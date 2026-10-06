Le Pen will Frankreichs Staatsdefizit bis 2023 auf drei Prozent drücken

Berlin, 06. ⁠Okt (Reuters) - Die als Favoritin für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr geltende Marine Le Pen will Frankreichs Staatsverschuldung drücken. Bis 2023 soll das Defizit auf drei Prozent fallen, kündigte die Kandidatin der rechtspopulistischen ‌bis rechtsextremen Rassemblement National (RN) am Dienstag in Paris an. Frankreich könne seine finanzielle Unabhängigkeit verlieren, wenn nicht die "richtigen Entscheidungen" getroffen ⁠würden, sagte ⁠Le Pen auf einer Pressekonferenz. Sie kündigte an, während einer fünfjährigen Amtszeit Einsparungen von insgesamt 140 Milliarden Euro vornehmen zu wollen.

Le Pen gilt Umfragen zufolge als Favoritin für die Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr, bei der ein Nachfolger für den ‌amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron gesucht wird. Die ‌jetzige Regierung geht für das laufende Jahr von einem öffentlichen Defizit von 5,4 Prozent aus. Die EU-Regeln sehen eigentlich eine Obergrenze von ⁠drei Prozent vor.

An den Finanzmärkten ist Frankreich wegen seiner Haushaltsprobleme und ‌eines schwächeren Wirtschaftswachstums zuletzt immer ⁠stärker in den Fokus geraten. Der Risikoaufschlag für französische gegenüber deutschen Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit hatte am Freitag mit 158 Basispunkten den höchsten Stand seit der Euro-Schuldenkrise vor ‌15 Jahren erreicht. "Frankreich hat ⁠noch nie ein konsequentes Bekenntnis zur ⁠Haushaltskonsolidierung gezeigt. Das muss jetzt aber geschehen", sagte Guillermo Felices, Anlagestratege bei PGIM. "Wer auch immer Frankreich führt, wird im Parlament einen Konsens für eine Haushaltskonsolidierung finden müssen, die über alles hinausgeht, was wir bisher von Frankreich gesehen haben."

Die Industriestaaten-Organisation OECD geht davon aus, dass Frankreichs Schuldenberg in diesem Jahr auf fast 119 Prozent des Bruttoinlandsproduktes anschwellen wird. Für ⁠2027 werden dann knapp 121 Prozent erwartet.

(Bericht von Michel Rose, Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)