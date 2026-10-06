IRW-News: Banyan Gold Corp.: Banyan Gold durchschneidet 1,88 g/t Gold auf 17,9 Metern in der Lücke zwischen Airstrip und Powerline und identifiziert hochgradiges Gold im Untergang von Airstrip bei AurMac, Yukon, Kanada

IRW-PRESS: Banyan Gold Corp.: Banyan Gold durchschneidet 1,88 g/t Gold auf 17,9 Metern in der Lücke zwischen Airstrip und Powerline und identifiziert hochgradiges Gold im Untergang von Airstrip bei AurMac, Yukon, Kanada

VANCOUVER, BC, 6. Oktober 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das Unternehmen oder Banyan) (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ - freut sich, neue Ergebnisse aus der Lagerstätte Airstrip (Airstrip) und der Lücke zwischen den Lagerstätten Airstrip und Powerline im Rahmen seines AurMac-Projekts (AurMac) im Yukon, Kanada, bekannt zu geben. Das Bohrloch AX-26-942 durchteufte 1,01 g/t Gold (Au) auf einer Mächtigkeit von 36,1 Metern (m) ab einer Tiefe von 9,0 m, einschließlich 1,88 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 17,9 m ab einer Tiefe von 27,2 m sowie 28,70 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,8 m zwischen den Lagerstätten Airstrip und Powerline. Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit großen, durch Dehnung entstandenen Quarzadern, die zahlreiche Körner von sichtbarem Gold enthalten, sowie mit damit verbundenen Bismutsulfosalzen und Sulfidmineralisierungen. In Airstrip lieferten die Bohrlöcher AX-26-729 und -730 1,19 g/t Au auf 12,1 m bzw. 6,79 g/t Au auf 3,3 m. Die Mineralisierung in diesen Bohrlöchern steht im Zusammenhang mit einer Ersatzmineralisierung in kalksilikat-alterierten Horizonten im Liegenden von Airstrip und im unteren Cal-2-Horizont.

Die Ergebnisse weisen auf eine hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung in der Lücke zwischen Airstrip und Powerline hin und identifizieren weitere hochgradige Airstrip-Horizonte außerhalb der derzeitigen konzeptionellen Grubengrenze. Die Bohrungen sind Teil der laufenden Arbeiten von Banyan, um die Zuverlässigkeit des Ressourcenmodells zu verbessern, hochgradige Ziele und Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung zu prüfen sowie das Entwicklungspotenzial von AurMac zu ermitteln.

Highlights aus dem Gebiet Airstrip und North Powerline:

AX-26-729 - 5,59 g/t Au auf 2,0 m, innerhalb von 1,19 g/t Au auf 12,1 m; einschließlich 10,10 g/t Au auf 0,9 m

AX-26-730 - 6,79 g/t Au auf 3,3 m, einschließlich 9,90 g/t Au auf 1,0 m und 13,50 g/t Au auf 0,8 m

AX-26-942 - 1,88 g/t Au auf 17,9 m, innerhalb von 1,01 g/t Au auf 36,1 m

AX-26-897 - 0,96 g/t Au auf 27,5 m, einschließlich 4,12 g/t Au auf 5,1 m

AX-26-899 - 0,84 g/t Au auf 5,4 m sowie 5,76 g/t Au auf 1,7 m

*Hinweis: Die Bohrlöcher AX-26-729 und -730 wurden im Jahr 2025 gebohrt und im Jahr 2026 analysiert.

Der Abschnitt mit 1,88 g/t Au auf 17,9 m in AX-26-942 unterstreicht das Potenzial für eine hochgradige oberflächennahe Mineralisierung in der weitgehend unerschlossenen Lücke zwischen Airstrip und Powerline, erklärte Tara Christie, Präsidentin und CEO. Die Ergebnisse aus dem Liegenden bei Airstrip identifizieren weitere hochgradige Ziele für Folgearbeiten. AurMac verfügt bereits über eine beachtliche Größe, und unser Fokus liegt darauf, die Zuverlässigkeit der Ressource zu verbessern und hochgradige Bereiche zu definieren, die zu einem Abbauplan beitragen könnten. Der Abschluss unserer ersten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen, und wird das wirtschaftliche Potenzial von AurMac bewerten. Diese Ergebnisse bestätigen, dass bei AurMac neben den frühen Entdeckungen bei Nitra weiterhin Explorationsmöglichkeiten bestehen. Unsere gestärkte Finanzlage gibt uns die Flexibilität, diese Arbeiten fortzusetzen, wobei wir unsere Ausgaben diszipliniert auf Ergebnisse und strategische Meilensteine ausrichten.

