Was bewegt die Aktie?

Micron startet mit einer Bewertung, die für diese Wachstumslage zu niedrig wirkt. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei sechs. Über die vergangenen zehn bis 20 Jahre lag der Durchschnitt bei rund zehn. Das Verhältnis von Kurs, Gewinn und Wachstum liegt bei 0,03. Diese Kombination passt nur zu einem Zyklushoch. Dieses Zyklushoch-Szenario wirkt hier schwach.

Der Speicherzyklus spricht weiter für knappe Kapazitäten. Für 2027 zeichnet sich eine noch knappere Ausgangsbasis ab als für 2026, und diese Lage kann bis 2028 bestehen bleiben. Größere Kapazitäten dürften erst gegen Ende 2028 verfügbar sein. Zusätzliche Produktion würde die Preissetzungsmacht vor allem dann belasten, wenn die Nachfrage schwächer ausfällt.

Die Nachfrage kann mithalten, weil physische KI in den kommenden Quartalen zusätzlichen Speicherbedarf auslösen dürfte. Micron generiert in diesem Umfeld einen hohen Free Cashflow. Im August-Quartal lag der bereinigte Free Cashflow bei mehr als 3,3 Milliarden Dollar. In den drei Quartalen davor kamen insgesamt nur 2,9 Milliarden Dollar zusammen.

Auch die nächsten Jahre liefern starke Zahlen für das Szenario. Für 2027 liegt das Free-Cashflow-Szenario bei 15 Milliarden Dollar, für 2028 bei rund 18,2 Milliarden Dollar. Zusammen wären das mehr als 33 Milliarden Dollar. Im Geschäftsjahr 2027 könnte der Gewinn je Aktie bei 17,60 Dollar liegen, während der Umsatz von 13,3 auf knapp 28,5 Milliarden Dollar steigt.

Der nächste Hebel liegt bei der Kapitalverwendung. Micron profitiert vom Chips Act; begünstigte Unternehmen müssen mit eigenen Aktienrückkäufen bis Dezember warten. Danach könnte Micron eine größere Rückkaufsankündigung liefern. Die Investitionen in Produktionsstätten sind bereits groß geplant, dennoch bleibt hoher Cashflow übrig. Ein großer Teil könnte in Rückkäufe fließen, Dividenden kommen ebenfalls infrage. Der Kurs gab die Gewinne nach den jüngsten Zahlen wieder ab, obwohl diese Zahlen deutlich über den Erwartungen lagen.

Charttechnik

Charttechnisch brach die Micron-Aktie über die obere Trendlinie aus und läuft seitdem seitwärts. Ein Ausbruch über 110 Dollar wäre das nächste Signal. Die vorherige Bewegung reichte von etwa 125 Dollar bis in Richtung 75 Dollar. Wird diese Spanne von rund 50 Dollar nach oben übertragen, liegt das mittelfristige Ziel im Bereich von 170 bis 180 Dollar.

Martins Einschätzung

Das Basisszenario bleibt ein Anstieg in den Bereich von 170 bis 180 Dollar. Für Aktienpositionen, Knock-out-Produkte und Discount-Optionsscheine zählt vor allem das mittelfristige Szenario. Die laufende Seitwärtsphase belastet vor allem hoch gehebelte Faktorzertifikate, während der Faktor Zeit bei der Aktie deutlich weniger Gewicht hat.