Deutschen für mehr verpflichtende Maßnahmen bei frühkindlicher Bildung. Insgesamt 72 Prozent halten ein verpflichtendes Vorschuljahr für ‌geboten, 79 Prozent wollen bundesweit einheitliche verbindliche Bildungsziele, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten "Ifo-Bildungsbarometer 2026" hervorgeht. Eine überwältigende Mehrheit (89 Prozent) ⁠stimmt ⁠zudem für verpflichtende Sprachtests im Alter von viereinhalb Jahren: "Frühkindliche Bildung legt wichtige Grundlagen für die kognitive, sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung von Kindern", sagte Ludger Wößmann, Leiter des Ifo-Zentrums für Bildungsökonomik. Deshalb sei eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung für alle ‌Kinder wichtig.

Die internationale OECD-Vergleichsstudie Pisa zeigte jüngst, ‌dass 2025 die Durchschnittsergebnisse deutscher Schüler in Mathematik und Lesekompetenz niedriger waren als 2022. Deutschland nimmt seit 2000 an dem Test ⁠teil und nie zuvor waren die Ergebnisse schlechter. Angesichts dieser historisch ‌schlechten Resultate dringen auch Fachleute, ⁠sowie Arbeitgeber und Gewerkschaften auf bessere Bildung und plädieren vor allem für einen weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung.

Um mehr Kita-Fachkräfte zu gewinnen, befürworten die Befragten im Ifo-Bildungsbarometer eine höhere ‌Bezahlung des Personals und weniger ⁠bürokratischen Aufwand. Große Mehrheiten sind ⁠für mehr Männer und Quereinsteiger unter den Kita-Fachkräften. "Etwa drei Viertel der Befragten sind zudem für steigende Ausgaben für Kitas", erläuterte Ifo-Forscherin Vera Freundl. Für das Bildungsbarometer wurden im Mai und Juni 3033 Personen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren sowie 965 Eltern mit Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren in Deutschland repräsentativ befragt.

(Bericht von Reinhard ⁠Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)