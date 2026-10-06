Ondas: Ich sehe Chancen bis 14 Dollar

Was bewegt die Aktie?

Ondas hat einen neuen Großauftrag über 56 Millionen US-Dollar erhalten. Es geht um elektronische Sicherungs- und Zündsysteme im Rahmen eines europäischen Programms für Loitering Munition. Diese Systeme gehören zu einer Kategorie von Drohnen, die vergleichsweise günstig produziert und in großer Zahl eingesetzt werden können.

Der Auftrag ist für Ondas deshalb wichtig, weil Europa in diesem Bereich eigene Programme vorantreibt. Damit rücken kleinere Anbieter aus dem Verteidigungsbereich stärker in den Fokus. Ondas zählt zu den Unternehmen, die in diesem Marktsegment Aufträge erhalten und ihre Position über Zukäufe ausgebaut haben.

Im laufenden Jahr hat Ondas mehrere Unternehmen übernommen. Dazu gehören US-amerikanische und israelische Firmen aus Bereichen wie autonome Drohnen- und Datenplattformen, KI-gestützte elektrooptische Sensorik, Drohnenabwehr, KI-gestützte Einsatzoptimierung, drohnenbasierte Inspektion und luftgestützte Raketenabwehr. Die Ausrichtung ist damit klar: Ondas baut ein Portfolio rund um autonome Systeme, Drohnen und Abwehrtechnologie auf.

Besonders relevant ist der Zusammenhang mit Gate und Bron. Für diese Übernahme zahlte Ondas ungefähr 205 Millionen US-Dollar. Der neue Auftrag über 56 Millionen US-Dollar ist der erste Großauftrag nach dieser Transaktion. Gate liefert die Technologie für Loitering-Munition-Aufträge, Bron übernimmt Fertigung und Zertifizierung in Polen.

Citizens hat Ondas frisch mit Outperform bewertet und ein Kursziel von 14 US-Dollar genannt. Die Begründung liegt vor allem in autonomen Systemen und Drohnenabwehr. Die Aktie läuft seit Monaten schwach, obwohl diese Bereiche durch die geopolitische Lage an Bedeutung gewinnen. Solange Anleger schnelle Kursanstiege nutzen, um Positionen zu reduzieren, bleibt der Kursverlauf zäh.

Charttechnik

Die Aktie braucht zuerst einen Anstieg über acht US-Dollar. Unterhalb dieser Marke bietet sich aktuell kein Einstieg an. Bei zehn US-Dollar liegt das letzte wichtige Widerstandslevel. Gelingt der Sprung über zehn US-Dollar, kann die Bewegung zügig in Richtung 14 US-Dollar laufen.

Martins Einschätzung

Die Position bleibt trotz eines Minus von rund 30 Prozent haltenswert. Der neue Auftrag zeigt, dass die Übernahmen strategisch Sinn ergeben können. Wenn der Markt die Ausrichtung von Ondas auf autonome Systeme und Drohnenabwehr stärker erkennt, kann die Aktie wieder deutlich an Dynamik gewinnen.