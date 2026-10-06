IRW-News: Stagwell Inc.: Stagwell gründet neue globale Medienagentur namens Stagwell Media

IRW-PRESS: Stagwell Inc.: Stagwell gründet neue globale Medienagentur namens Stagwell Media

Die neue Agentur führt ein differenziertes Medienmodell auf dem Markt ein und schließt damit eine Lücke für Marken, die nach mehr Agilität, Performance und Wachstum streben

NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 6. Oktober 2026 / Stagwell (NASDAQ: STGW), das globale Challenger-Netzwerk, das das Marketing durch KI transformiert, gab heute die Gründung von Stagwell Media bekannt, seiner globalen Medienagentur, die eine Performance erbringt, die darauf ausgelegt ist, Ambitionen zu verwirklichen.

Der Name Stagwell Media steht für einen neuen Ansatz im Medienbereich, der auf der Agentur Assembly aufbaut und deren langjährige Performance-Kompetenz sowie ihre Ökosystem-Expertise vereint, während gleichzeitig ein neues, agiles und integriertes Modell eingeführt wird, das auf der agentenbasierten KI-Technologie der nächsten Generation - Stagwells Machine OS - basiert. Stagwell Media wurde für die sich rasch wandelnde Medienlandschaft konzipiert und liefert Performance mit der Geschwindigkeit, Flexibilität und Intelligenz, die erforderlich sind, um in einer Welt erfolgreich zu sein, in der Marken ihre prioritären Zielgruppen ansprechen und gleichzeitig die agentischen Systeme beeinflussen müssen, die Entdeckung, Empfehlung und Aktivierung prägen. Indem die Agentur Medien in einen stärker vernetzten und anpassungsfähigen Wachstumsmotor verwandelt, versetzt sie Marken in die Lage, größere Ambitionen zu verwirklichen und stärkere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Das traditionelle Modell der Medienagentur war nicht für die Zukunft der Medien konzipiert. Stagwell Media hingegen schon. Wir haben eine Marktlücke für ein anderes Modell und eine neue Art, Media zu gestalten, erkannt. Durch die Kombination von überlegener Technologie, fundierter Medienkompetenz und Agilität helfen wir Marken, sich schneller anzupassen, Zielgruppen effektiver zu erreichen und Wachstum zu erschließen, sagte Mark Penn, Chairman & CEO von Stagwell.

Stagwell Media ist für eine neue Ära des Marketings konzipiert - eine Ära, in der Marken die Agilität benötigen, um schneller zu agieren, die Integration, um jeden Touchpoint zu vernetzen, und die Technologie, um Komplexität in bessere Performance umzuwandeln. Während Stagwell darauf abzielt, die Medienlandschaft zu revolutionieren, bietet Stagwell Media eine überlegene Kombination aus fundiertem Fachwissen, vernetzten Kompetenzen und Technologie, die von Medienexperten für Medienexperten entwickelt wurde, sagte Slavi Samardzija, Global Chair of Media & Commerce bei Stagwell.

Das Leistungsversprechen von Stagwell Media spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Kunden einen Medienpartner verdienen, der ganz auf ihre Ambitionen zugeschnitten ist. Durch die Bündelung herausragender Talente, integrierter Kompetenzen und eines modernen Medienmodells ist Stagwell Media darauf ausgelegt, Marken dabei zu unterstützen, Veränderungen souverän zu meistern und Chancen in bessere Performance umzuwandeln. Ich freue mich darauf, das nächste Kapitel der Agentur zu leiten und unseren Kunden noch mehr Mehrwert zu bieten, sagte Liz Rutgersson, CEO von Stagwell Media.

Stagwell Media wird weiterhin von Liz Rutgersson geleitet, der kürzlich ernannten CEO mit globalem und US-amerikanischem Zuständigkeitsbereich, unterstützt von einem starken regionalen Führungsteam, darunter Connie Chan, CEO für den asiatisch-pazifischen Raum (APAC); Bridget Hopkins, CEO für Europa; Alap Ghosh, CEO für Indien; Ravi Rao, CEO für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA); sowie Kacper Klos, Global CEO für Digital Commerce in Polen. Stagwell Media ist in über 50 Märkten tätig und zählt Unternehmen wie Lenovo, DP World, Mastercard und P&G zu seinen Kunden.

Vier Grundsätze bestimmen den Ansatz der Agentur:

1. Ein Team, das auf Ambitionen ausgerichtet ist: Ein agileres Modell, das auf einer vereinfachten, integrierten Struktur basiert und von einer neuen Art multidisziplinärer Talente mit praxisorientierten Führungskräften getragen wird.

2. Technologie, die auf Ambitionen ausgerichtet ist: Agentenbasierte KI-Technologie der nächsten Generation, The Machine OS, entwickelt von und für Branchenexperten, um auf jeder Plattform erfolgreich zu sein.

3. Innovation, die auf Ambitionen ausgerichtet ist: Kreativität und Innovation, vereint mit Media und getragen von globalen Kompetenzen und lokaler Expertise.

4. Geschäftsmodelle, die auf Ambitionen ausgerichtet sind: Neue Strukturen, die widerspiegeln, wohin sich Ihr Unternehmen entwickelt.

Stagwell Media wird Lösungen aus The Marketing Cloud und der Stagwell Media Platform nutzen, darunter The Media Machine, Stagwell Search+ und Stagwell Curate, ergänzt durch fortschrittliche Datenkompetenzen, Commerce-Fähigkeiten sowie spezialisierte Fachkräfte. Die globale Medienagentur wird weiterhin mit Schwesterunternehmen innerhalb des Stagwell-Segments Media & Commerce zusammenarbeiten, darunter Crispin, GALE, Goodstuff, Locaria und Stagwell Owned Media, um noch besser vernetzte, intelligentere und effektivere Lösungen zu liefern, die Kunden dabei helfen, eine stärkere Business-Performance zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.stagwellmedia.com.

Über Stagwell Media

Stagwell Media ist eine globale Medienagentur, die mit leistungsstarker Performance die Ambitionen von Marken auf jeder Plattform verwirklicht. Als Teil von Stagwell, dem Challenger-Netzwerk, das das Marketing durch KI transformiert, verändert Stagwell Media die Medienlandschaft durch ein agiles, integriertes Modell, das Wachstum fördert und Marken dabei unterstützt, sich auf einem sich wandelnden Markt zurechtzufinden. Unterstützt durch agentenbasierte KI-Technologie der nächsten Generation, darunter The Media Machine, ihr KI-natives Betriebssystem, beschleunigt die Agentur die Optimierung, maximiert die Effizienz von Medieninvestitionen und sorgt für eine qualitativ hochwertigere Zielgruppenansprache. Mit mehr als 2.300 Experten in über 50 Märkten liefert Stagwell Media transformative Ergebnisse für führende globale Marken wie Lenovo, DP World, Mastercard und P&G.

KONTAKT:

Quinn Werner

pr@stagwellglobal.com

QUELLE: Stagwell

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