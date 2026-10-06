KI boomt weiter! Endlich fallen auch Öl und Renditen.

Markus Koch · Uhr
Thema: InfrastrukturKI
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Die Wall Street startet freundlich, weil zwei der größten Belastungsfaktoren etwas nachlassen: Öl und Renditen. Die Futures liegen im Plus, während Brent unter 99 US-Dollar fällt und die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen von den jüngsten Mehrjahreshochs auf 5,27 Prozent zurückläuft. Der Markt preist für Oktober nur noch eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung ein. Der nächste Schritt wird erst für Dezember erwartet. Gleichzeitig bleibt der Inflationsdruck hoch, nachdem der ISM- Preisindex für Dienstleistungen auf 74 Punkte gestiegen ist, den höchsten Stand seit 2022. Im KI-Komplex bleibt die Nachfrage dagegen ausgesprochen robust: Advanced Micro Devices erwartet über Jahre sehr hohe Chipnachfrage und will das Angebot 2027 deutlich ausweiten, während Taiwan Semiconductor nach neuen Hinweisen auf eine Beteiligung an Elon Musks Terafab-Projekt auf Rekordniveau handelt. Dazu kommt ein möglicher Milliardenvertrag zwischen Alphabet und Constellation Energy über Kernenergie für Rechenzentren.

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