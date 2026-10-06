Original-Research: Power Metallic Mines Inc (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: Power Metallic Mines Inc - von GBC AG

06.10.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu Power Metallic Mines Inc

     Unternehmen:               Power Metallic Mines Inc
     ISIN:                      CA73929R1055

     Anlass der Studie:         Research Update
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  1,86 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Tiefenbohrungen bestätigen die Fortsetzung der Lion-Mineralisierung
unterhalb der ersten Ressourcenschätzung

Die erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für Lion markiert einen wichtigen
Meilenstein für Power Metallic und stärkt den Investment Case. Sie umfasst
4,145 Mio. Tonnen angezeigte Ressourcen (Indicated) bei 3,86 %
Kupferäquivalent (CuEq) und 0,601 Mio. Tonnen abgeleitete Ressourcen
(Inferred) bei 4,01 % CuEq. Dies entspricht rund 406 Mio. Pfund
Kupferäquivalent. Rund 87 % der Tonnage sind als Indicated eingestuft, was
eine hohe geologische Verlässlichkeit und eine solide Grundlage für
technische Planungsarbeiten bietet.

Die Verteilung der Ressourcen eröffnet attraktive Entwicklungsoptionen. Rund
2,882 Mio. Tonnen beziehungsweise 61 % der Gesamtressource liegen innerhalb
des konzeptionellen Tagebaumodells. Diese oberflächennahe Ressourcenbasis
ermöglicht die Prüfung eines anfänglichen Tagebaubetriebs mit anschließendem
Untertageabbau. Obwohl die erste Schätzung hinter den früheren Erwartungen
des Managements zurückbleibt, schafft sie eine hochgradige Grundlage für die
Entwicklung eines praktikablen Abbaukonzepts und weitere
Ressourcenerweiterungen. Palladium, Platin, Gold und Silber bieten neben
Kupfer zusätzliches Erlöspotenzial.

Die jüngsten Bohrergebnisse untermauern die Wachstumsperspektiven. Die MRE
berücksichtigt ausschließlich Bohrungen bis zum 19. April 2026, sodass die
tieferen Bohrergebnisse des Sommers noch nicht in der aktuellen
Ressourcenbasis enthalten sind. Im September gemeldete Ergebnisse zeigten
einen Abschnitt von 5,70 Metern mit 14,00 % gewinnungsbereinigtem
Kupferäquivalent (CuEqRec) in etwa 800 Metern vertikaler Tiefe. Dies
unterstützt die Fortsetzung der Lion-Mineralisierung unterhalb des
bestehenden Modells. Weitere Bohrungen sollen die Ausdehnung und Kontinuität
bestätigen, die für die Aufnahme zusätzlicher Tonnage in künftige
Ressourcenschätzungen erforderlich sind. Tiger und weitere Ziele im
Projektgebiet bieten zusätzliche Entdeckungschancen.

Die erste MRE für Lion könnte die Grundlage für weiteres Ressourcenwachstum
bilden. Die vom Management für Ende Oktober erwarteten Ergebnisse der
Myonentomografie könnten mögliche Verbindungen zu mineralisierten Zonen
außerhalb der aktuellen Schätzung aufzeigen und gezielte Folgebohrungen
unterstützen. Zusammen mit den vielversprechenden tieferen Bohrabschnitten
ergibt sich daraus ein potenzieller Impuls für Erweiterungen bei Lion und
weitere Entdeckungen im gesamten Projektgebiet.

Die metallurgischen Ergebnisse bilden eine weitere Stärke. Labortests
erzielten sowohl bei Mischproben als auch bei Proben mit niedrigeren
Gehalten Kupferausbeuten von über 98 % und produzierten Konzentrate mit mehr
als 25 % Kupfer. Hohe Palladium- und Platinausbeuten unterstreichen zudem
das Erlöspotenzial der Edelmetalle. Die Ergebnisse sprechen für den Einsatz
konventioneller Flotation. Weitere Tests und die kommerziellen
Abnahmebedingungen für die Konzentrate sollen die Annahmen zur Verarbeitung
und zu den Erlösen konkretisieren.

Die für das erste Halbjahr 2027 geplante vorläufige
Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) soll einen anfänglichen Tagebau bei Lion,
den anschließenden Untertageabbau und die mögliche Einbindung von
nickelreichem Material aus Nisk untersuchen. Die nahe gelegene Straßen- und
Strominfrastruktur könnte den Entwicklungsaufwand reduzieren. Gemeinsam
genutzte Anlagen könnten zudem die Wirtschaftlichkeit eines kombinierten
Betriebs verbessern. Die Studie wird wesentlich dazu beitragen, das
wirtschaftliche Potenzial aus Ressourcen, Metallurgie und Infrastruktur zu
bewerten.

Wir erhöhen den Bewertungsansatz für Lion und Tiger von 570 Mio. CAD auf 660
Mio. CAD. Dies berücksichtigt die definierte Ressource sowie die erwarteten
Fortschritte bei Exploration und Entwicklung. Unser aktualisierter
Bewertungsrahmen berücksichtigt die aktuelle Aktienzahl und einen
angenommenen Wertabzug für Warrants und Optionen. Wir bestätigen unsere
KAUFEN-Empfehlung und das Kursziel von 3,00 CAD, entsprechend rund 1,86 EUR
zum unterstellten Wechselkurs. Weiteres Ressourcenwachstum und positive
PEA-Ergebnisse bleiben die wesentlichen Faktoren, um die angesetzten
Projektwerte zu untermauern.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c1b60bff73b67ac05c1a5358051dcbf5

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellung: 05.10.2026 (15:15)
Veröffentlichung: 06.10.2026 (11:00)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=a81fb67a-c15d-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2411092 06.10.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Power Metallic Mines

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftheute, 07:01 Uhr · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen