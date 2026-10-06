IRW-News: ACCESS Newswire: Valsoft Corporation gibt die Übernahme der Firebrand-Unternehmensgruppe bekannt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Valsoft Corporation gibt die Übernahme der Firebrand-Unternehmensgruppe bekannt

MONTRÉAL, QC / ACCESS Newswire / 6. Oktober 2026 / Die Valsoft Corporation Inc. (Valsoft), ein in Montreal ansässiges Unternehmen, das sich auf die Übernahme und Entwicklung von Softwareunternehmen in vertikalen Märkten spezialisiert hat, gab heute die Übernahme von Firebrand Technologies (Firebrand), NetGalley LLC (NetGalley) und Supadu Ltd (Supadu) bekannt, die zusammen als Firebrand Group bezeichnet werden - eine globale Unternehmensgruppe, die führende Software und Dienstleistungen anbietet, die Verlagen zum Erfolg verhelfen. Valsoft erwarb die Firebrand Group von Media Do International, der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft von MEDIA DO Ltd. aus Japan.

Firebrand Technologies wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newburyport, Massachusetts. Das Unternehmen bietet Titelverwaltungs- und Metadaten-Software an, mit der Verlage Buchdaten planen, verwalten und an Einzelhändler sowie Handelspartner weltweit verteilen können. Seine Flaggschiff-Plattform - Title Management Enterprise - steuert den gesamten Verlags-Workflow vom Erwerb bis zur Veröffentlichung und verwaltet Zeitpläne, Rechte, Kosten und Metadaten in einem einzigen System. Eloquence on Demand verteilt diese Titel-Daten zusammen mit Buchumschlägen und digitalen Dateien an Einzelhändler, Großhändler und Distributoren.

NetGalley, 2008 gegründet, ist der Branchenstandard für die Verteilung digitaler Leseproben und das Buchmarketing. Fast 1 Million Buchliebhaber und Fachleute aus der Branche vertrauen auf die sichere, nachhaltige Plattform von NetGalley, um neue Titel zu entdecken, Rezensionen auszutauschen und sich weltweit für die Leseförderung einzusetzen. Mit einer globalen Präsenz in den USA, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich und Japan bildet NetGalley die Brücke zwischen Autoren, Verlagen und den einflussreichsten Lesern der Welt.

Supadu wurde 2010 gegründet und hat seine Basis in London, dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen entwickelt Websites, E-Commerce-Lösungen und Suchtools, die Verlagen helfen, direkt an Leser zu verkaufen und mehr Wert aus ihren Metadaten zu schöpfen.

Gemeinsam betreuen die drei Unternehmen Verlage jeder Größe - von den Big Five bis hin zu unabhängigen, universitären und religiösen Verlagen - sowie Buchhändler, Bibliothekare, Pädagogen, Rezensenten und Medienvertreter, die neue Titel entdecken und bewerben.

Firebrand, NetGalley und Supadu sind vertrauenswürdige Namen, auf die sich Verlage tagtäglich verlassen. Wir freuen uns riesig, weiterhin in die Technologie zu investieren und sie weiterzuentwickeln, die einen Titel vom Moment seiner Entstehung bis zu dem Moment begleitet, in dem er den Leser erreicht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem leidenschaftlichen Team, das jeden Tag dafür sorgt, das Leben für alle in der Buchbranche besser und produktiver zu gestalten, sagte Anthony Caruso, geschäftsführender Gesellschafter bei Valsoft.

Firebrand, NetGalley und Supadu werden weiterhin eigenständig agieren, wobei ihre Führungsteams und Mitarbeiter in ihren Positionen verbleiben. Als Teil des Valsoft-Ökosystems werden die Unternehmen von gemeinsamem Fachwissen, operativer Unterstützung und langfristigen Investitionen profitieren und gleichzeitig ihre unternehmerische Kultur und ihre starke Kundenorientierung bewahren.

Valsoft wurde intern vertreten durch David Felicissimo (General Counsel), Shinjay Choi (Senior Legal Counsel), Oliver Gray (Senior Legal Counsel, M&A) und Pamela Romero (Paralegal).

Über die Firebrand-Unternehmensgruppe

Firebrand Technologies bietet führende Software und Dienstleistungen, die Verlagen zum Erfolg verhelfen. Firebrand Technologies ist davon überzeugt, dass intelligente Technologie in Verbindung mit menschlichem Fachwissen der Schlüssel zu besserer Zugänglichkeit, höheren Umsätzen und mehr Effizienz ist, was den Erfolg von Verlagen beflügelt und das Leben der Menschen verbessert. Die Flaggschiff-Plattform von Firebrand Technologies - Title Management Enterprise - steuert den gesamten Verlags-Workflow vom Erwerb bis zur Veröffentlichung und verwaltet Zeitpläne, Rechte, Kosten und Metadaten in einem einzigen System. Eloquence on Demand sendet diese Titeldaten zusammen mit Covern und digitalen Dateien an Einzelhändler, Großhändler und Distributoren auf der ganzen Welt.

NetGalley ist der Branchenstandard für die Verteilung digitaler Leseproben und das Buchmarketing. Fast 1 Million Buchliebhaber und Fachleute aus der Branche vertrauen auf die sichere, nachhaltige Plattform von NetGalley, um neue Titel zu entdecken, Rezensionen auszutauschen und sich weltweit für die Leseförderung einzusetzen. Mit einer globalen Präsenz in den USA, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich und Japan bildet NetGalley die Brücke zwischen Autoren, Verlagen und den einflussreichsten Lesern der Welt.

Die globalen Dienste von Supadu helfen Verlagen und Buchhändlern dabei, ihre Bücher leichter auffindbar zu machen und den Kauf für Leser zu vereinfachen. Die Metadaten-Automatisierung unterstützt Verlagswebsites und die Online-Buchrecherche, während die E-Commerce-Tools und Fulfillment-Integrationen Verlagen helfen, gedruckte Bücher, E-Books und Hörbücher direkt an Leser zu verkaufen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.firebrandtech.com, www.netgalley.com und www.supadu.com

Über Valsoft

Valsoft erwirbt und entwickelt Softwareunternehmen für vertikale Märkte, die in ihren jeweiligen Nischen geschäftskritische Lösungen anbieten. Die Strategie von Valsoft besteht darin, langfristig zu investieren, damit Unternehmen von globalem Fachwissen, gemeinsamen Best Practices und einer dezentralen Struktur profitieren können, die es ihnen ermöglicht, ihren Unternehmergeist zu bewahren und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.valsoftcorp.com

Medienkontakt

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Valsoft Corporation

communications@valsoftcorp.com

QUELLE: Valsoft Corp.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86143

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86143&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.