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Abbildung 1: Lageplan von AurMac, Yukon, Kanada. Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher sind blau hervorgehoben, Bohrlöcher, deren Ergebnisse noch ausstehen, sind grün dargestellt, die bereits veröffentlichten Bohrungen aus dem Jahr 2026 sind orange dargestellt und alle anderen Diamantbohrungen vor 2026 sind schwarz dargestellt. Die genannten Bohrlöcher haben das Potenzial, hochgradige Mineralisierungszonen in der Lücke zwischen den Lagerstätten Airstrip und Powerline sowie im Liegenden von Airstrip zu erweitern. Detaillierte Bohrlochkarten und -schnitte sind im Folgenden zusammen mit einer Lageplan von Airstrip (Abbildung 2) und Querschnitten (Abbildungen 3 bis 5) enthalten.

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Abbildung 2: Lageplan von Airstrip. Die Querschnitte sind durch blaue Linien gekennzeichnet (Abbildungen 3 bis 5). Der Querschnitt durch die Lagerstätte Airstrip bei 467250 mE (Abbildung 3) zeigt das Potenzial für eine hochgradige Mineralisierung zwischen den Gruben. Die Querschnitte bei 467400 mE (Abbildung 4) und 467600 mE (Abbildung 5) zeigen das Potenzial für weitere mineralisierte Horizonte im Liegenden von Airstrip unterhalb der konzeptionellen Grubengrenze.

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Abbildung 3: Querschnitt 467250 mE durch Airstrip und Powerline North bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die Bohrung AX-26-942 identifiziert einen oberflächennahen mineralisierten Abschnitt zwischen den Lagerstätten; die hochgradige Mineralisierung kommt in extensiven Quarzadern mit sichtbarem Gold und assoziierten Bismutsulfosalzen sowie Arsenopyrit vor (Abbildungen 6 und 7). Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen. Der Abschnitt in AX-26-942 unterstreicht das Potenzial, neue mineralisierte Bereiche zu erschließen und zu identifizieren sowie Bereiche an den Rändern hochgradiger Kerne und zwischen den Lagerstätten Airstrip und Powerline aufzuwerten. Das Blockmodell der Mineralressourcenschätzung (MRE) wird durch mineralisierte und lithologische Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze von 3.500 US-Dollar/Unze Au werden in die MRE einbezogen.

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Abbildung 4: Querschnitt 467400mE durch das östliche Ende von Airstrip bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen, wobei neue hochgradige Sulfid-Ersatzhorizonte unterhalb von Cal 2 im Quarzit der Liegende von Airstrip identifiziert wurden (Abbildung 9). Diese Bereiche liegen außerhalb der konzeptionellen Grubengrenze und zeigen das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung bei Airstrip. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte und lithologische Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke haben eine Größe von 10 m × 10 m × 5 m. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle von 3.500 US-Dollar/Unze Au werden in die MRE einbezogen.

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Abbildung 5: Querschnitt 467600mE durch das östliche Ende von Airstrip bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die Mineralisierung in AX-26-730 bestätigt die Ausdehnung des Cal-2-Horizonts und das Potenzial, nicht in die Schätzung einbezogene Blöcke im MRE mit hochgradiger Mineralisierung zu konvertieren (Abbildung 10). Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte und lithologische Domänen begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle von 3.500 US-Dollar/Unze Au werden in die MRE einbezogen.

Die lithologischen Domänen bei Powerline werden von metasedimentären Gesteinen unterschiedlicher Zusammensetzung dominiert, typischerweise Glimmer-Chlorit-Schiefer mit variierendem Kalkgehalt. Die in diesem Abschnitt dargestellten Domänen sind: CLSR_4 und 5 - Chlorit-Serizit-Schiefer; CSCH_1 und 3 - kalkhaltiger Schiefer; und sch_2 - heterogener Schiefer. Veränderte Wirtsgesteine mit intensiver Silizifizierung und Meta-Grünsteine sind die bevorzugten Wirtsgesteine für extensionsbedingte Quarzadern (Abbildungen 6 und 7). Die lithologischen Domänen bei Airstrip werden von kalkhaltigen metasedimentären Gesteinen dominiert, die leicht einer Kalksilikat-Alteration und einer Sulfid-Ersatzmineralisierung unterliegen (Abbildungen 9 und 10). Kalkhaltige Metasedimentgesteine liegen über Quarziten. Die Domänen Cal_1 und Cal_2 - kalkhaltige Metasedimentgesteine - sind die primären Wirtsgesteine für die Goldmineralisierung bei Airstrip, wobei die extensiven Quarzadern im Quarzit (QTZT) vorkommen.

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Abbildungen 6 und 7: Mineralisierte, durch Dehnung entstandene Quarzadern in metasedimentären Gesteinen der Hyland-Gruppe aus dem Diamantbohrloch AX-26-942 in Powerline North. Eine durch Dehnung entstandene Quarzader in der Tiefe von 27,2 m bis 28,0 m enthält über 20 Körner sichtbaren Golds, die räumlich mit Bismutsulfosalzen und Arsenopyrit-Aggregaten assoziiert sind (Abbildung 8). Große (> 10 cm) Quarzadern in Dehnungszonen kommen im gesamten Abschnitt von 9,0 m bis 45,1 m vor, was auf das Potenzial für gut mineralisierte Zonen in Oberflächennähe zwischen den Gruben Airstrip und Powerline hinweist.

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Abbildung 8: Sichtbares Gold in extensiven Quarzadern aus Bohrloch AX-26-942, in der Tiefe von 27,2 m bis 28,0 m: Oben links: Gold, das mit nadelförmigen Wismutsulfosalzen verwachsen ist. Oben rechts: Gold, das mit nadelförmigen Wismutsulfosalzen und Arsenopyrit-Aggregaten verwachsen ist. Unten links: Gold, das räumlich mit Arsenopyrit-Aggregaten und nadelförmigen Wismutsulfosalzen assoziiert ist. Unten rechts: Gold, das mit Arsenopyrit-Aggregaten assoziiert ist und sich entlang später entstandener Brüche innerhalb der Quarzader konzentriert.

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Abbildung 9: Metasedimentgesteine mit halbmassiver Pyrrhotit- und Arsenopyrit-Ersatzmineralisierung aus dem Diamantbohrloch AX-26-729. Das Wirtsgestein weist eine Kalksilikat-Alteration und eine intensive Verkieselung auf, was typisch für die hochgradige Mineralisierung in der Lagerstätte Airstrip ist. Dieser Abschnitt veranschaulicht das Potenzial für weitere Horizonte im Liegenden der Lagerstätte Airstrip außerhalb der konzeptionellen Grubengrenze.

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Abbildung 10: Metasedimentgestein mit halbmassiver Pyrrhotit- und Arsenopyrit-Ersatzmineralisierung aus dem Diamantbohrloch AX-26-730. Das Wirtsgestein weist eine Kalksilikat-Alteration und eine intensive Verkieselung auf, was typisch für die hochgradige Mineralisierung in der Lagerstätte Airstrip ist.

Tabelle 1: Abschnitte aus Airstrip und Powerline

BOHRLOCHNUMMER Tiefe ab (m) Tiefe bis (m) Au-Abschnitt (m) Au-Gehalt (g/t)

