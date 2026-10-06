NRW: Gericht prüft erstmals Landarztquoten-Verträge

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen befasst sich am Dienstag in mündlicher Verhandlung (10.00 Uhr) mit den ersten von mehreren anhängigen Verfahren gegen die Landarztquote. Geklagt haben angehende Mediziner aus Nordrhein-Westfalen, die per Landarztquote einen der begehrten Studienplätze auch ohne Spitzenabitur bekommen haben.

Im Gegenzug haben sie sich bei Aufnahme ihres Studiums verpflichtet, nach ihrer Weiterbildung zehn Jahre lang in einem unterversorgten Gebiet tätig zu sein - ansonsten drohen ihnen 250.000 Euro Vertragsstrafe. Als erstes von inzwischen zehn Bundesländern hatte Nordrhein-Westfalen die Quotenregelung 2019 eingeführt, um dem Hausärztemangel auf dem Land entgegenzuwirken.

Sind 250.000 Euro Vertragsstrafe angemessen?

Insgesamt sind mindestens 20 ähnliche Verfahren in NRW anhängig. Am Dienstag sollen zunächst vier Fälle entschieden werden. Laut einem Gerichtsprecher wollen die Kläger erreichen, dass der Vertrag, den sie mit dem Land geschlossen haben, für nichtig erklärt wird. Als Hauptgrund führen sie an, dass die vorgesehene Vertragsstrafe zu hoch sei. Das Land argumentiere, die Strafe müsse hoch sein, um ihren Zweck zu erfüllen: Sie soll die angehenden Landärzte zur Einhaltung des Vertrages anhalten.

Einige Klagen betreffen auch Absolventen, die lieber Kinderarzt- oder ärztin werden möchten und eine entsprechende Weiterbildung anstreben. In diesem Bereich sieht das Land aber keine Unterversorgung./fld/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Rechtsstreit um Rabattwerbung
Pfändung bei DocMorris – Apothekerkammer setzt Ordnungsgeld durchgestern, 10:15 Uhr · dpa-AFX
Pfändung bei DocMorris – Apothekerkammer setzt Ordnungsgeld durch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglich04. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen