Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Nobelpreis

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Nobelpreis:

"Zwei deutsche Grundlagenforscher ... bekommen den diesjährigen Medizin-Nobelpreis. Das ist natürlich zuerst ein riesiger Erfolg der deutschen Wissenschaft. In der Tat gibt es nicht viele Ehrungen aus Stockholm, die wie dieser Preis die Handschrift des deutschen Wissenschaftsverständnisses tragen. Aber es passt eben auch in das mithin stereotyp wirkende Bild, das hierzulande seit Langem kursiert: Deutschland kann Grundlagenforschung, doch wenn es darum geht, bahnbrechende Entdeckungen rasch in Ideen umzumünzen, die sich technisch nutzen und monetarisieren lassen, da packen andere schneller zu. ... Förderorganisationen und Wissenschaftler in den USA und in China haben das Potential sehr viel schneller erkannt. ... Immerhin: Das Nobelpreis-Komitee hat den deutschen Beitrag gerechterweise anerkannt. Das war nicht immer so."/yyzz/DP/nas

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

USA sollen alle Sanktionen aufheben
Iran knüpft Öffnung von Hormus an sieben Vorbedingungen04. Okt. · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Rohstoffmärkte
Ölpreise geben nach – Saudi-Arabien senkt Preise für Asiengestern, 06:39 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Laut „Wall Street Journal“
USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost02. Okt. · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington ist zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglich04. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen