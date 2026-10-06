IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold stößt bei Bohrungen auf 1,16 g/t Gold auf einer Mächtigkeit von 41,0 Metern, darunter 2,54 g/t Gold auf 13,0 Metern, im Enchi-Goldprojekt in Ghana

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold stößt bei Bohrungen auf 1,16 g/t Gold auf einer Mächtigkeit von 41,0 Metern, darunter 2,54 g/t Gold auf 13,0 Metern, im Enchi-Goldprojekt in Ghana

RC-Bohrungen stoßen auf eine flache Goldmineralisierung außerhalb des Abbaubeckens in der Goldlagerstätte Boin und untermauern damit weiterhin das Potenzial für künftiges Reservenwachstum

Vancouver, BC / 6. Oktober 2026 / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/newcore-gold-ltd/ - freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramm im Enchi-Goldprojekt des Unternehmens (Enchi oder das Projekt) in Ghana bekannt zu geben. Bei Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) in der Goldlagerstätte Boin (Boin) wurde eine oberflächennahe Goldmineralisierung mit Gehalten über dem Reservengehalt durchteufte. Die Bohrung KBRC407 durchteufte eine Oxidmineralisierung mit einem Gehalt von 1,16 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) auf einer Mächtigkeit von 41,0 Metern (m) ab 2 m, einschließlich 2,54 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 13,0 m ab 25 m. Die Bohrungen belegen weiterhin die Kontinuität der Goldmineralisierung und das Potenzial für eine Steigerung der Reserven und Ressourcen sowie für hochgradigere Mineralisierungen in Enchi. Die Ergebnisse der im Jahr 2026 abgeschlossenen Bohrungen, einschließlich der Bohrungen, die auf hochgradigere Mineralisierungen in der Tiefe abzielen, werden voraussichtlich in künftige wirtschaftliche Projektstudien einfließen und könnten eine weitere Optimierung des Abbauplans sowie eine Steigerung der Ressourcen unterstützen.

Highlights der RC-Bohrungen in der Goldlagerstätte Boin bei Enchi

· Die Bohrungen durchteuften eine flache Goldmineralisierung, deren Gehalt über dem Gehalt der Mineralreserve lag.

o Die Bohrung KBRC407 durchteufte eine Oxidmineralisierung mit einem Gehalt von 1,16 g/t Au auf 41,0 m ab 2 m, einschließlich 2,54 g/t Au auf 13,0 m ab 25 m.

o Die Bohrung KBRC389 durchteufte 1,66 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 8,0 m ab 6 m.

· Bei den Bohrungen wurden ausgedehnte Zonen mit Goldmineralisierung außerhalb der Grenzen der Tagebaustätten durchschnitten, die die Mineralreserven-Schätzung einschränken.

o Bohrloch KBRC373 durchteufte 0,57 g/t Au auf 59,0 m ab 119 m, einschließlich 0,94 g/t Au auf 16,0 m ab 120 m.

o Die Bohrung KBRC379 durchteufte 0,47 g/t Au auf 55,0 m ab 52 m, einschließlich 1,27 g/t Au auf 10,0 m ab 59 m.

o Die Bohrungen unterstreichen das Potenzial für eine Ressourcenumwandlung und künftiges Reservenwachstum.

· Die Bohrungen zielten auf eine flach liegende Mineralisierung im nördlichen Teil der Lagerstätte ab.

o Bohrloch KBRC380 durchteufte 1,57 g/t Au auf 14,0 m ab 102 m.

o Die Bohrung KBRC385 durchteufte 0,96 g/t Au auf 13,0 m ab der Oberfläche.

· Die Bohrergebnisse sind nicht in der Mineralressourcenschätzung und der Vor-Machbarkeitsstudie enthalten, wobei die Bohrungen weiterhin das langfristige Potenzial von Enchi unterstreichen.

o Die Bohrungen erreichten eine maximale vertikale Tiefe von lediglich 184 Metern, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Boin gebohrten Bohrlöcher nur 100 Meter betrug.

o Alle Lagerstätten bei Enchi sind weiterhin offen für eine Erweiterung entlang des Streichs und in die Tiefe.

Greg Smith, VP Exploration bei Newcore, erklärte: Die Bohrungen bestätigen weiterhin das Potenzial für zukünftiges Reservenwachstum sowie das Potenzial für höhergradige Abschnitte in unserem Goldprojekt Enchi in Ghana. Der Schwerpunkt dieser Bohrungen lag auf flachen Step-out-Bohrlöchern im nördlichen Sektor von Boin, sowohl nördlich als auch südlich der bestehenden Reservegruben. Diese Bohrlöcher wurden in einem Gebiet mit bekannter Mineralisierung gebohrt, mit dem Ziel, die bestehende abgeleitete Mineralisierung in eine angezeigte umzuwandeln, um eine Erweiterung der zukünftigen Reservegrube zu ermöglichen und somit zusätzliche Mineralisierungen in zukünftige Abbaupläne und Wirtschaftlichkeitsstudien einzubeziehen.

Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse von 24 RC-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 3.370 m (KBRC373 bis KBRC390, KBRC405 bis KBRC410), die auf die Goldlagerstätte Boin abzielten, wobei 22 Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms in Enchi wurden bisher insgesamt 50.470 m in 319 Bohrlöchern gemeldet, wobei 98 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten haben.

Ausgewählte Untersuchungsergebnisse aus den 24 Bohrlöchern des in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrprogramms sind nachstehend aufgeführt:

Tabelle 1 - Bohr-Highlights des Goldprojekts Enchi

Bohrloch-ID Zone/Lagerstätte Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t)

KBRC407 Boin 2,0 43,0 41,0 1,16

einschließlich 25,0 38,0 13,0 2,54

KBRC373 Boin 119,0 178,0 59,0 0,57

einschließlich 120,0 136,0 16,0 0,94

KBRC379 Boin 52,0 107,0 55,0 0,47

einschließlich 59,0 69,0 10,0 1,27

KBRC380 Boin 102,0 116,0 14,0 1,57

KBRC385 Boin 0,0 13,0 13,0 0,96

KBRC389 Boin 6,0 14,0 8,0 1,66

Anmerkungen:

1. Die vollständigen Ergebnisse sind der detaillierten Tabelle zu entnehmen;

2. Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen, wobei die tatsächliche Mächtigkeit auf 75-85 % geschätzt wird; und

3. Längengewichtete Durchschnittswerte aus ungeschnittenen Untersuchungsergebnissen.

Eine Lageplan mit den Bohrlochstandorten ist einsehbar unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/6015/2026_10_06-ncau-nr-enchi-plan-map-boin.pdf

Querschnitte mit den Bohrergebnissen und den wichtigsten Befunden für die Bohrlöcher KBRC407, KBRC379 und KBRC373 können unter folgender Adresse eingesehen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/6015/2026_10-ncau-crosssections-boin.pdf

Eine vollständige Liste der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse, einschließlich der Bohrlochdetails, ist abrufbar unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/6015/2026_10_06-ncau-enchi-2024-2026-drill-results.pdf

RC-Bohrungen in der Goldlagerstätte Boin

Die Bohrungen KBRC373 bis KBRC390 und KBRC405 bis KBRC410 (insgesamt 24 RC-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.370 m) wurden in Boin durchgeführt und zielten auf eine flach liegende Mineralisierung im nördlichen Teil der Lagerstätte ab. Ziel dieser Bohrungen war die Erweiterung der Reserven zur Optimierung des zukünftigen Abbauplans, einschließlich einer , die auf hochgradigere Abschnitte der Lagerstätte abzielt. Die Bohrungen dienten zudem dazu, die geologische Sicherheit zu erhöhen und die Kontinuität der Gehalte zu bestätigen, um künftige Aktualisierungen der Reserven und Ressourcen zu untermauern. Die Bohrungen zielten auf oxidierte und flach liegende frische Mineralisierungen ab und erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 184 Metern. Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher verteilten sich auf 10 Abschnitte entlang einer Streichlänge von 1,1 km der Boin-Struktur.

Zwischen den Reservegruben im zentralen und nördlichen Sektor wurden 16 RC-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.318 m (KBRC373 bis KBRC383, KBRC390, KBRC405 bis KBRC408) gebohrt; dabei handelte es sich um Step-out-Bohrungen südlich des nördlichen Teils von Boin. Die Bohrung KBRC407 durchteufte eine flache, breite, hochgradige Goldzone mit 1,16 g/t Au auf 41,0 m ab 2 m, einschließlich 2,54 g/t Au auf 13,0 m ab 25 m innerhalb einer Oxidmineralisierung. Die Bohrung KBRC373, deren Bohrlochkopf 100 Meter nördlich von KBRC407 lag, durchteufte 0,57 g/t Au auf 59,0 m ab 119 m, einschließlich 0,94 g/t Au auf 16,0 m ab 120 m. Die Bohrung KBRC379, die weitere 70 Meter nördlich liegt, durchteufte eine breite Zone mit Goldmineralisierung mit 0,47 g/t Au auf 55,0 m ab 52 m, einschließlich 1,27 g/t Au auf 10,0 m ab 59 m. Die Bohrung KBRC380, die auf demselben Abschnitt wie KBRC379 gebohrt wurde, durchteufte 1,57 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 14,0 m ab 102 m. Jeder dieser drei Abschnitte umfasst 3 bis 4 subparallele goldmineralisierte Strukturen, was die Kontinuität der Goldzone in diesem Teil der Boin-Struktur bestätigt. Ziel dieser Bohrungen war die Umstufung der bestehenden vermuteten Mineralisierung in eine angezeigte Mineralisierung, um eine Erweiterung des künftigen Reservengrubens zu ermöglichen und somit zusätzliche Mineralisierungen in zukünftige Abbaupläne und Wirtschaftlichkeitsstudien einzubeziehen.

Zwei RC-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 262 m (KBRC409 und KBRC410) wurden innerhalb des bestehenden Reserve-Tiefbaus gebohrt und bestätigten die Goldmineralisierung in einem Teil der Struktur, in dem zuvor Bohrungen mit etwas größeren Abständen durchgeführt worden waren. KBRC409 durchteufte eine Reihe von goldmineralisierten Zonen, wobei 0,56 g/t Au auf 22,0 m ab 78 m besonders hervorzuheben sind.

Sechs RC-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 790 m (KBRC384 bis KBRC389) wurden am nördlichen Rand des bestehenden Reserve-Tiefbaus gebohrt. Das Bohrloch KBRC389 durchteufte eine oberflächennahe oxidierte Mineralisierung, darunter 1,66 g/t Au auf 8,0 m ab 6 m, und das Bohrloch KBRC385 durchteufte 0,96 g/t Au auf 13,0 m ab der Oberfläche. Diese Step-out-Bohrungen in Richtung Norden zielten darauf ab, die bestehende abgeleitete Mineralisierung in eine angezeigte umzuwandeln, um eine Erweiterung des zukünftigen Abbaubeckens zu ermöglichen.

Diese Bohrungen wurden in einem Gebiet mit bekannter Mineralisierung durchgeführt, mit dem Ziel, das zukünftige Reservenpotenzial bei Enchi weiter abzugrenzen und auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf hochgradigen Zielen lag. Die Bohrungen unterstreichen weiterhin das Potenzial für eine zukünftige Optimierung des Abbauplans.

Die bei Boin abgeschlossenen RC-Bohrungen durchschneiden weiterhin Mineralisierungen, deren Gehalt über dem Reserven- und Ressourcengehalt liegt, und bestätigen weiterhin die Kontinuität entlang des Streichs und im Abhang, wodurch die Hauptstrukturen, aus denen die Goldlagerstätte Boin besteht, definiert und erweitert werden.

Arbeitsprogramm Enchi

Bei Enchi läuft derzeit ein 80.000 Meter umfassendes Bohrprogramm. Der Schwerpunkt des Bohrprogramms liegt auf der Umwandlung von Ressourcen, dem Ressourcenwachstum und neuen Entdeckungen. Die RC-Bohrungen zielen auf oberflächennahe Mineralisierungen (Oxid-, Übergangs- und flache frische Mineralisierungen) ab, wobei der Schwerpunkt auf der Umwandlung von Ressourcen liegt und das Potenzial für ein Wachstum der Reserven und Ressourcen entlang des Streichs bei bestehenden Lagerstätten weiter definiert wird. Die Diamantbohrungen zielen auf das hochgradige Potenzial in der Tiefe ab. Die abgeschlossene erste Phase des Bohrprogramms bestand aus Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung, wobei lediglich die ersten 28.000 Meter des Bohrprogramms in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung einflossen ( , veröffentlicht am 18. März 2026), die die Grundlage für eine Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) bildete. Alle Lagerstättenbereiche und Vorressourcenziele bei Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten, distriktweiten Grundstück ermöglicht.

Die Erschließungsarbeiten in Enchi werden fortgesetzt, um die Projektentwicklung voranzutreiben. Dazu gehören metallurgische Versuche, hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten sowie Umweltuntersuchungen. Im Juni 2026 wurde eine Vor-Machbarkeitsstudie abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2026), in der eine Basisszenario-Bewertung für die Errichtung eines Tagebaus mit einer Standardmühle und einem Carbon-in-Leach-Betrieb unter Einsatz von Vertragsbergbau und einer Verarbeitungskapazität von 5,5 Mtpa dargelegt wurde. Die kürzlich in Enchi abgeschlossenen Bohrungen haben das Potenzial für eine Ressourcenausweitung aufgezeigt, da in der Tiefe hochgradige Abschnitte aufgespürt und Mineralisierungen unterhalb der Tagebaugruben abgegrenzt wurden, die die aktuellen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen einschränken. Die im Jahr 2026 gemeldeten Bohrergebnisse wurden nicht in die Mineralressourcenschätzung und die Vor-Machbarkeitsstudie einbezogen.

Goldlagerstätte Boin

Boin ist eine der vier Lagerstätten, aus denen sich die Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzung für Enchi zusammensetzt (Boin verfügt über eine wahrscheinliche Mineralreserve von 15,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,84 g/t Au, die 429.000 Unzen enthält; eine angezeigte Mineralressource von 23,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,73 g/t Au und einem Gehalt von 550.000 Unzen; sowie eine abgeleitete Mineralressource von

9,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,60 g/t Au und einem Gehalt von 178.000 Unzen). Boin liegt

10 Kilometer südlich der Stadt Enchi und verfügt über nahegelegene Straßen und Stromanschlüsse sowie einen weiteren Zugang über eine Reihe von Bohrstraßen. Boin wird an der Oberfläche durch eine mehr als sechs Kilometer lange und bis zu einem Kilometer breite Goldanomalie im Boden begrenzt. Eine geophysikalische Anomalie aus der Luft, die mit der Boin-Struktur zusammenfällt, erstreckt sich über einen weiteren Kilometer nach Norden und drei Kilometer nach Süden über die Grenzen der aktuellen Bohrungen hinaus. Bislang wurden etwa 40 % der Gold-im-Boden-Anomalie bei Boin noch nicht durch Bohrungen untersucht, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Boin gebohrten Bohrlöcher nur 100 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 - Details zu den Bohrlochstandorten des Enchi-Goldprojekts

Bohrloch-ID UTM Ost UTM-Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m)

KBRC373 520107 635242 135 114 -60 178

KBRC374 520197 635196 125 114 -60 132

KBRC375 520147 635222 127 114 -60 168

KBRC376 520180 635365 123 114 -50 108

KBRC377 520264 635241 121 114 -50 114

KBRC378 520221 635266 117 114 -50 132

KBRC379 520131 635305 124 114 -50 144

KBRC380 520172 635285 125 114 -50 145

KBRC381 520.000 635152 133 114 -60 138

KBRC382 519961 635166 140 114 -60 192

KBRC383 519930 635086 122 114 -60 144

KBRC384 520.480 635708 140 114 -50 156

KBRC385 520527 635684 141 114 -50 113

Loch-ID UTM Ost UTM-Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m)

KBRC386 520444 635728 143 114 -50 186

KBRC387 520689 635831 138 114 -50 108

KBRC388 520593 635763 138 114 -50 125

KBRC389 520637 635742 132 114 -50 102

KBRC390 519890 635099 117 114 -60 213

KBRC405 520111 635134 135 114 -51 96

KBRC406 520075 635149 132 114 -51 136

KBRC407 520037 635170 143 114 -51 116

KBRC408 519993 635188 141 114 -51 162

KBRC409 520312 635461 121 124 -50 160

KBRC410 520276 635487 117 124 -50 102

Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen des Goldprojekts Enchi

Das Enchi-Goldprojekt verfügt über eine wahrscheinliche Mineralreserve von 51,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von

0,64 g/t Au mit einem Gehalt von 1.055.000 Unzen Gold; eine angezeigte Mineralressource von 83,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,56 g/t Au mit einem Gehalt von 1.502.000 Unzen Gold; sowie eine abgeleitete Mineralressource von 40,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49 g/t Au mit einem Gehalt von 626.000 Unzen. Die angezeigten Mineralressourcen umfassen die Mineralreserven. Die Verfahren zur Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven entsprechen den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und folgen den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die durch Verweis in das National Instrument 43-101 (NI 43-101) aufgenommen wurden. Die Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel Enchi-Goldprojekt, Vor-Machbarkeitsstudie, NI 43-101 Technical Report vom 7. August 2026 mit Stichtag 23. Juni 2026 gemäß NI 43-101 und ist im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Die Mineralreserven-Schätzung wurde für Newcore von Grant Carlson, P. Eng., von Fuse Advisors (Teil von SLR) erstellt; die Mineralressourcen-Schätzung wurde für Newcore von Ryan Wilson, P. Geo., Matthew Halliday, P. Geo., und Schadrac Ibrango, P. Geo., von DRA Americas Inc. erstellt. Diese Personen sind unabhängige qualifizierte Personen (QP) im Sinne von NI 43-101.

Newcore Gold - Bewährte Verfahren

Newcore verpflichtet sich zur Einhaltung von Best-Practice-Standards bei allen Explorations-, Probenahme- und Bohrarbeiten. Die Bohrungen wurden von unabhängigen Bohrunternehmen unter Verwendung von branchenüblichen RC- und Diamantbohrgeräten durchgeführt. Zu den Verfahren zur analytischen Qualitätssicherung und -kontrolle gehört das systematische Einfügen von Leerproben, Standardproben und Doppelproben in die Probenstränge. Die Proben werden in versiegelte Beutel verpackt und direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt, wo eine 50-Gramm-Gold-Feuerprobe durchgeführt wird.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo., Vizepräsident für Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Herr Smith hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und eine angemessene Überprüfung der zugrunde liegenden Daten im Rahmen des -Verfahrens durchgeführt, einschließlich des Abgleichs der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrprotokollen und Untersuchungszertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 12-prozentige Beteiligung an den Aktien mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten im Umfang von mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2025 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

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