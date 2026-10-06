Original-Research: LANXESS AG (von Parmantier & Cie. GmbH): Kauf

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Original-Research: LANXESS AG - von Parmantier & Cie. GmbH

06.10.2026 / 16:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu LANXESS AG

     Unternehmen:               LANXESS AG
     ISIN:                      DE0005470405

     Anlass der Studie:         Wissensbericht
     Empfehlung:                Kauf
     seit:                      06.10.2026
     Kursziel:                  EUR 21,00
     Kursziel auf Sicht von:    6 Monate
     Letzte Ratingänderung:     n/a
     Analyst:                   René Parmantier

Europäische Chemie: Der Zyklus 2027

76-seitiger Wissensbericht und Branchenprimer zum deutschen Chemiesektor

FRANKFURT AM MAIN, 6. Oktober 2026 | Parmantier & Cie. Research stellt
"European Chemicals: The 2027 Cycle" vor: einen abschließenden
Wissensbericht und Branchenprimer zum deutschen Chemiesektor mit 76
Inhaltsseiten. Der Bericht bietet institutionellen Anlegern einen
analytischen Rahmen zur Beurteilung deutscher Chemieunternehmen im
europäischen Produktions- und Wettbewerbsumfeld. Für jedes analysierte
Unternehmen enthält er zudem eine individuelle Empfehlung und ein Kursziel
mit einem Horizont von zwölf Monaten.

Die zentrale These lautet, dass der Zyklus 2027 weniger durch eine einfache
industrielle Erholung als vielmehr durch Restrukturierung, operative
Hebelwirkung, Kapazitätsrationalisierung, Portfolioabspaltungen,
Schuldenabbau und selektive Konsolidierung geprägt sein könnte. Die Analyse
unterscheidet vorübergehende, angebotsbedingte Ergebnisimpulse von einer
nachhaltigen Verbesserung der Absatzmengen, Margen und Cash-Generierung.

Einzelempfehlungen und Kursziele auf Zwölfmonatssicht

Die Empfehlungen werden so wiedergegeben, wie sie im abschließenden Bericht
vom 6. Oktober 2026 veröffentlicht sind. Die Kursziele sind in EUR
angegeben.

     Unternehmen      Empfehlung        12-Monats-Kursziel (EUR)
     BASF             Kaufen            59,00
     Evonik           Halten            20,50
     LANXESS          Kaufen (spek.)    21,00
     Wacker Chemie    Kaufen            106,00
     SGL Carbon       Kaufen (spek.)    5,40
     K+S              Halten            17,50
     AlzChem          Halten            140,00
Quelle: abschließender Bericht von Parmantier & Cie., Empfehlungstabelle auf
dem Deckblatt. Der Bericht enthält keine Verkaufen-Empfehlung. "Kaufen
(spek.)" übernimmt die spekulative Einstufung des Berichts. Referenzkurse:
XETRA-Schlusskurse vom 1. Oktober 2026.

Deutsche Chemieunternehmen verbinden zyklische Ergebnisrisiken mit
strukturellen Fragen zu europäischen Produktionsnetzwerken, Energiekosten,
globalem Wettbewerb und Kapitalallokation. Um dieses Zusammenspiel zu
beurteilen, reicht es nicht aus, ein starkes Quartal fortzuschreiben oder
Unternehmen mit unterschiedlichen Wettbewerbspositionen und
Finanzierungsbedürfnissen pauschal mit demselben Bewertungsmultiplikator zu
bewerten.

Der Bericht untersucht fünf miteinander verbundene Themen:

* Energie und Wettbewerbsfähigkeit der Produktion: relative Energie- und
Rohstoffkosten, der zeitliche Verlauf von Kostenänderungen und die
Voraussetzungen, unter denen ein vorübergehender Vorteil bei Produktspreads
in eine nachhaltige operative Verbesserung übergehen könnte.

* Chinesische Kapazitäten und Exportdruck: die Unterscheidung zwischen
strukturellen Kostenvorteilen, Überkapazitäten und wechselnder
Exportintensität sowie Unterschiede bei Produktqualifizierung,
Kundenfreigaben und der Betroffenheit durch Importwettbewerb.

* Auslastung, operative Hebelwirkung und eigene Verbesserungsmaßnahmen: das
Zusammenspiel von Produktionsdurchsatz und Fixkostendegression mit
Restrukturierungsprogrammen, Working Capital, Investitionen und freiem
Cashflow. Der analytische Rahmen prüft, ob ausgewiesene
Ergebnisverbesserungen durch wiederkehrende Cash-Generierung getragen
werden.

* Portfolioabspaltungen und Bilanzstärkung: der Zusammenhang zwischen
Vermögensverkäufen, Spin-offs, Börsengängen, verbleibenden Kosten und
Schuldenabbau. Die Abspaltung von BASFs Agricultural Solutions und deren
Börsengangsoptionalität bieten einen konkreten Rahmen für die Analyse der
Wertrealisierung, ohne einen vollzogenen Börsengang oder vorab festgelegte
Erlöse zu unterstellen.

* Selektive Konsolidierung und Bewertungsunterschiede: der Einfluss von
Übernahmeprämien, Finanzierung, Integrationskosten und regulatorischen
Beschränkungen auf die Wertschaffung - und weshalb scheinbar niedrige
Bewertungsmultiplikatoren sowohl Erholungspotenzial als auch eine
Bewertungsfalle signalisieren können.

Die BASF-Evonik-Situation wird als ein wichtiger Katalysator innerhalb
dieses breiteren Rahmens untersucht. Der Bericht hält eine bestätigte
unverbindliche Kontaktaufnahme und Sondierungskontakte fest, nicht jedoch
eine vereinbarte oder unterzeichnete Transaktion; Konditionen,
Finanzierungsstruktur, Synergien, Zeitplan und Vollzug bleiben ungewiss.
Medienberichte und hypothetische Transaktionswege werden nicht als von den
Unternehmen bestätigte Tatsachen dargestellt.

Der Bericht ist ein Branchenprimer und eine Wissensgrundlage, kein pauschal
optimistisches Sektorvotum und kein Versprechen einer Erholung. Seine
unabhängige Szenarioanalyse trennt Unternehmensmitteilungen und
dokumentierte Unternehmensmaßnahmen ausdrücklich von Medienberichten,
unbestätigten M&A-Szenarien und Annahmen von Parmantier & Cie. Zugleich
benennt sie Gegenbelege und Risiken, darunter ungünstige Energiekosten,
erneuten Exportdruck, schwache Cash-Konversion, verzögerte Abspaltungen und
übermäßige Verschuldung bei Übernahmen.

Institutionelle Anleger, Portfoliomanager, Analysten, Unternehmensstrategen
und M&A-Fachleute, die den vollständigen Bericht erhalten oder dessen
analytischen Rahmen besprechen möchten, können sich an
research@parmantiercie.com wenden. Anfragen können auch vertiefendes Aktien-
und Sektor-Research sowie die Entwicklung kurzfristiger Anlageideen
betreffen. Zugang und Verbreitung unterliegen den jeweils geltenden
Anforderungen an die Anlegerklassifizierung sowie den anwendbaren
länderspezifischen, Compliance- und regulatorischen Anforderungen.

Quelle: Parmantier & Cie. Research, European Chemicals: The 2027 Cycle, 6.
Oktober 2026. Ausschließlich auf Grundlage des abschließenden Berichts
erstellt; Informationsstichtage und Kennzeichnungen des Belegstatus sind
dort erläutert. Seitenumfang: 76 Inhaltsseiten ohne Deckblatt und eine
Leerseite; die bereitgestellte PDF-Datei umfasst 78 Seiten.

Diese Pressemitteilung ist eine werbliche Zusammenfassung des vollständigen
Research-Berichts und gibt dessen Anlageeinschätzungen, Risiken,
Bewertungsmethoden, Offenlegungen und regulatorische Informationen nicht
vollständig wieder. Sie stellt weder eine individuelle Anlageberatung noch
ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren
dar. Analytische Annahmen, Prognosen und Transaktionsszenarien sind keine
bestätigten Ergebnisse oder Garantien. Leser sollten den vollständigen
Bericht einschließlich seiner rechtlichen Hinweise und Offenlegungen zu
Interessenkonflikten heranziehen. Zugang und Verbreitung unterliegen den
jeweils geltenden Anforderungen an die Anlegerklassifizierung sowie den
anwendbaren länderspezifischen, Compliance- und regulatorischen
Anforderungen. Parmantier & Cie. Research und/oder verbundene Unternehmen
und Mitarbeiter können Positionen in den besprochenen Wertpapieren halten;
der vollständige Bericht enthält die Offenlegungen zu Interessenkonflikten.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=504077fff8371d510ff4ca89ab488fc2

Kontakt für Rückfragen:
PARMANTIER & CIE. GmbH
Hungener Str. 6
60389 Frankfurt am Main
E-Mail: info@parmantiercie.com
Web: www.parmantiercie.com

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https://eqs-news.com/?origin_id=2214549b-c187-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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