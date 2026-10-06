Was bewegt die Aktie?

Intel stand zuletzt unter Druck. Bis Freitag am frühen Nachmittag sah die Lage bei der Aktie noch gut aus, danach kam der Kurs dynamisch zurück. Am Montag belasteten zusätzliche Nachrichten die Aktie um rund 2,5 Prozent.

Im Mittelpunkt steht eine mögliche Beteiligung von Taiwan Semi am Terrafab-Projekt in Texas. Terrafab soll künftig Chips für Tesla, SpaceX und XAI produzieren. Eine Beteiligung von Taiwan Semi würde bedeuten, dass dieses Projekt direkt auch Ankerkunde für Taiwan Semi wäre.

Für Intel ist das relevant, weil das Unternehmen bei Terrafab bisher als Technologiepartner mit der 14A-Fertigungstechnologie positioniert ist. Der Markt hat am Montag offenbar das Risiko eingepreist, dass Taiwan Semi die Rolle von Intel in diesem Projekt gefährden könnte. Entscheidend bleibt dabei: Intel hat bereits Verträge mit Terrafab und ist in dem Projekt positioniert.

Die erste Marktreaktion fiel daher hart aus, sie wirkt aber auch sehr direkt. Wenn die Aktie im Tagesverlauf wieder nach oben dreht, rücken die oberen Kursbereiche der bisherigen Spanne wieder in den Fokus. Dieses Szenario passt zum übergeordneten Bild, solange die Aktie ihre zentrale charttechnische Marke hält.

Auch die Bewertung liefert ein gemischtes, aber weiter tragfähiges Bild. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 70. Gleichzeitig steht das PEG Ratio bei eins. Damit bleibt Intel trotz des jüngsten Kursdrucks für neue Positionen interessant.

Charttechnik

Die Aktie bewegt sich weiter in einer übergeordneten Range. Die Konsolidierung bleibt bullisch, weil die Volumina in den steigenden Kursphasen zulegen und in der Konsolidierung zurückgehen. Solange Intel über 110 Dollar bleibt, bleibt das positive Bild intakt. Dann liegen die nächsten Ziele bei 130 Dollar und anschließend bei 140 Dollar.

Martins Einschätzung

Intel bleibt trotz der Nachrichtenlage interessant. Die Reaktion auf die mögliche Taiwan-Semi-Beteiligung am Terrafab-Projekt wirkt sehr schnell eingepreist. Entscheidend ist die Marke von 110 Dollar: Oberhalb davon bleiben die Chancen auf eine Bewegung in Richtung 130 und 140 Dollar klar vorhanden.