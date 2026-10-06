Nordex sichert sich weitere Aufträge über 228 Megawatt
dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat weitere Aufträge in Europa erhalten. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 228 Megawatt, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 35 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge in Süd-, Mittel- und Osteuropa. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekte gab das Unternehmen nicht bekannt./mne/stk
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