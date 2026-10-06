Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG 06.10.2026 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,60 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger Mehrheitlicher Erwerb der IDAS d.o.o. trägt zur Branchendifferenzierung bei und eröffnet Synergiepotenziale Die MS Industrie AG hat am 30.09.2026 den mehrheitlichen Erwerb der serbischen IDAS d.o.o. durch ihre Tochtergesellschaft MS XTEC GmbH bekannt gegeben. Im ersten Schritt wurde eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung erworben, die verbliebenen 49 Prozent werden weiterhin vom bisherigen Gesellschafter gehalten. Der Kaufvertrag enthält darüber hinaus die üblichen Kaufoptionen für den Erwerb der restlichen Anteile, die nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums ausgeübt werden können. Die in Mol (Serbien) ansässige IDAS d.o.o. ist ein auf die hochpräzise Metallbearbeitung spezialisierter Fertigungsdienstleister. Das Unternehmen produziert auf Basis kundenspezifischer Anforderungen insbesondere Dreh- und Frästeile sowie komplette Baugruppen für den Maschinen- und Anlagenbau. Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet dabei die pharmazeutische Verpackungs- und Prozessindustrie. Neben der CNC-Bearbeitung umfasst das Leistungsspektrum auch die manuelle Nachbearbeitung, Oberflächenbehandlung und Montage. IDAS verfügt über rund 190 Beschäftigte, 44 CNC-Bearbeitungsmaschinen und eine Produktionsfläche von über 4.000 m². Die überwiegend kleinserienorientierte Fertigung zeichnet sich durch eine hohe Teilevielfalt aus. Mit dem Erwerb der IDAS d.o.o. verfolgt MS Industrie eine weitere Diversifizierung des Kunden- und Branchenportfolios sowie eine selektive Zuordnung von Aufträgen. Durch den Zugang zur pharmazeutischen Verpackungs- und Prozessindustrie soll einerseits die Abhängigkeit vom zyklischen Nutzfahrzeuggeschäft weiter reduziert werden. Andererseits ergeben sich operative Synergiepotenziale. So könnten Prototypen- und Kleinserienaufträge, die bislang an externe Zulieferer vergeben wurden, künftig konzernintern am serbischen Standort gefertigt werden. Darüber hinaus ist die Ersatzteilproduktion älterer Produkte mit geringen Stückzahlen möglich, sobald sich eine Fertigung am deutschen Standort wirtschaftlich weniger attraktiv darstellt. Zusätzliche Wachstumspotenziale ergeben sich aus den vorhandenen Kapazitätsreserven. Insgesamt soll die Akquisition somit die Branchenaufstellung verbreitern und die Kosteneffizienz sowie die Fertigungstiefe des Konzerns verbessern. Die Vollkonsolidierung der IDAS wird eine unmittelbare Auswirkung auf die operativen Kennzahlen der MS Industrie AG haben, wenngleich diese aufgrund der vorliegenden Größe des neu erworbenen Unternehmens nur gering ausfallen werden. Gemäß der Ad-hoc-Mitteilung hat IDAS im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von rund 8,5 Mio. EUR erwirtschaftet. Das serbische Unternehmensregister (APR) liefert umfassende Daten, darunter eine vollständige Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz der Gesellschaft. Den APR-Daten zur Folge hat IDAS im vergangenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 8,61 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,55 Mio. EUR erwirtschaftet. Die IDAS wird ab Anfang Oktober 2026 in den Konzernkreis der MS Industrie einbezogen und ist somit erst ab dem kommenden Geschäftsjahr vollständig konsolidiert. Aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung wurde keine Aussage zum Kaufpreis veröffentlicht. Auf Basis der vorhandenen Unternehmens-Kennzahlen können wir mithilfe marktbezogener Multiples eine Annäherung an einen möglichen Kaufpreis vornehmen. Dessen Annahme ist wesentlich für unser Bewertungsmodell. Zur Einordnung des Transaktionswertes greifen wir auf die M&A-Untersuchungen des Informationsdienstleisters Dealsuite zurück. Gemäß dem CEE M&A Monitor vom Februar 2026 lag das durchschnittliche EV/EBITDA-Multiple für Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe in Zentral- und Osteuropa im zweiten Halbjahr 2025 bei 5,3. Bezogen auf das von uns bereinigte EBITDA würde sich ein Gesamtunternehmenswert (EV) in Höhe von 5,78 Mio. EUR ergeben. Abzüglich der Nettofinanzverschuldung in Höhe von 2,93 Mio. EUR errechnet sich ein indikativer Eigenkapitalwert von 2,85 Mio. EUR. Für den erworbenen Anteil von 51 % entspräche dies einem rechnerischen Beteiligungswert von 1,45 Mio. EUR, welchen wir als Kaufpreis für den anteiligen IDAS-Erwerb unterstellen. In unserem DCF-Bewertungsmodell unterstellen wir zudem, dass nach Ablauf eines dreijährigen Zeitraums ein weiterer Liquiditätsabfluss in Höhe von 1,80 Mio. EUR für den Erwerb der restlichen 49 % erfolgt. Wir passen unsere bisherigen Prognosen (siehe Studie vom 27.08.2026) um den anorganischen IDAS-Effekt leicht an. Der leichten Prognoseanhebung stehen im DCF-Bewertungsmodell der von uns unterstellte Liquiditätsabgang sowie eine Anhebung der Minderheitenanteile gegenüber. In Summe ergibt sich dennoch eine leichte Anhebung des fairen Unternehmenswerts je Aktie auf 2,60 EUR (bisher: 2,50 EUR). Damit bewerten wir den aktuellen Unternehmenserwerb als wertschaffend. Dies erfolgt ausschließlich auf Basis der Kennzahlen, ohne Berücksichtigung möglicher Synergiepotenziale. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=32e221a35473de0c778387eb84e35b53

Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt. +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 05.10.2026 (15:27 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 06.10.2026 (09:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=9e6ef6f8-c0c3-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2410568 06.10.2026 CET/CEST °