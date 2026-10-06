Original-Research: Power Metallic Mines Inc (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Power Metallic Mines Inc - von GBC AG 06.10.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Power Metallic Mines Inc Unternehmen: Power Metallic Mines Inc ISIN: CA73929R1055 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,86 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Tiefenbohrungen bestätigen die Fortsetzung der Lion-Mineralisierung unterhalb der ersten Ressourcenschätzung Die erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für Lion markiert einen wichtigen Meilenstein für Power Metallic und stärkt den Investment Case. Sie umfasst 4,145 Mio. Tonnen angezeigte Ressourcen (Indicated) bei 3,86 % Kupferäquivalent (CuEq) und 0,601 Mio. Tonnen abgeleitete Ressourcen (Inferred) bei 4,01 % CuEq. Dies entspricht rund 406 Mio. Pfund Kupferäquivalent. Rund 87 % der Tonnage sind als Indicated eingestuft, was eine hohe geologische Verlässlichkeit und eine solide Grundlage für technische Planungsarbeiten bietet. Die Verteilung der Ressourcen eröffnet attraktive Entwicklungsoptionen. Rund 2,882 Mio. Tonnen beziehungsweise 61 % der Gesamtressource liegen innerhalb des konzeptionellen Tagebaumodells. Diese oberflächennahe Ressourcenbasis ermöglicht die Prüfung eines anfänglichen Tagebaubetriebs mit anschließendem Untertageabbau. Obwohl die erste Schätzung hinter den früheren Erwartungen des Managements zurückbleibt, schafft sie eine hochgradige Grundlage für die Entwicklung eines praktikablen Abbaukonzepts und weitere Ressourcenerweiterungen. Palladium, Platin, Gold und Silber bieten neben Kupfer zusätzliches Erlöspotenzial. Die jüngsten Bohrergebnisse untermauern die Wachstumsperspektiven. Die MRE berücksichtigt ausschließlich Bohrungen bis zum 19. April 2026, sodass die tieferen Bohrergebnisse des Sommers noch nicht in der aktuellen Ressourcenbasis enthalten sind. Im September gemeldete Ergebnisse zeigten einen Abschnitt von 5,70 Metern mit 14,00 % gewinnungsbereinigtem Kupferäquivalent (CuEqRec) in etwa 800 Metern vertikaler Tiefe. Dies unterstützt die Fortsetzung der Lion-Mineralisierung unterhalb des bestehenden Modells. Weitere Bohrungen sollen die Ausdehnung und Kontinuität bestätigen, die für die Aufnahme zusätzlicher Tonnage in künftige Ressourcenschätzungen erforderlich sind. Tiger und weitere Ziele im Projektgebiet bieten zusätzliche Entdeckungschancen. Die erste MRE für Lion könnte die Grundlage für weiteres Ressourcenwachstum bilden. Die vom Management für Ende Oktober erwarteten Ergebnisse der Myonentomografie könnten mögliche Verbindungen zu mineralisierten Zonen außerhalb der aktuellen Schätzung aufzeigen und gezielte Folgebohrungen unterstützen. Zusammen mit den vielversprechenden tieferen Bohrabschnitten ergibt sich daraus ein potenzieller Impuls für Erweiterungen bei Lion und weitere Entdeckungen im gesamten Projektgebiet. Die metallurgischen Ergebnisse bilden eine weitere Stärke. Labortests erzielten sowohl bei Mischproben als auch bei Proben mit niedrigeren Gehalten Kupferausbeuten von über 98 % und produzierten Konzentrate mit mehr als 25 % Kupfer. Hohe Palladium- und Platinausbeuten unterstreichen zudem das Erlöspotenzial der Edelmetalle. Die Ergebnisse sprechen für den Einsatz konventioneller Flotation. Weitere Tests und die kommerziellen Abnahmebedingungen für die Konzentrate sollen die Annahmen zur Verarbeitung und zu den Erlösen konkretisieren. Die für das erste Halbjahr 2027 geplante vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) soll einen anfänglichen Tagebau bei Lion, den anschließenden Untertageabbau und die mögliche Einbindung von nickelreichem Material aus Nisk untersuchen. Die nahe gelegene Straßen- und Strominfrastruktur könnte den Entwicklungsaufwand reduzieren. Gemeinsam genutzte Anlagen könnten zudem die Wirtschaftlichkeit eines kombinierten Betriebs verbessern. Die Studie wird wesentlich dazu beitragen, das wirtschaftliche Potenzial aus Ressourcen, Metallurgie und Infrastruktur zu bewerten. Wir erhöhen den Bewertungsansatz für Lion und Tiger von 570 Mio. CAD auf 660 Mio. CAD. Dies berücksichtigt die definierte Ressource sowie die erwarteten Fortschritte bei Exploration und Entwicklung. Unser aktualisierter Bewertungsrahmen berücksichtigt die aktuelle Aktienzahl und einen angenommenen Wertabzug für Warrants und Optionen. Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung und das Kursziel von 3,00 CAD, entsprechend rund 1,86 EUR zum unterstellten Wechselkurs. Weiteres Ressourcenwachstum und positive PEA-Ergebnisse bleiben die wesentlichen Faktoren, um die angesetzten Projektwerte zu untermauern. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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