Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft
dpa-AFX · Uhr
FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft:
"Die Ergebnisse lassen auf sich warten, doch der Weg, den Klopp eingeschlagen hat, ist der richtige. Der 59-Jährige musste sich zunächst einmal einen Überblick verschaffen, welche Spieler in Deutschland aktuell überhaupt für die große Aufgabe Nationalmannschaft in Frage kommen. Dass er dazu ein nie dagewesenes Casting veranstaltete, für die vier Partien insgesamt 44 Spieler berief, ist richtig. Für frischen Wind und eine andere Spielidee braucht es nicht nur einen neuen Coach. Das haben die vergangenen Jahre gezeigt, in denen unter Klopps Vorgängern Hansi Flick und Nagelsmann lediglich Stagnation mit wenigen Zwischenhochs herrschte."/yyzz/DP/nas
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