AX-26-729 67,1 79,2 12,1 1,19

einschließlich 75,9 77,9 2,0 5,59

einschließlich 77,0 77,9 0,9 10,10

AX-26-730 42,7 46,0 3,3 6,79

einschließlich 43,6 44,6 1,0 9,90

und einschließlich 45,2 46,0 0,8 13,50

AX-26-897 6,2 11,8 5,6 0,66

einschließlich 7,2 8,5 1,3 1,86

und 25,8 53,3 27,5 0,96

einschließlich 25,8 30,9 5,1 4,12

einschließlich 25,8 27,2 1,4 7,05

und 116,5 126,5 10,0 0,36

einschließlich 116,5 118,0 1,5 1,73

AX-26-898 8,5 38,9 30,4 0,47

einschließlich 8,5 10,0 1,5 2,20

und einschließlich 24,8 26,0 1,2 3,58

und einschließlich 36,9 37,5 0,6 1,33

und 82,0 92,2 10,2 0,35

einschließlich 82,0 83,0 1,0 1,26

AX-26-899 7,1 32,3 25,2 0,36

einschließlich 7,1 7,7 0,6 3,26

und einschließlich 26,9 32,3 5,4 0,84

einschließlich 26,9 28,1 1,2 2,10

und einschließlich 31,1 32,3 1,2 1,26

und 84,3 86,0 1,7 5,76

einschließlich 84,3 84,6 0,3 19,10

AX-26-942 9,0 45,1 36,1 1,01

einschließlich 27,2 45,1 17,9 1,88

einschließlich 27,2 28,0 0,8 28,70

und einschließlich 39,6 40,0 0,4 1,00

und einschließlich 44,5 45,1 0,6 9,71

und 167,0 197,0 30,0 0,19

einschließlich 167,0 168,1 1,1 1,07

und einschließlich 196,2 197,0 0,8 1,49

und 213,8 216,3 2,5 0,80

einschließlich 215,1 215,8 0,7 1,18

und 257,9 259,0 1,1 1,05

Hinweis: Die berechneten tatsächlichen Mächtigkeiten sind ungefähre Werte und variieren je nach Bohrloch; siehe Tabelle 2

Tabelle 2: Bohrkragen für Diamantbohrlöcher in dieser Veröffentlichung

Bohrloch-ID Ostkoordinate (m) Nordkoordinate (m) Höhe (m) Länge (m) Azimut Neigung Berechnete

Tatsächliche Breite (%)

AX-26-729 467397 7.084.060 792 111,3 0 -60 95

AX-26-730 467609 7083965 789 85,3 0 -60 95

AX-26-897 467295 7084002 790 170,7 330 -65 90

AX-26-898 467412 7083952 792 155,5 98 -82 95

AX-26-899 467295 7084002 790 140,2 360 -60 95

AX-26-942 467212 7083699 788 367,0 1 -62 90

Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die berichteten Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren und eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt, das die Einbringung zertifizierter Referenzmaterialien, Feldduplikate und Grobproben in den Probenstrom sowie die Beauftragung zertifizierter unabhängiger Analyselabore für alle Analysen umfasste.

Die qualifizierten Personen haben die verfügbaren QA/QC-Daten geprüft und keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Standardproben, Kernduplikate und Grobproben machten etwa 10 % der im Rahmen des Bohrprogramms 2026 eingereichten Proben aus. Die Ergebnisse wurden überwacht, sobald die Analysedaten vorlagen, und lagen innerhalb der für das Programm festgelegten Genauigkeits- und Präzisionsgrenzwerte.

Die Mitarbeiter von Banyan protokollierten und fotografierten systematisch alle Diamantbohrkerne. HTW- und NTW-Kerne wurden in den Kernverarbeitungsanlagen von Banyan geteilt. Eine Hälfte wurde in die Kernkiste zurückgelegt, die andere wurde in einem Polybeutel mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts versiegelt. Mitarbeiter von Banyan oder ein eigens dafür zuständiger Kurier lieferten die Proben an das Aufbereitungslabor von Bureau Veritas (BV) in Whitehorse oder an die Geochemical Mining Division von AGAT Laboratories in Calgary (AGAT) aus. Die von BV aufbereiteten Proben wurden an dessen Analyselabor in Vancouver, British Columbia, versandt. Die AGAT-Proben wurden in Calgary, Alberta, oder Thunder Bay, Ontario, aufbereitet, pulverisiert und analysiert.

BV analysierte die Proben mittels Vier-Säuren-Aufschluss und entweder mit seinem MA-200-ICP-ES-45-Element-Paket oder dem MA-250-ICP-ES/MS-59-Element-Paket, zusammen mit einem FA-450-Feuerprobe-Verfahren (50 g) mit AAS-Abschluss für Gold. Proben mit einem Gehalt von mehr als 10 g/t Au wurden mittels FA-550-Feuerprobe-Verfahren mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Hochgradige Proben, die nachweislich sichtbares Gold enthielten, wurden zusätzlich mittels des FS-652-Feuergutverfahrens mit Metallsieb analysiert. Silberwerte über den Grenzwerten wurden je nach Anwendbarkeit mit MA-370, FA-550 oder FA-501 analysiert. Bureau Veritas ist gemäß ISO/IEC 17025:2017 unter der SCC-Aktennummer 15895 akkreditiert.

