Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG

06.10.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,60 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Mehrheitlicher Erwerb der IDAS d.o.o. trägt zur Branchendifferenzierung bei
und eröffnet Synergiepotenziale

Die MS Industrie AG hat am 30.09.2026 den mehrheitlichen Erwerb der
serbischen IDAS d.o.o. durch ihre Tochtergesellschaft MS XTEC GmbH bekannt
gegeben. Im ersten Schritt wurde eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung
erworben, die verbliebenen 49 Prozent werden weiterhin vom bisherigen
Gesellschafter gehalten. Der Kaufvertrag enthält darüber hinaus die üblichen
Kaufoptionen für den Erwerb der restlichen Anteile, die nach Ablauf eines
bestimmten Zeitraums ausgeübt werden können.

Die in Mol (Serbien) ansässige IDAS d.o.o. ist ein auf die hochpräzise
Metallbearbeitung spezialisierter Fertigungsdienstleister. Das Unternehmen
produziert auf Basis kundenspezifischer Anforderungen insbesondere Dreh- und
Frästeile sowie komplette Baugruppen für den Maschinen- und Anlagenbau.
Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet dabei die pharmazeutische Verpackungs-
und Prozessindustrie. Neben der CNC-Bearbeitung umfasst das
Leistungsspektrum auch die manuelle Nachbearbeitung, Oberflächenbehandlung
und Montage. IDAS verfügt über rund 190 Beschäftigte, 44
CNC-Bearbeitungsmaschinen und eine Produktionsfläche von über 4.000 m². Die
überwiegend kleinserienorientierte Fertigung zeichnet sich durch eine hohe
Teilevielfalt aus.

Mit dem Erwerb der IDAS d.o.o. verfolgt MS Industrie eine weitere
Diversifizierung des Kunden- und Branchenportfolios sowie eine selektive
Zuordnung von Aufträgen. Durch den Zugang zur pharmazeutischen Verpackungs-
und Prozessindustrie soll einerseits die Abhängigkeit vom zyklischen
Nutzfahrzeuggeschäft weiter reduziert werden. Andererseits ergeben sich
operative Synergiepotenziale. So könnten Prototypen- und
Kleinserienaufträge, die bislang an externe Zulieferer vergeben wurden,
künftig konzernintern am serbischen Standort gefertigt werden. Darüber
hinaus ist die Ersatzteilproduktion älterer Produkte mit geringen
Stückzahlen möglich, sobald sich eine Fertigung am deutschen Standort
wirtschaftlich weniger attraktiv darstellt. Zusätzliche Wachstumspotenziale
ergeben sich aus den vorhandenen Kapazitätsreserven. Insgesamt soll die
Akquisition somit die Branchenaufstellung verbreitern und die
Kosteneffizienz sowie die Fertigungstiefe des Konzerns verbessern.

Die Vollkonsolidierung der IDAS wird eine unmittelbare Auswirkung auf die
operativen Kennzahlen der MS Industrie AG haben, wenngleich diese aufgrund
der vorliegenden Größe des neu erworbenen Unternehmens nur gering ausfallen
werden. Gemäß der Ad-hoc-Mitteilung hat IDAS im vergangenen Geschäftsjahr
einen Umsatz in Höhe von rund 8,5 Mio. EUR erwirtschaftet. Das serbische
Unternehmensregister (APR) liefert umfassende Daten, darunter eine
vollständige Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz der Gesellschaft.
Den APR-Daten zur Folge hat IDAS im vergangenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse
in Höhe von 8,61 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,55 Mio. EUR
erwirtschaftet. Die IDAS wird ab Anfang Oktober 2026 in den Konzernkreis der
MS Industrie einbezogen und ist somit erst ab dem kommenden Geschäftsjahr
vollständig konsolidiert. Aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung wurde
keine Aussage zum Kaufpreis veröffentlicht.

Auf Basis der vorhandenen Unternehmens-Kennzahlen können wir mithilfe
marktbezogener Multiples eine Annäherung an einen möglichen Kaufpreis
vornehmen. Dessen Annahme ist wesentlich für unser Bewertungsmodell. Zur
Einordnung des Transaktionswertes greifen wir auf die M&A-Untersuchungen des
Informationsdienstleisters Dealsuite zurück. Gemäß dem CEE M&A Monitor vom
Februar 2026 lag das durchschnittliche EV/EBITDA-Multiple für Unternehmen
aus dem produzierenden Gewerbe in Zentral- und Osteuropa im zweiten Halbjahr
2025 bei 5,3.

Bezogen auf das von uns bereinigte EBITDA würde sich ein
Gesamtunternehmenswert (EV) in Höhe von 5,78 Mio. EUR ergeben. Abzüglich der
Nettofinanzverschuldung in Höhe von 2,93 Mio. EUR errechnet sich ein
indikativer Eigenkapitalwert von 2,85 Mio. EUR. Für den erworbenen Anteil von
51 % entspräche dies einem rechnerischen Beteiligungswert von 1,45 Mio. EUR,
welchen wir als Kaufpreis für den anteiligen IDAS-Erwerb unterstellen. In
unserem DCF-Bewertungsmodell unterstellen wir zudem, dass nach Ablauf eines
dreijährigen Zeitraums ein weiterer Liquiditätsabfluss in Höhe von 1,80 Mio.
EUR für den Erwerb der restlichen 49 % erfolgt.

Wir passen unsere bisherigen Prognosen (siehe Studie vom 27.08.2026) um den
anorganischen IDAS-Effekt leicht an. Der leichten Prognoseanhebung stehen im
DCF-Bewertungsmodell der von uns unterstellte Liquiditätsabgang sowie eine
Anhebung der Minderheitenanteile gegenüber. In Summe ergibt sich dennoch
eine leichte Anhebung des fairen Unternehmenswerts je Aktie auf 2,60 EUR
(bisher: 2,50 EUR). Damit bewerten wir den aktuellen Unternehmenserwerb als
wertschaffend. Dies erfolgt ausschließlich auf Basis der Kennzahlen, ohne
Berücksichtigung möglicher Synergiepotenziale. Wir vergeben weiterhin das
Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=32e221a35473de0c778387eb84e35b53

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 05.10.2026 (15:27 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 06.10.2026 (09:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=9e6ef6f8-c0c3-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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