Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Bas und Reformstau

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Bas und Reformstau:

"Nun ist es nicht nur wettermäßig langsam Herbst, sondern der nochmalige Reformherbst sollte schon längst Fahrt aufgenommen haben. Dem ist mitnichten so. Dabei hatte Bas selbst noch nach der Übergabe der Vorschläge der Alterssicherungskommission gesagt: "Wenn wir diese Reform machen, so, wie sie jetzt auch vorliegt, dann wird es für alle besser" - wenn nicht, stiegen die Beiträge und das Rentenniveau sänke. Zeit ist Geld, wörtlich bei der Rente etwa, profitieren doch umso mehr Menschen von der geplanten Kapitalrente, je früher das Ansparen beginnt...Dass Bas selbst um die Folgen ausbleibender Reformen weiß und dennoch kein Tempo macht, ist fatal und dürfte ihrer Partei auch nicht viel nutzen. Den Ampel-Vibes, die sich zunehmend ausbreiten, könnte und sollte sie alsbald etwas entgegensetzen. Zum Beispiel ein ganzes Paket an Gesetzesentwürfen."/yyzz/DP/nas