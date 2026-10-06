IRW-News: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold hebt neue hochgradige Goldzone Battle Mountain in aktualisiertem 3D-Modell des Tuscarora District in Nevada hervor

IRW-PRESS: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold hebt neue hochgradige Goldzone Battle Mountain in aktualisiertem 3D-Modell des Tuscarora District in Nevada hervor

· Neue hochgradige Zone Battle Mountain mit 24,3 m mit 10,14 g/t Au, einschließlich 4,6 m mit 51,84 g/t Au ab einer Bohrlochtiefe von 181,4 m - nun in Modell im Distriktmaßstab integriert

· Sechs neue Bohrlöcher von 2026 in ein 3D-Modell integriert, das mehr als 40.000 m an historischen und aktuellen Bohrungen auf dem 10.100 Acres großen Tuscarora District umfasst

· Weitere Ergebnisse aus sechs Phase-1-Bohrlöchern stehen noch aus - die erste Mineralressourcenschätzung für Tuscarora ist für das 1. Quartal 2027 geplant

Vancouver, British Columbia / 6. Oktober 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) (ICG oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine interaktive VRIFY-Präsentation mit den bis dato eingegangenen Ergebnissen der ersten sechs Bohrlöcher des Phase-1-Bohrprogramms auf dem unternehmenseigenen Projekt Tuscarora District (Tuscarora oder der District) in Elko County, Nevada, aktualisiert hat.

Wie am 30. September 2026 angekündigt, veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse der ersten sechs Bohrlöcher bei den Zielen Silica und Battle Mountain. Alle sechs Reverse-Circulation-(RC)-Bohrlöcher durchschnitten eine Gold- und/oder Silbermineralisierung. Am bedeutsamsten ist, dass durch die Bohrungen eine neue hochgradige Goldzone beim Ziel Battle Mountain identifiziert wurde, hervorgehoben durch einen Abschnitt von 24,3 m mit 10,14 Gramm pro Tonne (g/t) Gold und 3,4 g/t Silber, während gleichzeitig zusätzliche Informationen über das umliegende, breitere, niedriggradiger mineralisierte System gewonnen wurden.

Mit diesen neuen Aktualisierungen können Investoren nun 1.482 zusätzliche Meter an Daten visualisieren und damit interagieren sowie sehen, wie die Ziele Battle Mountain und Silica mit dem gesamten 10.100 Acres großen District zusammenhängen, den das Unternehmen nun kontrolliert. Einen allgemeinen Projektüberblick bieten die Abbildungen 1 und 2 sowie weitere Details zum Ziel Battle Mountain in Abbildung 3.

SEHEN SIE SICH DAS VRIFY-VIDEO HIER AN: https://youtu.be/qsPQoi7yA0I

Das aktualisierte 3D-Modell ermöglicht es Investoren, die Bedeutung unserer neuen hochgradigen Zone Battle Mountain (24,3 m mit einem Gehalt von 10,14 g/t Gold) im Verhältnis zu den umliegenden Bohrungen, den historischen Explorationsarbeiten und dem gesamten Tuscarora District zu visualisieren. Das Modell zeigt vor allem, wie unsere modernen Bohrungen mit über 40.000 m an historischen Daten integriert werden, um unsere geologische Interpretation zu verfeinern, sagte Steven Sirbovan, President und CEO von ICG.

Die VRIFY-Präsentation ermöglicht es potenziellen und bestehenden Investoren,

das geologische Modell in drei Dimensionen zu erkunden;

mehr als etwa 40.000 m an Bohrungen zu visualisieren, die erste Ergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms und Bohrungen früherer Betreiber kombinieren;

die Explorationsmöglichkeiten im gesamten Tuscarora District besser zu verstehen.

Das Management ist davon überzeugt, dass die Aktualisierungen des geologischen Modells und der VRIFY-Präsentation bedeutsame Meilensteine bei der Weiterentwicklung des Tuscarora District darstellen, um die systematische Exploration und zukünftige Entdeckungen zu unterstützen. Das Unternehmen wird das Modell weiter verfeinern, sobald neue geologische Informationen und Bohrergebnisse des restlichen Phase-1-Bohrprogramms in den kommenden Wochen verfügbar werden. Wie bereits zuvor gemeldet, plant das Unternehmen, die erste Mineralressourcenschätzung für den Tuscarora District im ersten Quartal 2027 bekannt zu geben.

