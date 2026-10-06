Nairobi, ⁠06. Okt (Reuters) - Kenia hat seinen ersten bestätigten Ebola-Fall registriert. Die infizierte Person sei inzwischen gestorben, erklärte Gesundheitsminister Aden Duale auf einer Pressekonferenz ‌am Dienstag. Sie habe die kenianische Staatsbürgerschaft gehabt, in der Demokratischen Republik Kongo gelebt und ⁠sei ⁠am Samstag in Nairobi eingetroffen. Bislang seien 28 Kontaktpersonen identifiziert worden, darunter Familienmitglieder und medizinisches Personal.

Die Demokratische Republik Kongo kämpft gegen ihren bislang schwersten Ebola-Ausbruch. Die Epidemie wurde ‌Mitte Mai ausgerufen, begann jedoch ‌vermutlich Monate früher. In dem zentralafrikanischen Land wurden bislang mehr als 8000 Fälle und über ⁠4000 Tote im Zusammenhang mit der seltenen ‌Bundibugyo-Variante des Virus verzeichnet. ⁠Der Ausbruch hatte sich zuvor auf das östliche Nachbarland Uganda ausgeweitet, wo 20 Fälle und zwei Todesfälle registriert wurden. Die ‌Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte das ⁠Land im August jedoch ⁠für ebolafrei.

Das Ebola-Virus wird durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten infizierter Personen übertragen. Es kann Fieber, Erbrechen und Durchfall sowie in schweren Fällen innere und äußere Blutungen verursachen.

(Bericht von Vincent Mumo Nzilani, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)