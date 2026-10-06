Swiss Prime Anlagestiftung / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Öffnung der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» und Vertragsverlängerung mit Swiss Prime Site Solutions



06.10.2026 / 10:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Olten, 6. Oktober 2026

15. Emission mit Zielvolumen von CHF 120 Mio. (ca. 3.33%)

Zeichnungsfrist 2. bis 13. November 2026

Vertragsverlängerung mit Swiss Prime Site Solutions

Öffnung der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz»

Der Stiftungsrat der Swiss Prime Anlagestiftung hat entschieden, die Anlagegruppe für eine weitere Emission zu öffnen. Die Zeichnungsfrist dauert vom Montag, 2. November 2026 bis Freitag, 13. November 2026. Die 15. Emission ermöglicht den Investoren, in ein etabliertes, attraktives und stabiles Immobilienportfolio mit sehr guter Liegenschaftsqualität bei gleichzeitig attraktiver Rendite zu investieren und an den Erfolgen der laufenden Entwicklungsprojekte zu partizipieren.

Das Portfolio der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» ist seit der Lancierung im Herbst 2015 nachhaltig und profitabel gewachsen. Das Gesamtvermögen ist aufgrund erfolgreicher Akquisitionen und der Abschlüsse von Entwicklungsprojekten per 30. Juni 2026 auf CHF 4.59 Mrd. angewachsen.

Das erste Halbjahr 2026 wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Anlagerendite betrug 2.12% (1. Halbjahr 2025: 2.41%), wobei mit der Cashflow-Rendite von 1.53% ein Grossteil operativ erwirtschaftet wurde.

Verwendung des Kapitals

Das Kapital wird zur Weiterführung der Wachstumsstrategie verwendet. Dies umfasst den Ankauf strategiekonformer Liegenschaften mit einem optimalen Rendite-/Risikoprofil, Stärkung der Portfolioqualität und Erhöhung der Wohnquote. Zudem werden laufende Entwicklungsprojekte finanziert und die Entwicklungspipeline weiter ausgebaut.

Produktstrategie

Die Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» investiert sowohl durch Zukäufe als auch durch die Entwicklung von Projekten direkt in Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Schweiz.

Die Investitionsstrategie ist primär auf «Kaufen und Halten» erstklassiger Immobilien ausgerichtet. Ziel ist es, durch nachhaltige Bewirtschaftung eine attraktive und risikoadjustierte Performance zu erzielen.

Für die Anleger leiten sich die Preise der Ansprüche bei der Ausgabe und Rücknahme direkt aus dem Net Asset Value ab und weisen deshalb eine geringe Volatilität auf.

Vertragsverlängerung mit Swiss Prime Site Solutions bis 2031

Die Swiss Prime Anlagestiftung hat die Vertragsbeziehung mit Swiss Prime Site Solutions bis 2031 verlängert und stärkt damit die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Damit wird die Kontinuität in der Geschäftsführung, Anlageberatung, im Akquisitionsmanagement sowie in der Betreuung des Immobilienportfolios sichergestellt. Die Anlagestiftung und ihre Anleger profitieren ab 1. Januar 2027 von verbesserten, weiterhin degressiv ausgestalteten Konditionen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Swiss Prime Anlagestiftung finden Sie unter www.swiss-prime-anlagestiftung.ch. Dort sind ab Montag, 2. November 2026 auch alle Details zur 15. Emission inkl. Zeichnungsschein, Beitrittserklärung für neue Investoren sowie Investorenpräsentation abrufbar. Gerne stehen wir Ihnen auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Diese Mitteilung stellt kein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts dar.

Medienmitteilung (PDF)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Jérôme Baumann Präsident und Delegierter des Stiftungsrats Swiss Prime Anlagestiftung Tel. +41 58 317 17 19jerome.baumann@swiss-prime-anlagestiftung.ch

Ramona Casanova Investor Relations Swiss Prime Anlagestiftung Tel. +41 58 317 17 57ramona.casanova@sps.swiss

Über die Swiss Prime AnlagestiftungDie Swiss Prime Anlagestiftung («SPA») wurde 2015 gegründet und ist eine Stiftung im Sinne von ZGB Art. 80 ff. und BVG Art. 53 g ff. mit Sitz in Olten. Die Anlagestiftung dient der beruflichen Vorsorge und bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgegelder. Die SPA ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Seit ihrer Gründung sind ESG-Kriterien «Environment», «Social», «Governance» ein integraler Bestandteil der Investmentstrategie.

Swiss Prime Anlagestiftung | Martin-Disteli-Strasse 9 | CH-4600 Olten | Telefon +41 58 317 17 90 info@swiss-prime-anlagestiftung.ch | www.swiss-prime-anlagestiftung.ch

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Prime Anlagestiftung Frohburgstrasse 1 4601 Olten Schweiz Telefon: +41583171790 E-Mail: info@swiss-prime-anlagestiftung.ch Internet: www.swiss-prime-anlagestiftung.ch EQS News ID: 2409948

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