Highlights der Bohrungen zum VRIFY-Modell hinzugefügt (siehe Tabelle 1)

· T26RC-04 durchteufte ab einer Bohrlochtiefe von 181,4 Metern 24,3 Meter mit 10,14 Gramm Gold pro Tonne (g/t) (Au) und 3,4 g/t Silber (Ag), darunter:

o 12,1 Meter mit 20,00 g/t Au und 4,7 g/t Ag;

o 9,1 Meter mit 26,58 g/t Au und 5,8 g/t Ag;

o 4,6 Meter mit 51,84 g/t Au und 10,2 g/t Ag; sowie

o 1,5 Meter mit 137,0 g/t Au und 25,7 g/t Ag.

· Weitere mineralisierte Abschnitte in T26RC-04 umfassen:

o 6,10 Meter mit 1,75 g/t Au und 7,0 g/t Ag, einschließlich 1,52 Meter mit 5,13 g/t Au und 14,8 g/t Ag;

o 13,7 Meter mit 1,23 g/t Au und 3,5 g/t Ag, einschließlich 4,6 Meter mit 2,95 g/t Au; und

o 1,52 Meter mit 0,20 g/t Au und 22,8 g/t Ag.

· T26RC-05 durchteufte ab einer Bohrlochtiefe von 224,0 Metern 15,2 Meter mit 0,73 g/t Au und 2,2 g/t Ag, einschließlich:

o 7,6 Meter mit 1,27 g/t Au;

o 3,1 Meter mit 2,30 g/t Au und 1,8 g/t Ag; sowie

o 1,5 Meter mit 3,20 g/t Au und 2,3 g/t Ag.

o 6,1 Meter mit 10,5 g/t Ag, darunter einzelne 1,5-Meter-Proben mit bis zu 20,1 g/t Ag.

Die Übertragung der Ergebnisse von Battle Mountain in drei Dimensionen liefert einen wichtigen Kontext für das, was wir in unserem ersten Programm bei diesem Ziel vorgefunden haben, sagte Korbon McCall, VP Exploration von ICG. Der hochgradige Abschnitt in T26RC-04 liefert uns zusammen mit den breiteren mineralisierten Intervallen in den umliegenden Bohrungen wertvolle Informationen über die Geometrie und die strukturellen Kontrollen des Systems, während wir Folgeziele im Umfeld der neuen hochgradigen Zone und im gesamten breiteren District verfeinern.

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Abbildung 1: Aktualisierte Übersicht über den Tuscarora District

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Abbildung 2: Aktualisierte Übersicht über historische und jüngste Bohrverläufe in den Zonen Central und East

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Abbildung 3: Historische Bohrdatenbank zusammen mit drei neuen Bohrlöchern des Phase-1-Bohrprogramms beim Ziel Battle Mountain

Tabelle 1: Gebündelte Highlights der Bohrungen des Phase-1-Bohrprogramms 2026 wurden in das VRIFY-Modell aufgenommen

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t)

T26RC-1 73,2 76,2 3,1 0,24 2,5

einschließlich 73,2 74,7 1,5 0,40 2,6

T26RC-2 111,3 112,8 1,5 0,24 2,9

und 184,4 185,9 1,5 0,39 2,1

T26RC-3 140,2 143,3 3,1 0,21 10,3

einschließlich 140,2 141,7 1,5 0,28 14,6

T26RC-4 117,3 147,8 30,5 0,98 3,5

einschließlich 123,4 129,5 6,1 1,75 7,0

einschließlich 125,0 126,5 1,5 5,13 14,8

einschließlich 140,2 141,7 1,5 8,57 3,4

einschließlich 138,7 143,3 4,6 2,95 2,9

und 181,4 205,7 24,3 10,14 3,4

einschließlich 181,4 193,5 12,1 20,00 4,7

einschließlich 182,9 192,0 9,1 26,58 5,8

einschließlich 182,9 190,5 7,6 31,68 6,7

einschließlich 182,9 187,5 4,6 51,84 10,2

einschließlich 182,9 184,4 1,5 137,00 25,7

und 227,1 228,6 1,5 0,20 22,8

T26RC-5 115,8 121,9 6,1 0,07 10,5

einschließlich 115,8 117,4 1,5 0,03 18,4

einschließlich 118,9 120,4 1,5 0,10 20,1

und 131,1 132,6 1,5 0,23 15,8

und 224,0 239,3 15,2 0,73 2,2

einschließlich 224,0 231,7 7,6 1,27 1,3

einschließlich 224,0 230,1 6,1 1,52 1,4

einschließlich 224,0 227,1 3,1 2,30 1,8

einschließlich 224,0 225,6 1,5 3,20 2,3

T26RC-6 117,4 118,9 1,5 0,36 0,4

und 128,0 131,1 3,1 0,20 0,6

Anmerkungen: m = Meter; Au = Gold; Ag = Silber; g/t = Gramm pro Tonne; es wurden noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Abschnitte zu bestimmen. Alle Abschnitte werden als Tiefe der Probenahme angegeben.

Tabelle 2: Daten zu den Bohrlochstandorten des Phase-1-Bohrprogramms 2026, die dem VRIFY-Modell hinzugefügt wurden

Bohrloch-Nr. Easting (NAD83 UTM) Northing (NAD83 UTM) Höhenlage (m) Azimut Neigung Gesamttiefe

(m)

T26RC-1 562935 4571847 1872 060 55 242,3

T26RC-2 562828 4571909 1822 220 84 213,4

T26RC-3 562845 4571836 1873 137 76 219,5

T26RC-4 562056 4572097 1895 085 45 294,1

T26RC-5 562053 4572096 1902 110 65 254,5

T26RC-6 561918 4571955 1907 135 45 259,1

T26RC-7 563290 4573014 1910 080 55 256,0

T26RC-8 566282 4574249 1842 090 73 213,4

T26RC-9 566281 4574255 1842 030 67 298,7

T26RC-10 566287 4574253 1838 120 65 274,6

T26RC-11 566345 4574097 1825 090 50 274,3

T26RC-12 566341 4574100 1828 027 62 248,4

Hinweis: Koordinatenreferenzsystem (CRS): NAD83 / UTM Zone 11N.

Erste Ergebnisse des 3.000 Meter umfassenden Phase-1-Bohrprogramms 2026 zeigen, dass die Bohrung T26RC-04 einen neu identifizierten hochgradigen Erzfall durchteuft hat, der sich durch 24,3 Meter mit 10,14 g/t Gold und 3,4 g/t Silber auszeichnet, einschließlich 12,1 Meter mit 20,00 g/t Gold und 4,7 g/t Silber, 4,6 Meter mit 51,84 g/t Gold und 10,2 g/t Silber sowie 1,52 Meter mit 137,0 g/t Gold und 25,70 g/t Silber.

Wie in der VRIFY-Präsentation dargelegt, untermauert die Lage dieses hochgradigen Erzfalls den strukturellen Modellierungsansatz des Unternehmens, der zur Präzisierung der Bohrziele und zur Identifizierung struktureller Schnittpunkte verwendet wurde, die für eine konzentrierte Gold-Silber-Mineralisierung günstig sind. Die breiteren mineralisierten Abschnitte in den sechs Bohrungen liefern zudem zusätzliche Informationen über die Verteilung und Kontinuität des umgebenden, niedriggradigeren Mineralisierungssystems.

Dem Unternehmen sind keine Bohr-, Probenahme-, Gewinnungs- oder sonstigen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Ergebnisse wesentlich beeinträchtigen könnten.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Proben wurden unter Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens entnommen, sicher versiegelt und unter Einhaltung der Vorschriften der Überwachungskette (Chain of Custody) zu den ALS Global Laboratories in Elko, Nevada, transportiert, wo die Probenvorbereitung und -analyse erfolgen. ALS Global Laboratories ist vom Unternehmen unabhängig.

Die Bohrproben aus dem Phase-1-Bohrprogramm im Tuscarora District wurden in Abständen von 1,5 Metern (5 Fuß) entnommen. Die Proben wurden unter Anwendung des ALS-Aufbereitungspakets PREP-31Y aufbereitet, wobei die Probe so zerkleinert wird, dass 70 % der Partikel eine Korngröße von 2 Millimetern unterschreiten; anschließend wird mit einem Rotationsteiler eine 250-Gramm-Teilprobe entnommen und diese so pulverisiert, dass 85 % des Materials eine Korngröße von weniger als 75 Mikrometern aufweisen.

Die Goldanalyse erfolgte unter Anwendung des Analysepakets Au-GRA21, bestehend aus einer 30-Gramm-Brandprobe mit gravimetrischer Endbestimmung. Die Multielementanalyse erfolgt mittels ME-MS61, einem Vier-Säuren-Aufschluss mit anschließender ICP-MS-Analyse, der eine nahezu vollständige Rückgewinnung einer Reihe von 48 Elementen ermöglicht.

Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm des Unternehmens sieht die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben und Doppelproben in den Probenstrom vor. Mitarbeiter des Unternehmens überprüfen und validieren die Analyseergebnisse und die Qualitätskontrolldaten des Labors vor deren Veröffentlichung.

Das Unternehmen wird die Ergebnisse der verbleibenden Bohrungen des Phase-1-Bohrprogramms veröffentlichen, sobald es die Daten erhalten und ausgewertet sowie seine Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren abgeschlossen hat.

