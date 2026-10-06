Kreise: Ex-BND-Präsident Hanning wegen Spionageverdacht festgenommen

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BERLIN (dpa-AFX) - Der ehemalige BND-Präsident August Hanning ist am Morgen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter Spionageverdacht festgenommen worden. Außer Hanning wurde demnach ein ehemaliger enger Mitarbeiter von ihm festgenommen./bk/DP/mis

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