AGAT analysierte die Proben mittels Vier-Säuren-Aufschluss und seines 201-071 ICP-OES/ICP-MS-Pakets für 48 Elemente, zusammen mit dem 201-551 50-g-Feuerprobeverfahren mit AAS-Abschluss für Gold. Proben, die bei der mehr als 10 g/t Au ergaben, wurden mittels des 202-551 Feuerprobeverfahrens mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Hochgradige Proben, die nachweislich sichtbares Gold enthielten, wurden zudem mittels des Feuerprobenverfahrens 202-131 mit Metallsieb analysiert. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 100 g/t wurden unter Verwendung des Verfahrens 201-470 analysiert. AGAT ist gemäß ISO/IEC 17025:2017 unter den SCC-Aktennummern 151266 und 151083 akkreditiert.

Qualifizierte Personen

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich aller Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt.Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert.

Bevorstehende Veranstaltungen

· The MoneyShow Orlando, 5.-7. Oktober 2026

· Atlanta Roadshow, 9.-10. Oktober 2026

· 121 Mining Investment Global Online, 14.-15. Oktober 2026

· New Orleans Investment Conference, 28.-31. Oktober 2026

Über Banyan

Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das AurMac-Projekt umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten Airstrip und Powerline. Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE) für das AurMac-Projekt hat das Datum des 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold (Au) (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle 3 unten; gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer (km²) große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo im Yukon entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und verfügt über eine 69-kV-Dreiphasen-Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk sowie Mobilfunkabdeckung.

MRE-Tabelle 3: Durch Tagebaugruben begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen - AurMac-Projekt

Cutoff-Gehalt Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold

(Au g/t) (Mio. Tonnen) (g/t) (M Unzen)

Angezeigte MRE

Airstrip 0,30 37,7 0,69 0,840

Stromleitung 0,30 129,5 0,67 2,799

Gesamt 0,30 167,3 0,68 3,639

Abgeleitete MRE

Airstrip 0,30 15,1 0,84 0,405

Stromleitung 0,30 252,1 0,57 4,580

Gesamt 0,30 267,2 0,58 4,985

Anmerkungen zur MRE-Tabelle:

1. Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 15. Mai 2026; der technische Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

2. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist.

3. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltfaktoren, Genehmigungsverfahren, rechtliche Aspekte, Eigentumsverhältnisse, steuerliche Belange, gesellschaftspolitische Faktoren, Vermarktungsaspekte, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden.

4. Bei der Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung ausgewiesenen abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressource zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

5. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ ausgewiesen und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern einzugrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US$/t Aufbereitungskosten, 2,00 US$/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45° Abbauneigung.

6. Die Tonnenangaben wurden auf die nächsten hunderttausend und die Unzen auf die nächsten tausend gerundet. Etwaige Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das Hyland-Projekt) im traditionellen Territorium der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine in Sedimenten gelagerte, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die MRE des Hyland-Projekts umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend (K) Unzen (oz) Gold (Au) und 2,63 Millionen (M) oz Silber (Ag) (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 auf SEDAR+ eingereichten technischen Bericht.

Banyan hält außerdem das Nitra-Goldprojekt und das Seattle-Goodman-Creek-Projekt, bei denen es sich um Grassroots-Explorationsprojekte im Bergbaugebiet Mayo handelt, das an das AurMac-Goldprojekt angrenzt. Diese Liegenschaften liegen im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe, ähnlich den Lithologien, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Liegenschaften treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stöcke. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Liegenschaften durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.

Banyan wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol BYN gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol BYAGF notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

IM NAMEN VON BANYAN GOLD CORP.

(unterzeichnet) Tara Christie

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie 778 928 0556 tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria 604 312 5610 jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) noch der OTCQB Venture Market übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten darstellen und auf den aktuellen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Unternehmens beruhen. Solche Informationen lassen sich im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Formulierungen wie könnte, wird, erwarten, schätzen, voraussehen, beabsichtigen, glauben, potenziell und fortsetzen oder deren Verneinungen bzw. ähnlichen Varianten erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen und höhere Gehalte sowie die Mineralausbeuten und die erwarteten Abbaukosten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören Unsicherheiten hinsichtlich der Ressourcenschätzungen, der Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder sonstiger Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten künftig benötigter Finanzierungen, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise sowie sonstige Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, erhöhte Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit in jeglicher Rechtsordnung einhergehen, und jene Risiken, die in den von Banyan bei SEDAR+ eingereichten öffentlichen Dokumenten dargelegt sind. Obwohl Banyan der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Banyan lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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