Auskunft zu historischen Probenahmedaten

Die dargestellten Abbildungen umfassen historische Daten sowie vom Unternehmen erhobene Daten. Historische Probenahmeprogramme wurden von verschiedenen Betreibern durchgeführt und entsprechen möglicherweise nicht den aktuellen QA/QC-Standards gemäß National Instrument 43-101. Das Unternehmen hat nicht sämtliche historischen Probenahmedaten überprüft; diese Informationen sind daher nur als Anhaltspunkte zu betrachten und werden vom Unternehmen als Orientierung für künftige Explorationsarbeiten herangezogen. Bei allen künftigen Arbeiten des Unternehmens werden branchenübliche QA/QC-Protokolle angewendet.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Steven L. McMillin, P.G., einem unabhängigen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr McMillin überprüfte die Bohrlochstandorte in QGIS, die Analyseergebnisse der Proben sowie die Analyseergebnisse der zertifizierten Referenzmaterialien. Herr McMillin überprüfte außerdem die Analysezertifikate und Analyseverfahren.

Über ICG Silver & Gold Ltd.

ICG Silver & Gold Ltd. ist ein neues Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich der Weiterentwicklung des Tuscarora District im Norden des US-Bundesstaates Nevada widmet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf folgenden Pfeilern:

· die Weiterentwicklung des Tuscarora District durch systematische Exploration und technische Studien;

· die Erstellung eines geologischen Modells auf Distrikt-Ebene; und

· die Weiterentwicklung des Projekts in Richtung Ressourcendefinition und zukünftige Erschließung.

Der Tuscarora District ist ein epithermales Silber-Gold-System, das sich nahe dem Überschneidungsbereich der Trends Independence und Carlin befindet, etwa eine Autostunde nordwestlich von Elko im US-Bundesstaat Nevada. ICG kontrolliert 100 % des rund 10.100 Acres großen Konzessionspakets, wo bis dato umfangreiche Probenahmen von Gesteinssplittern, RC- und Kernbohrungen über Tausende von Metern sowie geophysikalische CSAMT-Messungen über Dutzende Kilometer durchgeführt wurden. ICG ist vom langfristigen Wert der Edelmetallexploration, insbesondere von Silber und Gold, überzeugt und wird von einem Team aus Technik- und Führungsexperten geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Genehmigungsverfahren, Kapitalmärkte und Erschließung von Bergbauprojekten in den westlichen Bundesstaaten der USA, einschließlich Nevada, vorweisen kann.

Im Namen des Board of Directors von ICG Silver & Gold Ltd.:

Steven Sirbovan, President, CEO & Direktor

Hauptsitz: 82 Richmond Street East, Toronto, ON, M5C 1P1

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / ir@icgsilverandgold.com

437.525.4240 / rund um die Uhr verfügbare Hotline

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Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: die erwartete erste Mineralressourcenschätzung für den Tuscarora District und deren voraussichtlicher Zeitpunkt im ersten Quartal 2027; die erwartete Veröffentlichung der Analyseergebnisse aus den verbleibenden Bohrlöchern des Phase-1-Bohrprogramms 2026; die Pläne des Unternehmens für die Fortsetzung der Exploration und der Folgebohrungen im Tuscarora District, einschließlich des Zielgebiets Battle Mountain; die Pläne des Unternehmens, die Ergebnisse der Phase 1 in seine dreidimensionalen geologischen und strukturellen Modelle sowie in die Ressourcenbewertung einfließen zu lassen; das Potenzial des Tuscarora District, weitere Zonen mit hochgradiger Mineralisierung zu beherbergen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und eine angemessene Finanzierung zur Deckung der geplanten Explorationsaktivitäten zu erhalten.

Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter: die mit der Mineralexploration und -erschließung verbundene Ungewissheit; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotierte Gesellschaft; das Risiko, dass Bohrergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für das gesamte mineralisierte System sind; das Risiko, dass sich geologische Interpretationen und Strukturmodelle als unzutreffend erweisen könnten; das Risiko, dass eine Mineralressourcenschätzung möglicherweise nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder gar nicht definiert werden kann; Schwankungen der Gold- und Silberpreise; die Unfähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen oder Zulassungen zu erhalten, einschließlich solcher vom Bureau of Land Management; die Abhängigkeit des Unternehmens vom Tuscarora District als einzigem wesentlichen Mineralkonzessionsgebiet; Eigentumsrisiken; die Fähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Rahmenbedingungen. Die vorstehende Aufzählung ist nicht erschöpfend. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

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