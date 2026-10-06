OTS: Personio / Personio übernimmt Fintech Circula / Die Übernahme macht ...

Personio übernimmt Fintech Circula / Die Übernahme macht Europas führende HR- und Payroll-Plattform zum einzigen europäischen Anbieter, der alle Geschäftsausgaben in einer Software verwalten kann. (FOTO) München (ots) - Personio übernimmt Circula, Deutschlands führende Ausgabenmanagement-Plattform. Mehr als 3.000 europäische mittelständische Unternehmen vertrauen Circula bereits bei Auslagen, Reisekosten, Firmenkarten und Mitarbeiter-Benefits. "Ausgabenmanagement gehört zu den Funktionen, die sich unsere Kunden am häufigsten wünschen. In Europa ist das nicht einfach zu lösen, denn genau wie bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung sind die Regelungen in jedem Land anders. Circula hat diese Komplexität in den letzten neun Jahren unkompliziert und ausgereift gelöst", so Hanno Renner, CEO und Mitgründer von Personio. "Mit Circula an Bord bündelt Personio alles, was ein Unternehmen für seine Mitarbeitenden ausgibt, an einem Ort - vom Gehalt über Auslagen bis zu Benefits. Das ist eine Premiere in Europa und ein bedeutender Schritt dahin, dass Personio zu dem System wird, auf dem europäische Unternehmen künftig ihre gesamte Belegschaft managen." Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren eng zusammen und betreuen gemeinsam viele der 16.000 europäischen Personio-Kunden. Die Übernahme verstetigt diese Partnerschaft und ermöglicht eine noch tiefere Verzahnung von Daten und Geschäftsprozessen. Beide Produkte arbeiten an der Schnittstelle von Lohnabrechnung und Ausgabenmanagement: Auslagen fließen sowohl über DATEV als auch über Personio Payroll direkt in die Lohnabrechnung. Personio und Circula haben in ihrem jeweiligen Bereich tiefes Compliance- und Steuer-Know-how aufgebaut: Personio in der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Circula bei Auslagen und Benefits. Über die gemeinsame Kundenbasis und den Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen hinaus eint Circula und Personio auch der Anspruch, Steuerberatern die Arbeit zu erleichtern. Beide Unternehmen haben eine Community von mehreren hundert Steuerberatern aufgebaut und Funktionen entwickelt, die die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und ihren Mandanten erleichtern. Ein zentraler Baustein dieser Strategie sind tiefe DATEV-Integrationen, über die Daten direkt in DATEVs Lohn- und Finanzbuchhaltungssysteme übertragen werden. Sie werden weiter ausgebaut und wachsen mit der Zeit zu einer einzigen, nahtlosen Lösung zusammen. "Circula hat den Abgleich von Mitarbeiterdaten zwischen Ausgabenmanagement und HR-Plattform bereits gelöst und hunderte gemeinsame Kunden nutzen diese Integration schon heute. Bisher wurde aber steuerliche Logik beim Ausgabenmanagement und bei Payroll immer von zwei unterschiedlichen Unternehmen gebaut", so Nikolai Skatchkov, CEO und Mitgründer von Circula. "Der Zusammenschluss mit Personio ändert das. Für unsere Kunden bleibt sowohl die DATEV-Integration als auch das Circula-Knowhow unverändert - aber HR, Auslagen und Payroll werden jetzt als gemeinsame Lösung gedacht." Für Personio ist die Übernahme der natürliche nächste Schritt, nachdem das Unternehmen erfolgreich eine eigene Lohnabrechnung aufgebaut hat. Personio und Circula wollen gemeinsam sämtliche Ausgaben eines Unternehmens für seine Mitarbeitenden auf einer einzigen Plattform abbilden: Gehalt, Benefits, Auslagen und Firmenkarten. Für HR bedeutet das weniger manuelle Arbeit und weniger Systeme, für die Finanzabteilung saubere Bücher und einen schnelleren Abschluss. "Personio und Circula laufen bei Everphone seit über sechs Jahren parallel - eine bewusste Entscheidung für die jeweils stärksten Lösungen ihrer Kategorie, nahtlos miteinander verbunden. Von Anfang an waren Lohnabrechnung, Kostenstellen und Genehmigende synchronisiert, sodass sich die beiden Systeme nie wie getrennte Welten angefühlt haben", sagt Veronika von Heise-Rotenburg, CFO von Everphone. "Dass beide jetzt noch enger zusammenwachsen, ist genau der Schritt, auf den wir gewartet haben." Circula firmiert ab dem 6. Oktober als Circula by Personio und das Team wechselt zu Personio. Für gemeinsame Kunden wird die Integration zu einer vollständig vernetzten Erfahrung ausgebaut. Für Circula-Kunden, die Personio nicht nutzen, bleibt das Produkt weiterhin verfügbar und wird eigenständig weiterentwickelt. Über Personio Personio ist Europas führende HR- und Payroll-Plattform und wird von mehr als 16.000 Unternehmen mit insgesamt 1,6 Millionen Mitarbeitenden genutzt. Das Unternehmen wurde 2015 in München gegründet und hat heute 6 Standorte in Europa mit über 1.500 Beschäftigten. Personio unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen dabei, alle HR-Prozesse vom Recruiting bis zur Lohnabrechnung zu steuern und unterstützt sie gleichzeitig dabei, ihre Organisationen durch die KI-Transformation zu führen. Über Circula Circula ist die flexible Ausgabenmanagement-Lösung für europäische mittelständische Unternehmen, die alle Unternehmensausgaben in einer modularen Plattform vereint - von Auslagen, Reisekosten, und Firmenkreditkarten über Mitarbeiter-Benefits bis hin zu Eingangsrechnungen. Die Plattform wurde von Grund auf für das deutsche Steuerrecht entwickelt und ist DATEV-Premium-Partner. Über 3.000 Unternehmen und 250.000 Nutzende vertrauen auf Circula, um manuelle Aufwände zu reduzieren und Ausgabenprozesse GoBD-konform zu steuern. Circula wurde 2017 in Berlin gegründet. Pressekontakt: Niclas Vogt External Communications Lead, Personio +49 15739233747 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131958/6365614 OTS: Personio