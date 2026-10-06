Physik-Nobelpreis geht an belgischen Teilchenphysiker

Reuters · Uhr
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Stockholm/Frankfurt, 06. ⁠Okt (Reuters) - Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den belgischen Teilchenphysiker Francis Halzen. Der Wissenschaftler von der University of Wisconsin–Madison in den USA ‌erhalte die Auszeichnung für seine Pionierarbeit bei der Erforschung von Neutrinos am Südpol, wie das Nobelkomitee am Dienstag ⁠in ⁠Stockholm mitteilte. Seine Vision und wissenschaftliche Führung seien maßgeblich für den Bau des IceCube-Observatoriums gewesen. Bei dem Projekt dient ein Kubikkilometer Eis am Südpol als Detektor, der mit hochempfindlichen Lichtsensoren ausgestattet ist. ‌Damit können Forscher extrem energiereiche ‌Neutrinos aus dem fernen Universum einfangen. Die winzigen Elementarteilchen durchqueren das All und die Erde meist unbemerkt, liefern ⁠der Wissenschaft jedoch Informationen über kosmische Teilchenbeschleuniger, da sie ‌auf ihrem Weg weder ⁠abgelenkt werden noch Energie verlieren.

Der Nobelpreis ist international eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr war der Physik-Nobelpreis an die für ‌US-Universitäten tätigen Wissenschaftler John ⁠Clarke, Michel Devoret und John ⁠Martinis verliehen worden. Sie wurden für ihre Leistungen im Bereich der Quantenmechanik ausgezeichnet. Die drei Forscher hätten Möglichkeiten für die Entwicklung der nächsten Generation von Quantentechnologie eröffnet, darunter Quantenkryptographie, Quantencomputer und Quantensensoren. Quantenmechanik gilt als die Grundlage aller digitalen Technologie.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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