Ministerium legt neuen 'Infraplan' für die Schiene vor
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesverkehrsministerium legt am Dienstag (12.00 Uhr) einen sogenannten Infraplan für die Schiene vor. Der Plan soll für mehr Transparenz sorgen, wie die Infrastruktur Schritt für Schritt leistungsfähiger und verlässlicher werden soll. Vorgesehen ist eine bessere Steuerung der bundeseigenen Deutschen Bahn durch das Verkehrsministerium.
Das Schienennetz in Deutschland ist teils marode, die Folgen sind viele unpünktliche Züge. Der "Infraplan" ist im Koalitionsvertrag von Union und SPD vorgesehen. Er ist ein Baustein in der Strategie für eine bessere Bahn. Geplant sind darüber hinaus perspektivisch weitere Maßnahmen wie ein Eisenbahninfrastrukturfonds./hoe/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
PlusMehr als KI-Spekulation
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 04.10.2026
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglich04. Okt. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße