Paramount schließt Warner-Übernahme ab
dpa-AFX · Uhr
LOS ANGELES (dpa-AFX) - Der Unterhaltungskonzern Paramount hat die Übernahme des Hollywood-Konkurrenten Warner Brothers abgeschlossen. Die Aktie des neuen Dachkonzerns Skydance soll ab Dienstag an der New Yorker Börse gehandelt werden, wie das Unternehmen mitteilte./so/DP/stk
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