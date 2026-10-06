Was bewegt die Aktie?

Bei Microsoft stehen neue Kursziele und die Entwicklung im Cloudgeschäft im Mittelpunkt. Melius Research hat die Aktie von Halten auf Kaufen hochgestuft und ein Kursziel von rund 665 Dollar genannt. Auch die Scoter Bank hat ihr Kursziel von 510 auf 615 Dollar angehoben. Damit liegen mehrere Kursziele inzwischen oberhalb von 600 Dollar.

Die Aktie hat in diesem Jahr eine große Schwankungsbreite gezeigt. Vom letzten Hoch aus gab es einen Rücksetzer von knapp 37 Prozent. Seit Jahresanfang lag die Aktie zwischenzeitlich 26 Prozent im Minus, inzwischen steht sie rund elf Prozent im Plus. Diese Entwicklung bleibt hinter dem S&P 500 zurück, zeigt aber auch, wie stark sich der Kurs zuletzt zurückgearbeitet hat.

Operativ sprechen vor allem KI und Cloud-Infrastruktur für Microsoft. Die starke Marktposition in der Cloud und im Unternehmensgeschäft bleibt ein zentraler Vorteil. Microsoft 365E, ein umfangreiches Softwareabonnement für Unternehmenskunden, und Microsoft Fabric, eine cloudbasierte Daten- und Analyseplattform, sollen besonders dynamisch wachsen.

Dazu kommt Azure. Dort hat das Wachstum zuletzt noch einmal zugenommen. Melius hat deshalb die Gewinnerwartung für 2027 um zwei Prozent und für 2028 um vier Prozent erhöht. Für 2029 liegt die Erwartung sogar sieben Prozent über dem Marktkonsens. Wenn sich das Azure-Wachstum weiter beschleunigt, bleibt es einer der wichtigsten Treiber für die Aktie.

Charttechnik

Charttechnisch ist zunächst der Bereich um 554 bis 555 Dollar entscheidend. Dort liegt das bisherige Hoch. Aus der Höhe des Dreiecks ergibt sich dieses Niveau als erstes Kursziel.

Gelingt ein Anstieg über 555 Dollar, rückt mittelfristig der Bereich um 755 Dollar in den Fokus. Diese Marke ergibt sich aus dem Rücksetzer von 555 auf 355 Dollar. Die Fortschreibung der durchschnittlichen Aufwärtsbewegung der vergangenen fünf Jahre führt in Richtung 775 Dollar um das Jahr 2030; bei einer steileren Trendlinie wäre dieser Bereich bereits 2029 erreichbar.

Martins Einschätzung

Für Microsoft bleibt zunächst der Bereich um 554 bis 555 Dollar mein erstes Ziel. Darüber entsteht ein Szenario bis etwa 755 Dollar. Mittel- bis langfristig wirkt dieses Ziel realistisch, wenn Cloud und Azure weiter so stark bleiben.